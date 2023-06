Apostar em destinos alternativos podem revelar boas surpresas e proporcionar boas memórias a toda família. Para ajudar os viajantes a escolher opções diferentes nessas férias de julho, a Maxmilhas – travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais, hotéis e pacotes de viagem – selecionou algumas dicas de cidades para hospedagem para quem deseja sair do circuito das grandes capitais no próximo mês. Confira:

O ecoturismo tem se destacado cada vez mais no Brasil e, em um período tão aquecido para o setor do turismo, buscar refúgio nas serras e parques nacionais pode ser uma ótima escolha para férias tranquilas e ainda inesquecíveis.

A Serra da Mantiqueira atravessa São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e, além de Belo Horizonte (MG) e Campos do Jordão (SP), vale conhecer o Parque Nacional de Itatiaia, em Itatiaia (RJ), munícipio com pouco mais de 30 mil habitantes e várias atrações naturais. Já a Serra da Canastra, localizada em Minas Gerais, abrange seis munícipios mineiros (São Roque de Minas, Vargem Bonita, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória e Capitólio) e oferece paisagens naturais, além da deliciosa culinária mineira. Na região, pousadas e hotéis confortáveis estão disponíveis para os visitantes.

Mesmo no inverno, as praias do Nordeste continuam sendo uma boa escolha para os viajantes que desejam relaxar e aproveitar o calor. Prado (BA) é considerada uma das cidades mais agradáveis do Estado e recebe um elevado número de visitantes no verão, o que torna o mês de julho ideal para quem deseja conhecer o destino sem multidões – assim como em Japaratinga (AL), um dos destinos mais buscados no início do ano. No Nordeste, os resorts all-inclusive entram como mais uma opção de hospedagem para os viajantes.

Destinos internacionais

No verão europeu, a Irlanda e as cidades da costa da Itália são as principais opções para viajar ao máximo sem enfrentar a alta intensidade de filas de outros destinos mis populares do continente, ainda que também tenham um bom fluxo de visitantes.

Galway, na Irlanda – Foto:

Situada no leste da Irlanda e a 200 km da capital Dublin, Galway é um destino portuário que se destaca por sua boemia, arte e receptividade. É uma cidade tranquila que oferece diferentes pontos turísticos (como a Catedral de Galway e o Arco Espanhol) e opções de gastronomia e entretenimento para os visitantes.

Já na costa da Itália, Santa Cesarea Terme, cidade com pouco mais de 3.000 habitantes, é uma das escolhas mais tranquilas para o período na região da Puglia. Por lá, a experiência do verão italiano é guiada por passeios marítimos e visitas às ruínas (como a Torre Minervino).

Em toda a Europa, a dica é buscar por cidades que não estejam tão próximas das capitais e dos principais destinos turísticos; explorar a arquitetura e a gastronomia local em cidades menores pode ser a melhor escolha para a temporada.

“Como julho é mês de férias e ainda marca a principal temporada para o turismo internacional, escapar de um grande fluxo de viajantes pode parecer desafiador em qualquer lugar, mas não é impossível. O ideal é que os viajantes se planejem com o máximo de antecedência possível e pesquisem informações assertivas acerca dos destinos e dos pontos turísticos para facilitar a escolha” afirma Ana Cruz, Coordenadora de Hotéis e Pacotes da Maxmilhas.