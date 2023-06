As 5 cidades mais procuradas na América Latina; duas são no Brasil

As férias de julho estão chegando e muitos turistas já estão com viagem marcada e malas. Você já planejou a sua? Quer saber quais são os destinos mais procurados pelos viajantes globais na América Latina? A Booking.com fez uma pesquisa em seu banco de dados para verificar para onde os viajantes do mundo todo planejam viajar em julho e agosto, período tradicional de férias escolares. No TOP 5 México e Brasil se destacam. Conheça abaixo as 5 cidades latinas mais buscadas para as férias:

1) Cancún, México

Cancún dispensa apresentações! A cidade mexicana é um dos destinos mais famosos do Caribe, com opções de lazer e descanso para todas as idades. Na lista da Booking este destino ocupou o topo da América Latina na busca por hospedagens feitas pelos viajantes do mundo todo para as férias de julho. O local é muito procurado pelos turistas norte-americanos no verão. Com um mar deslumbrante e o crescimento contínuo da rede hoteleira local, a região se tornou um destino turístico muito badalado, procurado por pessoas de todo o mundo!

2) Punta Cana, República Dominicana

Em segundo lugar na lista aparece Punta Cana, um destino muito procurado pelos brasileiros na República Dominicana, devido ao seu mar turquesa, areia branca e macia, sol o ano todo e complexos hoteleiros com tudo incluído. São dezenas de resorts, que ficam praticamente um ao lado do outro ao longo do litoral da cidade, com cerca de 95 km de extensão. Veja opções de hospedagens em Punta Cana e passagens aéreas para Punta Cana. É o destino ideal para quem quer passar alguns dias descansando na beira da praia, sem ter que cumprir “obrigações” turísticas.

3) Playa del Carmen, México

Na terceira posição mais um destino no Caribe, ou melhor, na Riviera Maya mexicana. Playa del Carmen é um dos destinos mais badalados da região e point da modinha, assim como Tulum. Playa del Carmen é a prima hippie de Cancún, alternativa e intimista, onde a tranquilidade é fundamental. O mar é tranquilo, limpo e esverdeado. O local conta com diversos restaurantes, lojas, bares, um convite para o passeio. Em frente a ilha Cozumel, Playa del Carmen pode ser ponto de partida para explorar esta bela ilha numa rápida viagem de balsa.

4) Rio de Janeiro, Brasil

Em quarto lugar na lista global de destinos latino-americanos mais procurados para as férias de julho aparece o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa, cartão postal do Brasil, atrai atenção de turistas de toda a parte do mundo. Segundo a Booking.com, o Rio registrou forte crescimento de 25% em buscas quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em nosso guia do Rio de Janeiro você vai encontrar dicas para planejar e aproveitar melhor a sua viagem, incluindo os principais pontos turísticos e as melhores praias do Rio de Janeiro. Veja também 10 erros comuns ao planejar uma viagem ao Rio de Janeiro e dicas para evitá-los.

5) Gramado, Brasil

Gramado, no Rio Grande do Sul, combina com o frio que faz no mês de julho. Milhares de turistas sobem as Serras Gaúcha para aproveitar as diversas atrações desta cidade, entre elas a novidade mais recente o NBA Park, o primeiro espaço temático da NBA no mundo. A Booking.com registrou um aumento de 8% nas buscas por Gramado para as férias de julho quando comparado com 2022.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa da Booking.com para descobrir os destinos mais buscados da América Latina levou em consideração todas as buscas realizadas na plataforma entre 03 e 16 de abril de 2023, para viagens no período de 01 de julho a 31 de agosto de 2023. Para fins de comparação, foram verificadas as buscas entre 04 e 17 de abril de 2022, para viagens no período de 01 de julho a 31 de agosto de 2022.