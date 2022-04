Ficar em um hostel ou albergues

Ficar em um hostel é uma excelente oportunidade para economizar e conhecer pessoas, mas não é interessante para todo mundo - Foto: Foto de Ketut Subiyanto no Pexels

Os hostels ou albergues são lugares com hospedagens mais econômicas do que hotéis tradicionais, com quartos e/ou banheiros compartilhados, mas também com quartos privativos. Costumam ter uma boa localização, ambiente descontraído, café da manhã incluído nas diárias, cozinha compartilhada, além de bar e restaurantes. Alguns hostels também podem ter lanchonete, piscina, jacuzzi, salão de jogos, área de trabalho, etc. Não raramente também oferecem uma programação econômica para conhecer o destino turístico em que está inserido, além de festas, atividades e brincadeiras que promovem a interação entre seus hóspedes.

Assim como os hotéis, suas configurações e comodidades são as mais variadas possíveis. Geralmente têm beliches e quartos compartilhados, que você irá com dividir com desconhecidos, assim como o banheiro. Alguns quartos compartilhados têm capacidade para 4 pessoas, outros para 6, 8, 10 e 12 pessoas e por aí vai. A depender do hostel, os beliches têm luminárias individuais, tomadas individuais e cortinas para cada cama, que oferecem mais privacidade. Em alguns casos você também terá dentro do quarto um frigobar, ar condicionado/calefação, banheiro, espelho e mesa de trabalho.

É comum um hostels oferecer diferentes tipos de acomodação, com níveis de conforto, privacidade e preço bem variados. Portanto, é fundamental pesquisar e entender bem o que você está reservando para evitar decepções e problemas.

Nos quartos compartilhados há vezes em que o banheiro fica dentro do quarto e é utilizado apenas pelos hóspedes daquele quarto. Mas há quartos compartilhados em que o banheiro fica fora do quarto e é utilizado pelos demais hóspedes do hostel. Os banheiros de uso comum geralmente são separados por gênero. Ainda em relação aos quartos compartilhados, há as opções de quartos exclusivamente femininos, quartos exclusivamente masculinos e os quartos mistos.

Quartos privados

Muitos hostels também oferecem quartos privados e eles podem ser uma boa opção para quem está viajando com mais uma pessoa e não tem interesse em dividir a acomodação com estranhos. Eles podem ter cama de casal ou de solteiro. E, assim como nos quartos compartilhados, podem ter um banheiro interno ou externo. A experiência em um quarto privativo é bem mais parecida com a de um hotel, mas ainda com aquele clima descontraído de um hostel. Mas atenção: os quartos privativos em hostel costumam ser disputados, então, se você tem preferência por um quarto só seu, procure fazer a reserva com bastante antecedência!

Assim como nos hotéis, há alguns hotels bem simples e outros com um padrão melhor e mais elegante. Há albergues em que você precisa forrar sua própria cama com lençol, Em alguns a cama onde você irá dormir já será informada no momento do check-in, em outros você escolhe a cama que estiver vazia e disponível no quarto. A verdade é que os albergues não são indicados para quem gosta de regalias.

Seguindo essa linha do “faça você mesmo”, não espere que alguém carregue suas malas até o quarto, mesmo quando houver escadas (e isso é comum), nem que haja telefone no quarto para falar com a recepção.

Faça sua própria comida

Excelente para quem deseja economizar e fazer sua própria comida: os hostels sempre têm cozinha equipada. E nela você pode preparar sua refeição ou armazenar na geladeira algo que comprou na rua. Alguns também oferecem uma vez por semana uma aula de gastronomia para ensinar algum prato local.

A dica a respeito da geladeira é sempre etiquetar sua comida com seu nome, quarto e dia do check-out. Depois daquele dia, o que você deixou na geladeira pode passar a ser de uso comum.

Vantagens e desvantagens do hostel

Um quarto dividido com pessoas que você nunca viu, obviamente, não oferece a privacidade de um quarto só seu. No quarto privado, ou em um quarto de hotel, você pode colocar suas coisas onde quiser, fazer sua bagunça sem qualquer problema, andar com a roupa que preferir.

Já no quarto compartilhado, é preciso ter consciência e cuidado com os demais, dividir o espaço comum e respeitar os horários de descanso. Aliás, respeito e bom senso são palavras-chave para conviver bem em um quarto compartilhado.

