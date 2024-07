Maior roda-gigante da América Latina proporciona experiência para eventos corporativos

Roda Rico trabalha com diversos suportes para atender as solicitações que estão em expansão de forma inovadora

A Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, localizada no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, em São Paulo, além de fazer parte do setor de lazer e entretenimento da cidade, também está inserida no mundo de eventos empresariais, culturais e sociais, esportivos, entre outros.

O local trabalha com diversos suportes para atender as solicitações que estão em expansão de forma inovadora para oferecer aos eventos de pequeno, médio e grande porte sucesso, segurança e organização. O espaço tem capacidade para receber 2.000 pessoas simultâneas ou 5.000 ao dia. E há a possibilidade de negociar pacotes especiais e mais acessíveis para empresas e grupos a partir de oito pessoas.

Na parte de instalação e comodidade, a empresa deixa disponível desde uma cabine com capacidade para até oito passageiros até o uso do espaço total, que incluem os 400 m2 da Praça de Eventos, área do embarque e de bilheteria, para proporcionar uma experiência integrada e facilitar a logística para os participantes e organizadores.

A experiência gastronômica também pode ficar toda por conta da Roda Rico, pois trabalha com empresas parceiras para catering.

Customização

Para reforçar a marca e o relacionamento com o público-alvo, o espaço tem a opção de o cliente personalizar sua reunião com vídeo no monitor dentro da cabine da roda-gigante, por exemplo, até espalhar cenografias do tema por toda a área. E na cabine há a possibilidade de uma maior interatividade entre os passageiros, pois é possível, por meio do sistema de som ambiente (bluetooth), reproduzir playlists. Esse tipo de tematização é viável tanto para eventos de grande quanto para os de pequeno porte.

Outro diferencial é que o contratante não precisa se preocupar com a parte da instalação de equipamentos de vídeo, já que a Roda Rico tem um videowall de LED ao lado da bilheteria disponível para criação de mensagens e conteúdos com alto impacto visual aos convidados.

“Desde o primeiro contato, entendemos todas as necessidades do evento para que possamos oferecer uma experiência personalizada a cada cliente. Já fizemos desde cafés da manhã na área do embarque até experiências sensoriais dentro da cabine com o apoio de áudio e vídeo. São infinitas as possibilidades de exploração do espaço da roda-gigante”, explica o gerente de Marketing da Roda Rico, Giovanni Castellani, a respeito do auxílio na execução dos projetos e serviços adicionais, e completa: “O nosso maior diferencial é estar dentro de uma área verde em São Paulo, em um observatório 360º de toda a cidade num momento contemplativo. É a chance de muitas pessoas conhecerem a paisagem da cidade ou se conectarem com o lugar que vivem”.

E o esporte também está incluso nas pluralidades dos eventos realizados na Roda Rico. No início deste ano, o local transmitiu, gratuitamente, na praça de eventos, para mais de 2.000 pessoas, os jogos da NFL no Brasil.

Outra opção de evento que promete agradar visitantes de todas as idades com direito àquela foto fofa para atualizar o feed, é a exposição itinerante Hello Kit Parade. Em novembro, a Roda Rico receberá várias bonecas de fibra da personagem, ação comemorativa que tem rodado o Brasil durante todo o ano.

RODA RICO

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.