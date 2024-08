Machu Picchu, no Peru, é a principal atração turística em 2024, segundo o prêmio World Travel Awards - O Liberal

Machu Picchu foi eleita a melhor atração turística da América do Sul 2024, na premiação do World Travel Awards. Apesar de ser um lugar surpreendente, parece que o prêmio não é muita novidade para o destino. Machu Picchu, o sítio arqueológico localizado no Peru, foi o único a ganhar o prêmio desde 2018. O vencedor é escolhido anualmente por voto popular. Reconhecido como uma das maravilhas do mundo moderno, o lugar é impressionante sob inúmeros aspectos e merece entrar na sua lista de destinos para ser desbravado ao menos uma vez na vida!

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Antes de descobrirmos o vencedor, o prêmio havia divulgado a lista das 10 melhores atrações turísticas da América do Sul em 2024, incluindo dois atrativos brasileiros. Veja a seguir.

Deserto do Atacama, Chile

Considerado o deserto mais seco do mundo, tem cerca de 105.000 km, e está, predominantemente, localizado no Chile. Ao contrário do que muita gente pode pensar, esse deserto tem paisagens que vão muito além das tradicionais dunas de areia. Ele reserva cenários surpreendentes, justamente por ir muito além do que nos remete à mente quando pensamos em um simples “deserto”.

Cristo Redentor, Brasil

A incrível Estátua do Cristo Redentor, considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo e conhecida como símbolo do Brasil no exterior, tem 30 metros de altura e 8 metros de pedestal. É um lugar icônico, inaugurado em 1931, que fica localizado no alto do Morro do Corcovado, com 710 metros de altura, e em meio à maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Sua vista é simplesmente sensacional e se você for visitar o Rio de Janeiro, ir ao Cristo Redentor é um passeio imperdível, com paisagens de cair o queixo!

Ciudad Mitad del Mundo, Equador

O Parque Ciudad Mitad del Mundo está no extremo norte da capital Quito. Além do famoso monumento que marca a linha imaginária do Equador e a divisão do planeta entre Norte e Sul, o parque abriga diversas lojas, planetário, Museu do Cacau e da Cerveja, e playground.

Cataratas do Iguaçu, Argentina e Brasil

As Cataratas do Iguaçu são um conjunto de cerca de 275 quedas de água no Rio Iguaçu e ficam na divisa entre Foz do Iguaçu, no Brasil, e em Puerto Iguazu, na Argentina. A atração compõe uma das maiores cataratas do mundo, tanto em número de quedas e extensão quanto em volume de água, o que fazem dela um lugar único.

Santuário Las Lajas, Colômbia

O Santuário Nossa Senhora de Las Lajas é um dos lugares de culto católico mais importantes da Colômbia. O templo imponente tem estilo neogótico e fica no topo do cânion do Rio Guáitara, construído em uma ponte de 40 metros de altura. Localizado na cidade colombiana de Ipiales, fica a 10 km da fronteira do Equador.

Geleira Perito Moreno, Argentina

A pequena cidade de El Calafate, às margens do Lago Argentino, tem como principal atração o majestoso Parque Nacional Los Glaciares, onde está o famoso Glaciar Perito Moreno. O atrativo é declarado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade e eleito uma das 7 Maravilhas Naturais da Argentina. Trata-se de um gigantesco bloco de gelo, com 5 quilômetros de largura e mais de 60 metros de altura em alguns pontos.

Parque Natural Nacional Tayrona, Colômbia

Considerado como um dos parques naturais mais importantes da Colômbia, o Parque Nacional Tayrona fica localizado na região caribenha, na cidade de Santa Marta. Tayrona é conhecido como um templo da natureza, com vestígios arqueológicos que convidam os visitantes refletirem e contemplarem o ambiente. A beleza e energia do lugar costumam impactar os viajantes, como se algo mágico acontecesse com eles enquanto vivenciam a experiência do parque.

Parque Nacional Torres del Paine, Chile

No extremo sul das Américas está um dos lugares mais selvagens do planeta. Uma paisagem quase intocada aguarda para ser descoberta e explorada. Essa é a sensação dos viajantes que chegam à Patagônia e ao Parque Torres del Paine: sentem-se os únicos habitantes de um universo repleto de montanhas, geleiras, lagos e campos. A desafiante imensidão natural deslumbra todo tipo de aventureiro.

Salto Angel, Venezuela

Um dos ícones da Venezuela é o Salto Angel (Angel Falls). O atrativo é considerado como a catarata mais alta do mundo, com mais de 800 metros de queda. Localizado no Parque Nacional Canaima, o lugar também conta a Lagoa Canaima, única onde cinco ‘saltos’ se unem.