Green Card: nova regra exige exame de tuberculose latente para obter o visto para os EUA

O Center for Disease Control and Prevention (CDC), órgão de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos, alterou as regras para quem deseja imigrar para o país. As diretrizes atualizadas passam a exigir, a partir de 1º de outubro de 2024, que todos os indivíduos com mais de dois anos de idade, provenientes de localidades com alta taxa de incidência de tuberculose (uma média de 20 casos para 100 mil habitantes), realizem um teste IGRA (Teste de Liberação Interferon Gamma, em português). O exame é indicado para o rastreio da tuberculose latente, quando a contaminação já existe, mas ainda não apresenta sintomas e não é transmissível.

De acordo com Raphael Oliveira, gerente de Marketing Regional LATAM para Diagnósticos Moleculares da QIAGEN, multinacional responsável por trazer a solução de testagem ao Brasil, o requisito expande a regra anterior, que solicitava o teste apenas para crianças de 2 a 14 anos de idade. A nova exigência, que passa a fazer parte da lista de exames médicos obrigatórios para residir nos Estados Unidos, vem ao encontro das metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a erradicação da doença nos próximos anos.

“A política norte-americana para combater a enfermidade envolve estratégias rigorosas, como a triagem da tuberculose latente, algo crucial para controlar a vinda de imigrantes de regiões com alta prevalência da doença. Essa medida é eficiente entre pessoas que buscam residência permanente no país, já que a detecção precoce da enfermidade é importante para prevenir surtos”, diz o executivo. Segundo ele, quando não tratada, a tuberculose no seu estágio inicial pode se espalhar rapidamente, principalmente em comunidades densamente povoadas. “A medida protege a saúde pública norte-americana, além de contribuir com as metas globais de combate à doença”, completa Oliveira.

Onde e como é feito o teste de tuberculose para os EUA

A Embaixada e Consulado dos EUA no Brasil disponibilizou a lista de locais credenciados para a realização do exame de IGRA, incluindo os laboratórios do Grupo Fleury, que hoje são os centros médicos particulares que mais realizam o exame no Brasil.

O teste IGRA é realizado por meio de uma amostra de sangue do cliente, e o resultado disponibilizado em até 24h. Com diagnóstico rápido e seguro, o exame não requer uma análise clínica do paciente após sua realização, como era feito com o antigo teste PPD.

“Ter nossos laboratórios credenciados pelas autoridades norte-americanas comprova a nossa excelência e confiabilidade no serviço prestado. De fato, temos uma alta demanda por esse teste devido ao fato de o Brasil estar como um dos líderes da tuberculose no mundo. Esse cenário é consequência do alto número populacional, das incontáveis comunidades carentes e aglomeração urbana. É uma doença preocupante que ainda nos dias atuais causa milhares de mortes por ano e, com certeza, outros países deveriam ter a mesma atitude para proteger a saúde pública local”, considera o Dr. Celso Granato, infectologista e diretor Clínico do Grupo Fleury.

É importante que os interessados sigam as recomendações do Consulado sobre os locais credenciados para facilitar a validação dos documentos necessários para morar nos Estados Unidos.

Conscientização sobre o rastreio da tuberculose

Para aumentar a conscientização sobre a importância do rastreio da doença, a QIAGEN firmou uma parceria com a International Panel Physicians Association (IPPA) para apoiar os profissionais de saúde de todo o mundo sobre os mais recentes requisitos para identificar a tuberculose. Esta colaboração segue também as diretrizes do CDC. Juntas, a companhia e a IPPA estão empenhadas em promover a utilização de testes IGRA, como o QuantiFERON-TB Plus da QIAGEN, para garantir um processo de imigração seguro e apoiar a luta global contra a doença. A IPPA é uma organização sem fins lucrativos de médicos com sede nos EUA, autorizada a realizar avaliações médicas de imigração por governos de países que recebem migrantes, incluindo os EUA, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

Fonte: QIAGEN, multinacional alemã, especialista em tecnologia para diagnósticos moleculares, testes aplicados, pesquisa acadêmica e farmacêutica.

Grupo Fleury: organização de medicina e saúde do Brasil.