Julho é o mês em que muitas pessoas tiram férias e é o momento propício para passear

O inverno começou e o frio vem começando a aparecer em algumas cidades brasileiras. Apesar de ser um país tropical, o Brasil é enorme e conta com as mais variadas paisagens e destinos para todos os gostos. E, assim como belas praias, confira incríveis opções para curtir o friozinho.

Cidades com clima ameno, cercadas por natureza e montanhas são uma excelente pedida para viajar no inverno, tomar um vinho e curtir uma noite pertinho de uma lareira. Os destinos de inverno costumam ficar mais cheios durante a estação, em especial no mês de julho, que também corresponde ao período de férias escolares. Esse também é o período de alta temporada em muitas cidades.

Se você quer evitar preços altos e muita gente nas atrações, uma boa dica é evitar os fins de semana e aproveitar o fim de agosto e setembro, quando as cidades podem estar mais vazias e até com preços melhores nas acomodações. Camille Panzera_www.melhoresdestinos.com.br

Domingos Martins, Espírito Santo

O município faz parte da região das Montanhas Capixabas e abriga belas paisagens montanhosas, com clima ameno. A região foi colonizada por italianos e alemães e sua gastronomia oferece excelentes pratos. A área é ótima para quem quer ver cachoeiras, fazer trilhas e conhecer pequenos negócios de produtores locais, que vendem queijos, cafés e licores produzidos por lá. Vale a pena reservar um dia para conhecer o Parque Estadual de Pedra Azul.

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves é uma das cidades que faz parte do Vale dos Vinhedos, região vinícola do Rio Grande do Sul. Está a cerca de 2 h de carro de Porto Alegre e oferece lindas paisagens, com direito a muito vinho, espumante, boa gastronomia e uma imersão na cultura dos imigrantes italianos.

Guaramiranga, Ceará

A maioria das pessoas pensam em praia e calor ao falar do Ceará, mas alguns destinos de clima mais ameno são uma boa pedida e um deles é Guaramiranga. A cidade está a pouco mais de 100 km de Fortaleza e tem entre seus principais passeios o Mirante do Pico Alto, o Mosteiro dos Jesuítas e o Parque das Trilhas.

São Bento de Sapucaí, São Paulo

Para quem quer fugir do ritmo da capital paulista mas sem a badalação de Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí é um destino tranquilo, com bons preços e menos agito que sua cidade vizinha. Localizada na Serra da Mantiqueira, é uma boa pedida para fazer turismo rural, visitar pequenos produtores locais, admirar o trabalho de artesãos locais, conhecer a Pedra do Baú, grande atração da cidade ou a Pedra do Bauzinho.

Urubici, Santa Catarina

Destino da Serra Catarinense, a cerca de 3 horas de carro de Florianópolis. A região tem cachoeiras, cavernas com inscrições rupestres, cânions e montanhas. O clima ameno da região faz com que ela seja um dos lugares mais frios do Brasil. Você pode conhecer também a Serra do Rio do Rastro, área coberta pela Mata Atlântica, com uma estrada cheia de curvas e um dos panoramas mais bonitos do Estado.

Santo Antônio do Pinhal, São Paulo

Vizinha de Campos de Jordão e localizada na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal pode ser o destino ideal para quem busca tranquilidade, aconchego e bons preços. A cidade é pequenina, tem cachoeira, jardins abertos ao público, mirantes e um centrinho onde fica a Boulevard Araucária, sua principal via. É uma cidade simples, mas cheia de charme.

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul

A cerca de 230 km de Porto Alegre e na região dos Campos de Cima da Serra, cidade está em uma região de paisagens incríveis, cercada pela mata e por cânions, como o Cânion do Itaimbezinho e Fortaleza, é um destino muito bacana para aliar atividades na natureza, como trilhas, às temperaturas amenas do sul do país.

Gramado, Rio Grande do Sul

A pequena cidade gaúcha não poderia faltar entre as sugestões, já que é conhecida como o maior destino de inverno do Brasil. Realmente impressiona por sua estrutura, variedade de atividades, excelente gastronomia e diversidade de hotéis. É um destino que pode ser visitado o ano inteiro, mas que no inverno fica ainda mais charmoso por causa de suas baixas temperaturas. Se sua preferência é ficar mais isolado ou em um local mais pacato, basta ficar em Canela, cidade vizinha que é cheia de charme!

Campos do Jordão, São Paulo

A cidade é um verdadeiro charme. É um destino excelente para descansar, admirar belas paisagens naturais e desfrutar da ótima gastronomia. Campos é um destino de inverno popular já há muitos anos no Brasil, principalmente entre os moradores do estado de São Paulo, mas que não é um destino muito barato. Vale conferir as atrações do Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho, sempre com apresentações de música clássica, muitas delas gratuitas!