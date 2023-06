Junho, o mês mais romântico do ano

Destinos românticos no Brasil e no mundo são ideias para viagens a dois

Bruges, pequena cidade da Bélgica parece ter saído de um verdadeiro conto de fadas com as suas construções medievais que permanecem intactas - Foto: Wirestock_Freepik

No Brasil, junho é considerado o mês mais romântico do ano. Marcado por datas como o Dia dos Namorados (12) e Dia de Santo Antônio (13), considerado o “santo casamenteiro”, a época é ideal para presentear e surpreender a pessoa amada. E um dos melhores programas para se fazer em casal é fazer uma viagem a dois. No Brasil e no mundo é possível encontrar destinos incríveis para se fazer um passeio inesquecível, com um clima bem apaixonante.

Para os casais que estão precisando descansar, reconectar-se com a natureza e admirar as exuberâncias do Brasil pode ser uma boa opção. Dentre os destinos que garantem isso, vale um destaque para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que atrai turistas em busca do fenômeno único das lagoas interdunares à beira-mar.

“É importante ficar atento ao calendário e ele se encaixa perfeitamente durante o mês de junho. A alta temporada acontece no período de chuvas, especialmente entre os meses de abril e agosto. Durante a seca, de outubro a dezembro, quase todas as lagoas desaparecem e a paisagem, cheia de porções de água, se transforma em um imenso deserto, o que também não deixa de ser magnífico”, comenta Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Bancorbrás Turismo.

Destinos recheados da história do Brasil também podem ser perfeitos para uma viagem a dois. Paraty, no Rio de Janeiro, e Ouro Preto, em Minas Gerais, são exemplos de cidades históricas com atrações imperdíveis.

“Paraty está localizada no litoral do Estado e é famosa pelo Centro Histórico que preserva seu estilo colonial. Por lá, também encontramos belas praias entre montanhas cobertas por mata atlântica, em uma das regiões mais preservadas do Brasil. Em 2019, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco – tornando o passeio ainda mais único”, compartilha. “Já Ouro Preto possui um dos mais completos conjuntos de arte barroca do mundo, com presença na arquitetura de inúmeras igrejas, esculturas de anjos, santos e pinturas”, ressalta o diretor.

Que Paris é a cidade mais romântica do mundo, todo mundo sabe. Mas a Europa também abriga outros destinos que não ficam tão longe da capital francesa. Viena, na Áustria, é um exemplo. A cidade é conhecida pelos grandes palácios e jardins exuberantes, o destino surpreende os turistas a todo momento. O seu centro histórico já foi palco de filmes de histórias de amor, como “Antes do Amanhecer”, o primeiro da trilogia dirigido por Richard Linklater e escrito por Kim Krizan e Linklater.

“A cidade oferece experiências inesquecíveis, que vão desde passeios por seus museus e pontos turísticos históricos até a se sentar em um café e degustar uma boa bebida quente”, comenta Carlos Eduardo. “A capital austríaca também é famosa pela sua vida noturna. Durante a noite é possível conhecer um lado mais moderno do local”.

Bruges, na Bélgica, é outro destino imperdível para os casais. Os turistas podem aproveitar deliciosos passeios de barco pelos canais que cortam a cidade ou uma caminhada no final da tarde pelo Minnewaterpark, que fica às margens do Lago do Amor. “Bruges oferece experiências inesquecíveis para os casais. Cada pedacinho da cidade conta um pouco de história. Além dos passeios tradicionais, os viajantes também podem se deparar com os melhores chocolates do mundo e degustar uma boa cerveja”.

Os turistas podem aproveitar momentos de lazer e descanso nas praias paradisíacas de Punta Cana e Cancun. As altas temperaturas, a água de um azul sem igual e a receptividade dos habitantes são convidativos e ideais para uma viagem a dois. Os destinos são conhecidos por oferecerem para os viajantes o que há de melhor no que diz respeito à hospedagem all-inclusive. A infraestrutura dos hotéis incluem diversas opções de restaurantes com gastronomia do mundo todo, bares, piscinas, atividades recreativas e específicas para todas as idades.

Fonte: Bancorbrás Turismo