Gastronomia de São Pedro: roteiro para degustar e se fartar

Seja na cidade ou no alto da serra do Itaqueri, na Estância Turística de São Pedro se come e bebe muito bem. A gastronomia do destino está em franca evolução e ampliação com a abertura de novos empreendimentos e a realização de festivais que atraem tanto o público local quanto os turistas. O próximo será o de Comidas Gigantes, também chamado de “Festival da Iguinorança”, um evento itinerante que será realizado na cidade pela primeira vez, de 11 a 14 de novembro, véspera do feriado da Proclamação da República.

Guta, escultura da cachorra do poeta Gustavo Teixeira





Quintal da Serra. Fotos: Divulgação

O símbolo do festival é a chamada “maior coxinha do Brasil”, pesando 20 quilos. Entre as iguarias à venda para dividir com a família ou amigos, porque é impossível comer sozinho, estão coxinhas de tamanhos que variam de 1 a 4 quilos; lanche de até 3 quilos; canoli de 2,2 quilos; trufa de 3,5 quilos; tapioca doce e sagada de 1 quilo; churrasco grego de 1,1 quilo e churros de 50 centímetros. Mas, claro, terão muitas outras delícias em tamanho convencional e inúmeros rótulos de cervejas artesanais.

O Festival de Comidas Gigantes será realizado na Praça Matriz de São Pedro e contará com ampla programação cultural, com shows de bandas, DJs e área de recreação infantil, além de ser um espaço pet friendly. Com isso, São Pedro entra na rota de um tipo de evento que faz sucesso em várias cidades do Brasil, principalmente pelo inusitado tamanho das comidas. Organizado pelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos e Charrua Produções Artísticas, o Festival de Comidas Gigantes tem entrada gratuita e apoio da Prefeitura de São Pedro.

Santana’s Ranch

Sítio Coloninha I

Venda do Brílio

Vila Del Calpo. Fotos Divulgação

“Neste ano já realizamos aqui em São Pedro o Festival do Torresmo, a Festa Nordestina e o Festival de Inverno do Alto da Serra, todos com sucesso de público. Com essa boa receptividade nos eventos gastronômicos, agora trazemos o Festival de Comidas Gigantes, que tem o diferencial pelo tamanho das comidas”, comenta a Secretária de Turismo de São Pedro, Clarissa Quiararia. Aproveitando o tema do festival, a Prefeitura vai deslocar para o local do evento a Guta, escultura gigante da cachorra que pertencia ao poeta Gustavo Teixeira.

São-pedrense já falecido, Gustavo Teixeira empresta nome a escola, biblioteca e museu municipais. A Guta, uma escultura feita em fibra de vidro, isopor e pelúcia, chegou a São Pedro no ano passado, por ocasião do aniversário da biblioteca, e fica em exposição itinerante pela cidade. “O Festival de Comidas Gigantes é uma atração para a população local e também para os turistas que estarão por aqui neste feriado prolongado. É uma data de alta ocupação em São Pedro”, acrescenta Clarissa.

Para o turista que vai ficar mais dias em São Pedro, a dica é explorar a gastronomia local. No alto da serra, ficam principalmente os restaurantes no estilo caipira, com comida farta feita no fogão a lenha, e cafés coloniais. No alto da serra, exemplo é o Quintal da Serra, Estação da Cachaça e Venda do Brilio, estabelecimentos onde se degusta um café colonial típico do interior, sem pressa. Para almoçar, as sugestões são Sítio Coloninha I, Recanto da Siriema e Rancho da Tirolesa. Na zona rural, mais perto da cidade, se encontra a típica comida caipira no Santana’s Ranch e no restaurante da Cachoeira da Furna.

A novidade do alto da serra é o Boulevard da Serra, um espaço inaugurado há poucos meses e que já abriga três estabelecimentos gastronômicos. A Oficina do Churrasco, que rapidamente se destacou pelo pirulito de torresmo e pela costelinha com molho barbecue de jaracatiá – fruta nativa típica em São Pedro -, oferece carnes assadas em geral e é opção para almoço.

“Temos uma churrascaria para vendas de assados no centro da cidade. E lá criamos o pirulito de torresmo para um festival gastronômico. Rapidamente se tornou um sucesso. Então, abrimos agora no alto da serra para consumo no local”, conta Juliana Saia, proprietária da Oficina do Churrasco. O segundo empreendimento localizado no Boulevard da Serra é o Empório Raiz, para café, almoço e comprinhas. Com fogão a lenha e bem no estilo caipira, a marca da casa são os defumados. Destaque para a tilápia defumada em conserva de azeite e o joelho de porco defumado, que também pode ser degustado no lanche.

Mais recentemente, começou a funcionar no espaço o Mister San, um restaurante japonês, e a Coquetelaria Boulevard. “E estamos na expectativa de em breve o Boulevard da Serra também contar com um café e um restaurante de massa italiana”, adianta Juliana. Mas, no alto da serra também tem gastronomia contemporânea à la carte digna dos grandes centros. É o Vila Del Capo, um restaurante e antiquário muito elogiado e que é uma verdadeira experiência.

Já no centro da cidade, o turista vai encontrar o Amora e a Taberna Girassol, restaurantes de gastronomia contemporânea e serviço à la carte. Para sobremesa, a tradicional doceria Zuleika, que aos finais de semana costuma atrair moradores de cidades da região que se deslocam para São Pedro somente para saborear bombons, bolos, pavês, trufas e brigadeiros da receita original da quituteira que dá nome ao estabelecimento.