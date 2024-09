Europa tem novas regras para bagagem de mão nos aviões: veja o que mudou!

Outra questão importante a ser destacada é sobre as medidas da mala mão autorizada nas aeronaves - Foto: Freepik

As novas regras para o embarque de bagagem de mão nos aeroportos da Europa já entraram em vigor. Desde o último domingo, 1º de setembro, a fiscalização da entrada de líquidos nos aviões foi reforçada. Para não ter problemas com sua mala, nem perder seus pertences e, muito menos, um voo, é bom ficar atento as novas normas.

A restrição para o embarque de líquidos nas bagagens de mão aumentou! Agora, todos os passageiros embarcando nos países do Espaço Schengen devem respeitar o limite de máximo de 100 ml por recipiente. Todos os frascos com líquidos devem ser acondicionados num saco plástico transparente com capacidade máxima de 1 litro. Nada de frascos grandes de xampu, cremes, Nutella, entre outros produtos, pois caso você extrapole a quantidade permitida, a autoridade aeroportuária te obrigará a se desfazer do item fora dos padrões.

Esta regra dos líquidos, na verdade, começou a ser aplicada em 2006 após a tentativa de um atentado terrorista, mas nos últimos meses foi afrouxada nos aeroportos que instalaram aparelhos de raio-x de última geração. Aeroportos de Madri, Frankfurt, Hamburgo, entre outros instalaram os modernos scanners C3. Nestas localidades o embarque de grandes recipientes com líquidos estava sendo permitida, mas agora não mais.

A medida mais restritiva da União Europeia foi tomada após estes novos scanners apresentarem falhas na leitura de alguns líquidos. Vale reforçar que a nova regra vale para os 26 países do Espaço Schengen para todos os voos nacionais e internacionais.

Países do Espaço Schengen: Áustria, Alemanha, Bélgica, Bulgaria, Chéquia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia e Suíça.

Dimensões da bagagem de mão

Outra questão importante a ser destacada é sobre as medidas da mala mão autorizada nas aeronaves. Erroneamente, muitos veículos de comunicação no Brasil e postagens em redes sociais divulgaram que a União Europeia havia padronizado o tamanho e o peso da bagagem de mão nas companhias do Velho Continente. Esta ideia até está em discussão nas estâncias governamentais do Bloco, mas o que vale é, atualmente, a política de cada companhia aérea.

Fique atento, antes de viajar é bom saber o peso e as dimensões das malas de mão permitidas na empresa.