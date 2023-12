Estados Unidos prorrogam a isenção de entrevistas para a renovação de vistos

Tipo de visto solicitado deve ser da mesma categoria a qual o viajante já tinha - Foto: Divulgação

Uma ótima notícia para quem pretende viajar para os Estados Unidos e precisa renovar o seu visto americano. O Departamento de Estado prorrogará a isenção de entrevistas para os turistas que estão com os vistos vencidos há menos de 48 meses. Isto quer dizer, se o seu visto venceu nos últimos quatro anos é só preencher os documentos solicitados para a renovação e pagar a taxa para obter um novo visto. Nada de entrevistas! Mas vale ressaltar que o tipo de visto solicitado deve ser da mesma categoria a qual o viajante já tinha.

A isenção de entrevistas para as renovações de visto de não imigrante de baixo risco (traduzindo: turistas) era para ser encerrada agora no final deste ano, mas agora foi prorrogada sem data para terminar. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos: “a partir de 1º de janeiro de 2024, os funcionários consulares em todo o mundo têm autoridade para dispensar a exigência de entrevista pessoal para certos requerentes de visto de não imigrante que já receberam qualquer visto de não imigrante, excluindo o visto de visitante B, e que estejam solicitando dentro de 48 meses da expiração do visto mais recente.”

A prorrogação desta norma facilita e agiliza a renovação de vistos e será aplicada por todas as embaixadas e consulados dos Estados Unidos ao redor do mundo. Mas vale destacar que apesar da facilitação, o turista que pretende renovar o seu visto terá que entregar e preencher todos os documentos pedidos tendo o seu histórico verificado antes da remissão da permissão de viajar aos Estados Unidos. É bom ficar também atento a data de vencimento do seu visto americano para não perder o prazo de renovação sem entrevista.