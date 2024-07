Ministério do Turismo de Israel convida viajantes a retornar e explorar suas maravilhas

Israel, com sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes, continua a ser um dos destinos mais cativantes para viajantes ao redor do mundo. O Aeroporto Ben-Gurion está totalmente aberto e funcionando e a maioria dos voos foi retomada com sucesso.

As principais atrações em cidades como Tel-Aviv, a cidade sagrada de Jerusalém, Mar Morto, Galileia e Eilat estão funcionando normalmente e estão prontas para receber turistas

Rigorosas medidas de segurança e proteção foram implementadas em todas as áreas turísticas para garantir uma experiência tranquila e sem preocupações aos visitantes. Israel é um destino seguro para turistas, comprometido com a segurança e o bem-estar de todos os que o visitam.

O Ministério do Turismo de Israel convida os viajantes a retornar a Israel e experimentar sua beleza e charme únicos. “Acreditamos firmemente que o turismo não apenas promove a paz e a prosperidade entre as nações, mas também enriquece a experiência cultural e humana de todos os envolvidos. Juntos, vamos revitalizar o turismo e criar experiências inesquecíveis para os visitantes em Israel”.

Anexo um comunicado oficial detalhando a situação atual e as medidas que implementamos para garantir uma experiência segura e enriquecedora para os visitantes”:

Turismo em Israel: Uma jornada através da história, cultura e beleza natural

Prepare-se para uma experiência inesquecível em Israel, um país que pulsa com história, cultura e belezas naturais de tirar o fôlego. Seja você um peregrino em busca de locais sagrados, um amante da aventura em busca de paisagens deslumbrantes ou simplesmente um viajante curioso que deseja desvendar novas culturas, Israel tem algo a oferecer a todos.

Terra rica em história e religião: Caminhe pelas ruas de pedra da Cidade Velha de Jerusalém e siga os passos de Jesus, explore os túneis subterrâneos de Tel Aviv e descubra os segredos da antiga Masada. Visite o Muro das Lamentações, um local sagrado para o judaísmo, e contemple a beleza da Mesquita da Cúpula da Rocha. Israel é um berçário de religiões, oferecendo aos visitantes a oportunidade única de se conectar com fé e espiritualidade.

Paisagens naturais de encantamento: Deixe-se levar pelas paisagens montanhosas da Galileia, navegue pelas águas cristalinas do Mar da Galileia ou flutue nas águas salgadas do Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Explore o deserto de Negev, um lugar árido com uma beleza única, ou relaxe nas praias ensolaradas de Eilat, um paraíso para os amantes do sol e mar.

Cultura vibrante e acolhedora: Experimente a culinária israelense, um delicioso mix de influências mediterrâneas, árabes e europeias. Saboreie o saboroso falafel, o hummus cremoso e o shakshuka, um prato à base de ovos. Mergulhe na vibrante vida noturna de Tel Aviv, conhecida por seus bares, restaurantes e clubes badalados. Conheça a hospitalidade do povo israelense, sempre pronto para receber os visitantes com um sorriso no rosto.

Um destino seguro e acessível: Israel é um país seguro para se visitar, com um índice de criminalidade baixo. A infraestrutura turística é moderna e eficiente, oferecendo aos visitantes uma variedade de opções de acomodação, transporte e atividades. Além disso, o país oferece diversas opções para todos os bolsos, desde acomodações econômicas até hotéis luxuosos.

Venha descobrir Israel: Com sua rica história, cultura vibrante e paisagens naturais de tirar o fôlego, Israel é um destino turístico incomparável. Planeje sua viagem hoje mesmo e prepare-se para uma experiência que ficará para sempre em sua memória.

Ministério do Turismo de Israel

O Ministério do Turismo de Israel está empenhado em promover o turismo de forma responsável, garantindo que os visitantes possam desfrutar de Israel com tranquilidade e confiança.