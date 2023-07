Hot Beach Olímpia, lazer para toda família

Já pensou em um lugar ideal para descansar e ao mesmo tempo gastar a energia da garotada? Quem busca um destino para guardar bons momentos em família tem a opção de conhecer o Hot Beach Parques & Resorts, em Olímpia, que conta com águas termais e fica a 300 km de Americana.

O trajeto pode ser realizado pelas rodovias Anhanguera, Washington Luiz. Depois pela Brigadeiro Faria Lima até Bebedouro e pela Armando de Sales Nogueira.

Considerado como o quarto parque aquático mais visitado da América Latina, recentemente recebeu nova reforma que passou a contar com área de 3.960m² para 8.220m² e fez com que recebesse o título de maior área para crianças em parques aquáticos de toda a América do Sul!

Os brinquedos fazem referência aos personagens do folclore brasileiro, como os jatos de água, por exemplo, faz uma referência à cantiga “Fui no Tororó”. As crianças também podem se aventurar no rio lento com a bóia, que recebeu o nome de Ciranda, Cirandinha.

Rio Lento . Fotos: Irineu Junior

Jatos de água

Outra opção são o carrossel e a roda-gigante com 30 metros de altura e 20 cabines sólidas, que ficam na área seca da unidade. A novidade é a roda gigante conta com uma gôndola pet friendly, permitindo que o animal de estimação também possa curtir o passeio, além de gôndola de acessibilidade para cadeirantes e seus acompanhantes.

Roda Gigante. Foto: Irineu Junior – Foto:

Carrossel. Foto: Irineu Junior – Foto:

Com exclusividade, no parque também são comercializados os picolés que levam os nomes dos personagens da Turma do Guarani (Mel, Mima, Guarani e Parafuso).

Mascote. Foto: Irineu Junior – Foto:

Para os aventureiros, a diversão fica por conta da tirolesa, a Tirô do Parafuso, com 280 metros de extensão e permite visão panorâmica do complexo de diversão aquática.

Já os adeptos da tranquilidade podem aproveitar os bangalôs em locais que contam com uma espécie de piscina privativa e com opções de descanso em charmosas cadeiras. Outras opções são o ofurô, em várias áreas do parque, e os famosos bares molhados. A unidade também conta com uma área reservada destinada para autistas, em um local com menos barulho.

A convite do grupo, o LIBERAL ficou hospedado no Hot Beach Resort. Considerado o primeiro pé na areia de Olímpia, porque fica ao lado do parque aquático Hot Beach. O hóspede tem acesso exclusivo ao parque aquático.

Foto: Irineu Junior – Foto:

Conta com 484 amplos e confortáveis apartamentos. O prédio inova por priorizar a integração entre as áreas comuns e as íntimas, por aproveitar ao máximo a iluminação natural, graças ao teto de vidro, e por seu pé direito, na altura dos seus 11 andares, aproximadamente 40 metros.

No quarto em que o LIBERAL se hospedou o tamanho da instalação era o grande destaque. A varanda tinha vista privilegiada para o parque.

A gastronomia é outro ponto forte. Na pensão completa, no formato “tudo incluso”, o consumo é liberado nos restaurantes, no café da manhã, almoço e jantar. Com exceção de bebidas alcoólicas ou consumidas em áreas de piscina e bar do hotel, bem como no interior do parque.

Logo no check in, o hóspede recebe uma pulseira com tensor, usada para abrir e fechar as portas dos apartamentos. O acessório também é usado como “cartão de crédito”. O hóspede tem o limite de consumo de R$ 1 mil por dia, que é renovado no dia seguinte. O fechamento da conta é realizado no check out.

O grupo também conta com o Celebration Resort Olímpia, Hot Beach Suites e Thermas Park Resort & Spa, além da Vila Guarani, que é uma área comum e de acesso aberto para todas as unidades. Cercado por lojas, choperia e lanchonetes, conta com programação destinada para adultos e crianças, além de shows com músicas de vários ritmos

Os próprios funcionários que atuam na recreação das crianças são outro ponto forte. Durante o dia realizam um gama de atividades bem planejadas e que abusam da farta estrutura oferecida e, à noite, participam como atores das peças de teatro infantis.

Espetáculo Reino Encantadoo na Vila Guarani. Foto: Irineu Junior – Foto:

Serviço

As diárias custam a partir de R$ 800 por pessoa e podem variar de acordo com o período, principalmente se for alta temporada, com opções de escolha para só café da manhã, meia pensão (café e jantar) e pensão completa (café, almoço e jantar). Mais informações e reservas pelo site hotbeach.com.br ou pelo WhastApp e telefone (17) 3279-1111.