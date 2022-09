Gramado inicia venda de ingressos para Natal Luz

Ainda faltam quatro meses para o Natal, mas Gramado já está entrando no clima natalino. Os ingressos para a 37ª edição do Natal Luz, que ocorre de 27 de outubro a 29 de janeiro, já estão à venda para o público. O tradicional evento tem diversas atrações gratuitas espalhadas pela cidade e quatro pagas: Nativitaten, O Grande Desfile de Natal, A Fantástica Fábrica de Natal e O Reino do Natal que ocorrem de quarta à segunda-feira, durante todo o período do evento.

A venda ocorrerá pelo site oficial do evento www natalluzdegramado.com.br ou diretamente no www ingressooficialgramado.com.br. Além das entradas para todos os espetáculos, o público poderá comprar tickets para o estacionamento dos dois locais onde irão ocorrer os shows, o Serra Park e a Expogramado. Serão 23 apresentações de cada espetáculo.

Sinopse dos espetáculos e valores dos ingressos

O Reino do Natal

Em uma experiência imersiva e interativa, o público poderá sentir todas as emoções com ainda mais intensidade das performances e pockets shows. O Reino do Natal contará a história de amor entre Gramado e o Natal Luz, passando por todas as fases da festividade, até chegar nos dias de hoje.

Duração: 60 minutos

Local: Pavilhão 2 do Expogramado (Avenida Borges de Medeiro, 4111)

Horário: das 10h às 13h e das 14h às 17h, de quarta a segunda-feira

Preço: a partir de R$ 125 (inteira)

O Grande Desfile de Natal

Realizado desde 2011, o Grande Desfile é um dos principais eventos do Natal Luz de Gramado. Neste ano, o tema será “Uma noite de Natal”, revisitando as tradições familiares dos preparativos, desde o início da decoração das casas, preparação dos pratos natalinos e compra de presentes. Papai Noel chega de trenó, trazendo luzes, cores e efeitos especiais para o espetáculo.

Duração: 60 minutos

Local: Desfilódromo na parte externa do Expogramado (Avenida Borges de Medeiro, 4111)

Horário: 20h30, às quintas e domingos

Preço: A partir de R$ 250 (inteira)

Nativitaten

O Nativitaten ganhará um novo palco nesta edição: o Centro de Eventos Serra Park, mas mantém a tradição de ser realizado ao redor de um lago. Um espetáculo cheio de magia em cenário encantador que flutua sobre as águas numa dança de efeitos pirotécnicos. O show conduz o público a uma viagem inesquecível através de um enredo musical.

Duração: 60 minutos

Local: Lago – área externa – Centro de Eventos Serra Park

R. Henrique Belotto – Bairro Três Pinheiros

Horário: 20h30, às quartas e sábados

A partir de R$ 250 (inteira)

Fantástica Fábrica de Natal

O show, que terá formato de teatro, contará a história da menina Sofia, que não acredita no Papai Noel e acaba sendo conduzida por um anjo até a Fantástica Fábrica de Natal para ver com seus próprios olhos todo o trabalho do bom velhinho e de seus ajudantes na noite feliz.

Duração: 60 minutos

Local: Pavilhão 3 do Expogramado (Avenida Borges de Medeiro, 4111)

Horário: 20h30, terças e sextas

Preço: A partir de R$ 225 (inteira)