Escapadas de verão

Porto de Galinhas é uma ótima pedida para o verão com os populares passeios de jangada pelo mar - Foto: Pixabay

O verão já está batendo na porta e, por sorte, aqui no Brasil, as altas temperaturas começam antes mesmo de 21 de dezembro, início oficial da estação mais quente do ano. Por isso, já faz algum tempo que os brasileiros estão aproveitando o sol e as praias do litoral. Mas o verão só termina em 20 de março, o que significa que, se você ainda não planejou uma viagem para este período, ainda dá tempo! A agência Abreu sugeriu alguns destinos nacionais e internacionais para curtir os dias quentes.

Foz do Iguaçu

Esta cidade paranaense não fica no litoral, mas é incrível de visitar no verão. Os passeios ao ar livre, como visita às Cataratas do Iguaçu, ao Parque das Aves e ao Marco das Três Fronteiras, ficam ainda mais agradáveis nesta época, e também vale a pena aproveitar a piscina do hotel. Entre outras atrações que encantam adultos e crianças estão a Usina Hidrelétrica Itaipu e o Museu de Cera Dreamland. Também não pode faltar uma escapada ao Paraguai, em Ciudad del Este, para fazer umas comprinhas.

Porto de Galinhas

Este verdadeiro paraíso tropical, situado a apenas 60 km de Recife, em Pernambuco, é uma ótima pedida para o verão. As altas temperaturas só melhoram os dias nas praias de água cristalina, as piscinas naturais repletas de vida marinha e os populares passeios de jangada pelo mar. A Abreu recomenda as praias de Muro Alto e Camboa, que estão entre as melhores do destino.

Natal

Esta é outra cidade que é a cara do verão: praias, dunas, piscinas naturais, recifes, falésias e outros cenários naturais magníficos rodeiam o destino, só esperando para maravilhar os visitantes. São tantas opções, que a capital do Rio Grande do Norte agrada desde os mais aventureiros até os viajantes que só querem relaxar! Entre as principais atividades estão caminhar pela orla da praia da Ponta Negra, passear de buggy em Genipabu e conhecer o Parque das Dunas.

Cruzeiros pelo Nordeste

Para quem tem dificuldade de escolher um único destino nas viagens, a Abreu sugere um cruzeiro. Existem várias opções que percorrem o litoral brasileiro, parando em cidades maravilhosas da região Nordeste, como Salvador e Ilhéus, na Bahia, e Maceió, em Alagoas. A grande vantagem dos cruzeiros é a megaestrutura de resort dos navios, que permite que os viajantes aproveitem cada segundo das férias. Além disso, é possível conhecer diversos destinos sem se preocupar em desfazer e refazer malas, trocar de hotel, etc.

Riviera Maya

Que tal curtir o verão na terra do verão eterno? A Riviera Maya, no México, combina perfeitamente praias paradisíacas com atrações de natureza. São mais de 100 km de costa com praias tranquilas e de água transparente. Nesta região, a oferta hoteleira é impressionante e conta com opções de resorts all-inclusive imperdíveis e hotéis de luxo com experiências exclusivas. Além das praias, os viajantes podem visitar várias ruínas da civilização maia e atrações de natureza que incluem muito verde e rios azul-turquesa, como o Xcaret. E vale a pena combinar uma viagem à Riviera Maya com Cancun!

Cartagena das Índias

Esta cidade colombiana é completamente diferente de outros destinos caribenhos, pois é histórica e cultural. Dentro dos muros de mais de 400 anos da Cidade Amuralhada, estão os principais pontos turísticos da cidade, construções históricas, imponentes e belíssimas. No entanto, isso é só uma parte da viagem. É possível visitar as praias mais bonitas da região, como Playa Blanca e Ilhas do Rosário, que são um pouco afastadas do centro da Cartagena mas valem o passeio.