Memorial da América Latina terá festa julina e festivais do Morango e do Milho

A Art Shine promove nos dias 8 e 9 de julho a Festa Julina no Memorial da América Latina. Além de diversões e gastronomia de “arraiá” para todos, o evento será uma grande celebração à agricultura com o 14º Festival do Morango e o 9º Festival do Milho Verde.

Com entrada e shows grátis, o evento é pet friendly e reúne gastronomia para todos os paladares. A primeira delas é no Festival do Milho, cujo pátio terá diversas guloseimas como pães, bolos (de fubá, milho cremoso, fubá com doce de leite), broas, cuscuz, suco, sorvete, curau, pamonhas doces tradicionais e recheadas com queijo, pipoca, canjica, brigadeiro de milho, polenta cremosa, estrogonofe de milho com frango e espigas na manteiga.

Na Praça de Alimentação, mais iguarias que levam milho: batata suíça, galinhada, tapioca, taco, burrito, nacho. E outros quitutes como acarajé, pizza, comida oriental, geleias artesanais, massas etc.

Já no Festival do Morango, fazem parte do menu delícias como merengues – inclusive um de 50kg, fondue, tortas, bolos, pavê, folhados, mousse, bombom, trufa, brigadeiros, donuts, cookies, tortinhas, churros com massa e recheio de morango, milkshake, frapê, suco, waffle com morango e outras frutas, crepes, tapiocas, espetinho de morango com chocolate, sorvete, geleia, bombas (também conhecidas como éclair, quentão de morango e drinques diversos, paella de morango com outras frutas e chocolate.

Para o lazer da família ser completo, o evento contará com diversas barracas e food trucks com sanduíches, tacos, burritos, quesadillas, yakissoba, acarajé, pastéis, sanduíches, hambúrgueres, crepe, escondidinho, salgados em geral, massas, risoto, espetinhos (carne, frango, linguiça etc.), donuts, pipoca, brownie, cervejas artesanais, refrigerantes, sucos naturais e água.

Na programação da festa julina, além de comidas típicas, as atrações musicais e danças serão muitas, conforme programação a seguir:

Sábado, 9/07

12:30 – Voz Martin e Banda @vozmartin

Domingo, 10/07

12:30 – Dolglas e Sandrinhos com participação de Wesley Back @dolglas_e_sandrinho

A Festa Julina contará, ainda, com gastronomia portuguesa da Quinta do Olivardo, uma área com artesanato, sapatos, bolsas, bijuterias e roupas, entre outros produtos, estará à disposição dos visitantes.

Para quem quiser passear e fazer compras, também haverá um minishopping com roupas, calçados, bolsas, acessórios, produtos de higiene e beleza, objetos de decoração e brinquedos entre outros produtos; uma área Quick Massage para relaxar.

Para as crianças terão brinquedos com custo à parte, podendo adquirir pulseiras de 30 ou 60 minutos.

Festa Julina da Art Shine Promoções e Eventos no Memorial da América Latina