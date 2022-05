Mar doce, ele existe?

Praias são locais para diversão. Esportes, banhos de sol, descanso, reunião de amigos e famílias – quase sempre uma sensação de bem-estar. Só no litoral são 622 quilômetros e 293 praias.

Porém, há tempos ir à praia deixou de ser sinônimo de ficar de frente para o Atlântico. Em São Paulo, 74 municípios se prepararam para bem receber turistas e moradores à beira de volumosos e atraentes rios. Com areia e tudo o mais.

As praias de água doce oferecem estrutura em meio a belos cenários para se refrescar, com tranquilidade e natureza. São rios, lagos, represas e a maioria dos lençóis subterrâneos, com uma salinidade próxima de zero.

Muitas até se parecem com o litoral mesmo estando a mais de 600 quilômetros do oceano. Esta opção binária de sossego e lazer molhado – sem necessariamente passar por estradas lotadas -, têm convencido muita gente a trocar o mar pelos rios e suas prainhas.

São locais bem estruturados e até com palmeiras. Caso da praia da cidade de Rifaina, na região de Franca, concorrida por sua natureza, belas paisagens, boa gastronomia, muitas aves e as águas represadas pelo Rio Grande – que separa SP e Minas Gerais.

Rio que na Capital e Grande SP é associado invariavelmente à poluição, o Tietê faz a festa ao longo do percurso que corta o Estado, chegando até a divisa com o Mato Grosso do Sul, onde desagua no Rio Paraná. No caminho, cidades como Arealva, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Pederneiras e Sabino oferecem uma boa estrutura para quem quer aproveitar as águas do rio e ainda colocar o pé na areia.

Tríplice fronteira

Em outra ponta do Estado, Rosana, cidade mais distante da Capital, se destaca justamente por tudo o que vem da água doce. A pesca, por exemplo, é beneficiada por dois rios que se encontram justamente naquela esquina: o Paranapanema que a separa do Paraná, e o Paraná, limítrofe com o Mato Grosso do Sul – uma típica tríplice fronteira. É água que não acaba mais, de onde são tirados tucunarés, pintados, jaús e outros peixes menos famosos.

Para quem não pesca, o Balneário da cidade é lugar ideal para se divertir com a família e amigos. O local possui banheiros com duchas, estacionamento, quadras de areia, campo de futebol, playground para as crianças, policiamento e corpo de bombeiros. Oferece ainda quiosques equipados com churrasqueira e energia. Para os mais animados, esportes náuticos como esqui, caiaque e mergulho nas águas claras do Rio Paraná, onde, em sua proximidade, encontra-se uma embarcação submersa da década de 20, utilizada na Revolução Paulista dos Tenentes.

Com o mesmo nome do rio que a banha, Paranapanema, da região de Sorocaba, abrange um quinto da Represa de Jurumirim – em dez municípios no Centro-Sul do Estado. Jurumirim vem do tupi e significa “foz pequena”. Tem cerca de 100 quilômetros de comprimento e, em alguns trechos, ultrapassa os três de largura. Destaques de Paranapanema: Praia dos Holandeses, Praia Branca e Ilha do Sol.

Outra pequena notável das águas doces é Rubinéia, margeada pelo Rio Paraná, em outro entroncamento: divisa com o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os nomes das praias são sugestivos: Praia do Sol, Paia da Esmeralda e Praia do Pedregulho Cor de Rosa. Com uma forte vocação para o turismo náutico, é o destino ideal para esportes aquáticos e pesca esportiva. As praias contam com uma infraestrutura e a gastronomia à base de peixe que já virou marca registrada. Sobre as águas, um dos grandes atrativos da cidade é a Ponte Rodoferroviária que vai até Mato Grosso do Sul.

Fonte: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

AVARÉ

A Represa de Jurumirim é considerada um dos principais pontos turísticos da cidade de Avaré, a atração conta com praias naturais de areia branca, área para pescar e também para praticar esportes náuticos como o motonáutica, jet ski, windsurfe, entre outros.

BARRA BONITA

É grande a procura por passeios em modernas, confortáveis e seguras embarcações turísticas pelo rio Tietê límpido

IACANGA

Em Iacanga, a atração fica às margens do Tietê nas proximidades da hidrovia Tietê Paraná. O visitante desfruta das águas claras e depois pode saborear iguarias servidas na lanchonete.

PRAIA BRANCA

Foto Ken Chu – Expressão Studio – Foto:

Um dos belos locais da Represa Jurumirim, em Paranapanema, ideal para o lazer e muito procurado pelos turistas. Foto: Ken Chu – Expressão Studio

PRESIDENTE EPITÁCIO

O Balneário Figueiral, em Presidente Epitácio, praia de água doce, tem quadra poliesportiva, boa gastronomia, área de recreação e pesqueiro. Aniello de Vita – Expressão Studio

RIFAINA

Foto Alf Ribeiro – Expressão Studio – Foto:

Praia de Rifaina, com 1,5 km de extensão, é diversão garantida para todos ao longo do Rio Grande.

ROSANA

Foto: Ken Chu – Expressão Studio – Foto:

Uma das principais atrações da cidade de Rosana, o marco do início do Estado de São Paulo. O encontro dos rios Paraná e Paranapanema, encanta o visitante com suas águas de diferentes cores.

RUBINÉIA

Passeio ideal para reunir a família e os amigos em Rubinéia. O espaço oferece quiosque com churrasqueira, além de espaço para pesca e prática de esportes náuticos. Os visitantes podem observar pássaros e animais de pequeno porte.

Foto: Alf Ribeiro – Expressão Studio – Foto:

74 cidades do Interior do Estado que têm praias

Adolfo

Araraquara

Arealva

Avaré

Barão de Antonina

Barra Bonita

Batatais

Bauru

Bernardino de Campos

Buritama

Caconde

Canitar

Cardoso

Chavante

Corumbataí

Cubatão

Fartura

Iacanga

Ibiúna

Icém

Igaraçu do Tietê

Igaratá

Ilha Solteira

Indiaporã

Ipaussu

Itapevi

Itaporanga

Itapura

Itatinga

Itirapina

Joanópolis

Mendonça

Mesópolis

Miguelópolis

Mira Estrela

Natividade da Serra

Nazaré Paulista

Nuporanga

Ourinhos

Panorama

Paraibuna

Paranapanema

Paulicéia

Pederneiras

Pereira Barreto

Piedade

Piracaia

Piraju

Pirapozinho

Pirassununga

Presidente Epitácio

Rancharia

Ribeirão Pires

Rifaina

Rosana

Rubinéia

Sabino

Sales

Salto Grande

Santa Albertina

Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Clara D´Oeste

Santa Fé do Sul

São Bernardo do Campo

São José do Barreiro

São Pedro do Turvo

São Simão

Sertãozinho

Taquarituba

Timburi

Três Fronteiras

Ubarana

Valentim Gentil

Votorantim