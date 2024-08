Inverno em Bariloche: veja o que você pode fazer na neve?

Bariloche, com seu cenário natural incomparável, transforma-se em um destino encantador também durante o inverno. Com a perfeita combinação de paisagens nevadas e atividades ao ar livre emocionantes, a cidade oferece opções variadas para todos os gostos e idades.

Seja para os aventureiros ou para quem busca tranquilidade, Bariloche é o local ideal para se conectar com a deslumbrante beleza da Patagônia argentina. Veja as seis opções de lugares selecionados que você deve conhecer para aproveitar a temporada.

1 – Cerro Catedral: uma experiência inesquecível para esquiadores e snowboarders

O icônico Cerro Catedral, com quase dois metros de neve em seu pico e uma constante afluência de visitantes, deu início a uma temporada de inverno cheia de expectativas. Este ano, espera-se que ela seja a mais longa já registrada, oferecendo mais de 120 dias consecutivos de esqui e snowboard. Equipado com tecnologia de ponta e uma ampla gama de serviços, o Cerro Catedral promete uma experiência única para esquiadores de todos os níveis. Vale ressaltar que para quem não vai esquiar, o Cerro Catedral tem áreas especiais para pedestres que desejam andar, brincar com a neve ou até mesmo almoçar e tomar um café.

2 – Teleférico Cerro Otto: inúmeras opções com vistas panorâmicas incomparáveis

O Cerro Otto oferece vistas panorâmicas incomparáveis do Parque Nacional Nahuel Huapi, da cidade de Bariloche e da Cordilheira dos Andes. Após o passeio de teleférico, o complexo conta com um funicular que facilita o acesso a atividades como trenós em diferentes pistas, caminhadas com raquetes por florestas nevadas e aventuras em uma ponte suspensa, parede de escalada, tirolesa e labirinto na floresta. A confeitaria giratória no topo é uma atração destacada, oferecendo uma experiência gastronômica única com vista panorâmica de 360 graus.

3 – Piedras Blancas: diversão sem limites para toda a família

Piedras Blancas é o lugar ideal para famílias e para quem busca diversão sem limites. Com mais de 3.000 metros de pistas para trenós e cadeirinhas panorâmicas que revelam os cenários mais impressionantes do Cerro Otto, este parque de neve possui uma renomada escola de esqui e opções como Snow Tubing e Zipline para voar entre as árvores. Perfeito para desfrutar em companhia de entes queridos de todas as idades.

4- Roca Negra: ascensão em 4×4 e trekking com raquetes

Roca Negra oferece uma experiência única para os aventureiros que desejam explorar a natureza virgem da Patagônia. A subida em veículos 4×4 especialmente equipados, seguida de uma caminhada com raquetes de neve a partir da base do Cerro López, leva os visitantes por paisagens impressionantes de Coihues e Lengas. Guiados por especialistas locais, é possível descobrir mirantes naturais com vistas inigualáveis do Parque Nacional Nahuel Huapi. A experiência culmina com uma fondue de queijo pela manhã ou de chocolate à tarde no Refúgio Roca Negra, onde a hospitalidade patagônica se combina com o aconchego de um refúgio de montanha.

5- Caminhada até a Laguna Congelada

A apenas 18 quilômetros do centro de Bariloche, a caminhada até a Laguna Verde Congelada é uma aventura acessível para toda a família. Localizada no pitoresco Vale do Challhuaco, essa trilha de baixa a média dificuldade oferece a oportunidade de explorar paisagens montanhosas virgens, com excelente atendimento em instalações confortáveis. Após a caminhada, é possível desfrutar de um almoço reconfortante em domos especialmente projetados para garantir uma experiência única em meio à natureza.

6- Refúgio Arelauquen: experiência única na montanha

O Refúgio Arelauquen, localizado no cume sul do Cerro Otto, a 1.300 metros de altura, oferece uma experiência inesquecível desde o momento em que começa a subida em caminhonetes 4X4 até o passeio mágico em motos de neve através da antiga floresta nevada. Uma vez no refúgio, é hora de relaxar junto à lareira com vistas espetaculares dos lagos Nahuel Huapi, Moreno e Gutiérrez, enquanto se saboreia uma deliciosa seleção de queijos, frios, focaccias, fondue de queijo e de chocolate com frutas e massas.