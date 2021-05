Monte Verde oferecerá três eventos simultâneos e espera 500 mil turistas

Monte Verde retomou as atividades econômicas em 17 de abril, após 31 dias de lockdown - Foto: Divulgação

Localizado no Sul de Minas, Monte Verde se prepara para 64 dias de muitas atrações, decorações em Bauer – técnica de pintura alemã considerada a marca do distrito – e incentivo ao turismo consciente. Entre 11 de junho e 15 de agosto, a vila promoverá três eventos simultâneos: Amor nas Montanhas, Inverno nas Montanhas e o Festival de Gastronomia, todos organizados pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), em parceria com a Prefeitura Municipal, com recursos da Lei de Incentivo ao Turismo.

A expectativa é receber cerca de 500 mil turistas e movimentar R$ 250 milhões na economia do segundo destino mais acolhedor do Brasil, segundo ranking anual do site de hospedagens Booking.com.

De acordo com Rebecca Wagner, presidente da MOVE, farão parte da programação cultural apresentações de cortejo na Avenida Monte Verde, espetáculos no Pátio da Galeria Suíça, gaita de fole, contação de história, entre outras ações.

“Os restaurantes terão pratos que remetem ao Dia dos Namorados, toda a vila contará com decorações temáticas, teremos músicos fazendo serenatas aos casais e até mesmo um cenário decorado perfeito para propor alguém em namoro ou em casamento. Em paralelo ao Amor nas Montanhas, damos início à 8ª edição do Festival de Inverno, enquanto o Festival de Gastronomia ocorrerá no dia 13 de agosto com as melhores receitas criadas por nossos estabelecimentos”, afirmou.

Turismo consciente

A tríade de eventos nas montanhas faz parte das ações elaboradas pela MOVE para estimular a economia local e mitigar os prejuízos ocorridos durante os fechamentos do turismo, em razão da pandemia do novo coronavírus. Monte Verde retomou as atividades econômicas em 17 de abril, após 31 dias de lockdown, e funciona com 60% da capacidade de atendimento.

“É importante ressaltar que respeitamos e seguimos todos os protocolos indicados pelas autoridades de saúde e obedecemos a todos os decretos impostos, o que nos levou a ser reconhecidos como exemplo nacional de retomada segura pelo Ministério do Turismo”, ressalta Rebecca.

Clima europeu

O distrito está localizado a mais de 1,6 mil metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, o que contribui para a manutenção da natureza preservada, com lindos Bosques de Araucária. A temperatura atinge valores negativos no inverno, principalmente em julho, chegando a -10ºC. Fenômenos como geada e até a precipitação de neve podem ocorrer. Um cenário perfeito para uma viagem a dois.

Serviços

Evento: Amor nas Montanhas, Inverno nas Montanhas e Gastronomia nas Montanhas

Data: 11 de junho a 15 de agosto

Programação: Facebook: Visite Monte Verde; Instagram: visite.monteverde