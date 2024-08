Turismo Inverno nas Cataratas: como aproveitar o frio no Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu e oferece diariamente experiências de conexão entre as pessoas e a natureza, abre para a visitação turística todos os dias, garantindo momentos e paisagens únicas em cada estação do ano. No inverno não é diferente, a unidade de conservação se transforma com o clima mais frio, ganhando novas cores e novas expressões da fauna e da flora. Um espetáculo para os amantes da natureza!

Todas as experiências no Parque Nacional do Iguaçu se renovam com o passar das estações. Os passeios ao amanhecer, pôr do sol e durante a noite entregam aos visitantes nuances únicas da natureza no inverno. Os passeios também receberam cardápios especiais e novos horários para o atendimento nesta estação. O passeio Noite nas Cataratas, por exemplo, agora conta com um menu de queijos e massas no Restaurante Porto Canoas, já incluso no ingresso.

O visitante Rodrigo Dalla Valle, de Francisco Beltrão, que visitou com a família, afirma que o frio não atrapalhou a experiência. “A gente já sabia como era a temperatura. Em razão do vapor que vem das Cataratas do Iguaçu, vamos sair um pouco molhado sim, mas é muito bacana. Recomendo demais, com a família principalmente é muito bom.”

Já o visitante Jorge Miranda Ribeiro, de São Paulo, narra como foi a visita ao parque no inverno. “Sensação incrível, é maravilhoso, e só quem realmente estiver aqui sabe tudo que acaba acontecendo. É um lugar inesquecível, é maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo que venha, dia de sol, chuva, vento ou calor, eu recomendo que todos venham.”

Dicas para aproveitar o passeio no inverno – O cuidado com a roupa é essencial para um passeio confortável no inverno. O recomendado aos visitantes é utilizar roupas quentes, calçados fechados e próprios para caminhadas. Além da atenção à roupa e ao conforto, repelente e protetor solar são sempre bem-vindos e recomendados para as visitas no Parque Nacional do Iguaçu, em qualquer estação do ano.

Estrutura para os visitantes – Para os turistas que forem pegos de surpresa pelo frio, o parque está preparado para oferecer mais conforto durante o passeio. Ao longo do trajeto, os visitantes encontram diversas lojas de lembranças, que contam com moletons, toucas e capas de chuva, além de outros itens de vestuário que podem aquecer. Comidas e bebidas quentes também estão disponíveis em vários pontos de alimentação.

Restaurante das Cataratas – Localizado acima do Rio Iguaçu, o Restaurante Porto Canoas é parada obrigatória para quem visita o Parque Nacional do Iguaçu. Além de um bufê de almoço reconhecido como um dos melhores do Brasil, o Porto Canoas possui uma estrutura integrada com a natureza do Patrimônio Mundial Natural. A carta de vinhos brasileiros e o cardápio de drinques e sobremesas também se destacam entre os elogios dos visitantes.

Atividades para aquecer – Para os visitantes aproveitarem ainda mais das maravilhas do Parque Nacional do Iguaçu, diversas trilhas e caminhos estão disponíveis, com acesso já incluso no ingresso tradicional. Cada trilha oferece uma experiência única, imersa na natureza e nas paisagens deslumbrantes do parque. Com opções para caminhada e passeio de bike, os visitantes podem se aventurar pela Trilha da Escola Parque, pelo Caminho do Poço Preto, pelo Caminho das Bananeiras e pela famosa Trilha das Cataratas.

Bike Poço Preto – Agora é possível pedalar em meio à biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu com o Bike Poço Preto, um passeio guiado de bicicleta em meio à floresta da Mata Atlântica. Um roteiro adicional que permite aos visitantes conhecerem mais do parque, acompanhados por um condutor especializado, até chegarem à margem do Rio Iguaçu, antes de formar as Cataratas. Ao todo, o percurso de ida e volta totaliza 18 km. Esse passeio é realizado todos os dias, às 9h20, 11h20 e 13h20.

Como adquirir o ingresso – Para visitar o Parque Nacional do Iguaçu, é recomendado adquirir o ingresso antecipadamente pelo site oficial (www.cataratasdoiguacu.com.br), com escolha do dia e horário para a visita. Em caso de necessidade, é possível reagendar o horário por meio do cadastro feito no momento da compra. Os passeios ao amanhecer, pôr do sol e durante a noite possuem vagas limitadas.

Serviço:

Inverno no Parque Nacional do Iguaçu

Restaurante Porto Canoas: aberto diariamente, das 12h às 16h

Amanhecer nas Cataratas: quintas e sábados, com embarque de início às 6h30

Pôr do Sol nas Cataratas: terças, sextas e sábados, com embarque de início às 16h

Noite nas Cataratas: todos os sábados, com embarque de início às 19h30