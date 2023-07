Férias de julho

Para quem utilizar o período de descanso para viajar em família ou com amigos, a Princesa dos Campos, empresa paranaense que atua no transporte rodoviário de passageiros, listou atrações de algumas das principais cidades turísticas do Paraná, que estão entre as que mais devem receber demandas durante o mês de julho: Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. Todas fazem parte das linhas operadas pela EPC, com saídas diárias da região Oeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e dos Campos Gerais.

Curitiba, a capital paranaense é uma boa opção para quem gosta de aproveitar o clima frio passeando pela cidade e visitando parques urbanos, como o Tanguá e o Tingui. A cidade abriga o Jardim Botânico, ponto turístico que recebe visitantes de todo o mundo para contemplar a estufa de vidro inspirada no Palácio dos Cristais de Londres, com muitas flores, fonte d’água e jardins geométricos.

Inspirações em monumentos internacionais é o que não faltam na grande Curitiba, que abriga a Praça do Japão (com arquitetura no estilo oriental), o Bosque Alemão (com réplica da Catedral de Bach) e o Memorial Ucraniano, localizado no Parque Tingui.

Atrações culturais também se destacam na área urbana do município, com espetáculos no Centro Cultural Teatro Guaíra e na majestosa Ópera do Arame, com estrutura de aço tubular e telhado transparente, construída sobre um lago. Para quem gosta de história, a cidade ainda tem o Centro Cívico, que reúne os três poderes do governo estadual, e o Museu Oscar Niemeyer. Quem vai à capital paranaense também costuma aproveitar para viajar de trem até a cidade histórica de Morretes.

Ponta Grossa

Buraco-do-Padre. Divulgação – Foto:

Ponta Grossa localiza-se na região dos Campos Gerais. O ponto turístico mais conhecido da cidade é o Parque Vila Velha, que reúne formações rochosas (arenitos) em que é possível identificar algumas formas, como a taça, furnas e uma lagoa dourada, além de ter atividades de aventura para os visitantes, como tirolesa e arvorismo.

A 4ª maior cidade paranaense também se destaca por suas cachoeiras, como a do Rio São Jorge, com diversas quedas d’água, e a da Mariquinha, sem contar o irreverente Buraco do Padre, caracterizado por ser uma furna, assemelhando-se a uma caverna, com uma cachoeira que dá ainda mais beleza ao ambiente. O local recebe este nome por ter sido utilizado por padres jesuítas que o frequentavam para meditações religiosas. Ainda sobre atrações religiosas, Ponta Grossa tem o Mosteiro da Ressurreição, ideal para quem gosta de meditações e direções espirituais em um espaço contemplado pela natureza que o cerca.

O centro da cidade também reúne edificações históricas e importantes para a cultura ponta-grossense, como a Estação Saudade, a Catedral de Santana e a Mansão Vila Hilda. E para quem gosta de aproveitar para caminhar pela cidade ao ar livre, há ainda o Parque Ambiental e o Lago de Olarias, pontos de encontro também entre amigos.

Foz do Iguaçu

Não dá para falar de pontos turísticos do Paraná e deixar de fora as Cataratas do Iguaçu, considerada uma das sete maravilhas do mundo, com centenas de cascatas que encantam os visitantes pela majestosa forma com que as águas caem. Localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, trata-se de um local ideal para contemplação da natureza e visitar entre família, amigos ou casal.

Foz também tem outros atrativos que podem fazer parte da visitação à cidade, como o Marco das Três Fronteiras (Brasil-Paraguai-Argentina), o Templo Budista Chen Tien, a Mesquita Muçulmana, o Parque das Aves e a Itaipu Binacional, maior geradora de energia limpa e renovável do mundo. Para quem gosta de esportes de aventura, também há a possibilidade de praticar os aquáticos nas cachoeiras secretas, trilhas e escaladas, além de saltos de paraquedas.

Cascavel

Cascavel localiza-se na região Oeste do Paraná e é a 5º cidade mais populosa do Estado. Seu centro urbano é rodeado por edificações que chamam atenção pela arquitetura, como a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, que possui um leque que representa o manto e a coroa da padroeira, um ponto bastante visitado por quem vai ao município. Cascavel também tem a Igreja Ucraniana, com arquitetura bizantina, e uma praça com monumento em homenagem aos migrantes da cidade. Para quem gosta de passeios ao ar livre, há o Parque Municipal Paulo Gorski, que abriga o Lago Municipal de Cascavel, ideal para pontos de encontro e caminhadas.

Outra atração é o Parque Municipal Danilo Galafassi, que conta com um zoológico e o Museu Histórico Natural. Mais distante da área urbana, encontra-se o Parque Municipal Salto do Portão, com cachoeiras, lago, mirantes, quiosques, trilhas e passarelas.

Toledo

Também no Oeste do Paraná localiza-se Toledo, uma cidade que está em franca expansão e desenvolvimento. Ali, encontram-se o Aquário Municipal, com mais de 60 espécies de peixes das bacias dos rios Paraná, Iguaçu e Amazonas, além do Lago Municipal, ideal para passeios ao ar livre.

O Parque do Povo, outro importante ponto turístico da cidade, conta com estruturas inspiradas em monumentos históricos, como o Palácio de Versailles, o Jardim das Cerejeiras e o Parque das Araucárias. Para quem gosta de passeios históricos, o Museu de História Willy Barth é uma opção para conhecer mais sobre a região e o Paraná. A Catedral Cristo Rei também faz parte dos tempos religiosos famosos do estado, por sua arquitetura diferenciada.