Uma excelente vantagem para quem gosta de conhecer outras culturas e fazer amizades é que um quarto compartilhado você poderá encontrar viajantes de todas as partes do mundo, e até achar companhia para os passeios. Mas isso também significa conviver com pessoas com horários e hábitos diferentes dos seus.

O lado bom é que a chance de fazer amizades e trocar experiências. O lado negativo é exatamente o fato de que, às vezes, não estamos acostumados ao hábitos dos demais hóspedes – você pode ficar em um quarto onde as pessoas roncam, não tomam banho, são desorganizadas, desrespeitosas, fazem barulho enquanto você quer dormir, acendem a luz de madrugada e por aí vai.

Da mesma forma que a experiência pode ser ótima, pode ser um pesadelo horrível. Por isso, se você quer ficar em um hostel, mas reduzir o risco de maiores transtornos, a dica é ficar em um quarto com menos pessoas. Em um quarto compartilhado com até 4 pessoas, você vai ter menos chance de ter problemas do que em um quarto compartilhado entre 12 pessoas, por exemplo. Mas isso também vai custar um pouco mais caro.

É seguro ficar em um hostel?

Um elemento que muitos consideram na hora de reservar uma acomodação é a segurança de seus pertences. Gera um pouco de receio estar em um quarto com outras pessoas com as quais você nunca conviveu, especialmente vindo de um lugar onde roubos e furtos são frequentes. Embora furtos aconteçam e haja pessoas de má índole em qualquer lugar do mundo, as pessoas que viajam têm como objetivo aproveitar a cidade mesmo e não subtrair os bens alheios. Se você tem um bem muito valioso, o ideal é nem levar para viagem… se isso não for possível, guarde no armário do quarto com cadeado ou peça à recepção para guardá-lo.

Cada hostel um sistema de segurança próprio, isso inclui câmeras de vigilância, portas que só são abertas com um cartão magnético, elevador que necessita do cartão, etc. Todo quarto compartilhado também têm, pelo menos, um armário disponível para cada cama e para utilizá-lo você deve ter seu próprio cadeado ou alugar um da recepção.

O que levar para um hostel

Há quem leve seu próprio lençol, fronha e principalmente toalha – mas é bom saber os hostels costumam oferecem esses tipos de amenidades.

Nos banheiros costuma haver sabonete e alguns hostels têm shampoo e condicionador disponíveis. Mas a maioria das pessoas leva seus próprios produtos de higiene.

Outra dica é levar uma bolsa ou sacola para colocar seus pertences de banho e a roupa limpa – é mais fácil do que carregar tudo nos braços.

Levar um chinelo na mala também é algo útil para andar no próprio hostel e para tomar banho.

Máscaras de dormir e protetores auriculares são ótimos para garantir o descanso durante a noite. Dessa maneira você evita ser acordado toda vez que alguém abrir a porta do quarto, por exemplo. Uma opção para quem não gosta de protetores auriculares é dormir ouvindo música no celular.

Cadeado para guardar seus pertences no armário do quarto.

Fone de ouvido para poder utilizar o celular sem incomodar ninguém.

Dicas para aproveitar melhor seu hostel

Sempre pesquise bem o lugar onde você pretende ficar. Leia a opinião de quem esteve no hostel e confira atentamente os pontos positivos e negativos.

Pesquise por fotos, veja se localização é boa.

Leia avaliações sobre a limpeza. Ninguém merece ficar em um lugar sujo, né? Higiene é questão de saúde também, principalmente porque você irá compartilhar locais em que já passaram outras pessoas.

Por fim, é preciso abstrair de algumas coisas, ter bom humor e estar disposto a compartilhar um ambiente com pessoas e personalidades distintas. Nem todo mundo dentro do quarto é organizado, as pessoas não arrumam suas camas, você encontrará fios de cabelo em muitos lugares que talvez não goste e, às vezes, será preciso abstrair de coisas que vão te irritar.

A experiência pode ser muito legal se você está aberto a coisas novas: pode fazer amizades passageiras ou que duram por anos; assim como pode ter uma experiência ruim e ter que conviver com pessoas que considera insuportáveis durante alguns dias.