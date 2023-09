Quem só quiser saber de curtir o marasmo, aproveitando para relaxar e recarregar as energias, Belize também pode ser o paraíso da sombra e água fresca - Foto: Divulgação

Com selvas tropicais, praias incríveis e preços acessíveis, a América Central tem muito a oferecer em termos de oferta turística. E Belize, uma joia a costa leste da região, se destaca não somente por ser um País de língua inglesa em meio a um coletivo de nações hispânicas, mas por ser um destino de muito potencial.

Em sua variedade impressionante de paisagens há um mix de panoramas, entre 290 quilômetros de litoral, florestas com muito verde e a arquitetura impressionante de sítios arqueológicos maias. Rendendo um trio de aventura de peso, com vida marinha, selva e cultura. Por isso, tenha em mente que se trata de um verdadeiro tesouro em matéria de atrativos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Rico em história, patrimônio natural e cultural, além de exuberante biodiversidade, Belize oferece um leque de oportunidades, principalmente atividades ao ar livre e experiências únicas. Pode se tratar de um País pequeno, mas que está repleto de maravilhas. E, ao visitá-lo, você vai desejar tê-lo conhecido mais cedo. Confira TOP 5 motivos para definir o destino como seu próximo destino de férias:

Férias intimista

Belize é uma das melhores opções para uma escapada tropical longe de aglomerações e com a sensação de uma experiência mais intimista, com uma miríade de atrativos ao ar livre. Para chegar até Belize a partir do Brasil, a Copa Airlines disponibiliza um voo semanal, as sextas, via Panamá, onde é o hub da companhia. Quem preferir combinar a viagem com os Estados Unidos, pode contar com voos diários via Miami e Dallas com a American Airlines, via Houston com a United Airlines e via Atlanta com a Delta Airlines.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Paraíso na terra

O destino é repleto de cavernas onde é possível mergulhar nas maravilhas naturais subterrâneas, bem como parques que oferecem uma variedade de ecossistemas, desde florestas tropicais a recifes de corais. A Barreira de Corais de Belize – Patrimônio Mundial da UNESCO -, é a maior barreira de recifes vivos do Hemisfério Norte e a segunda maior do mundo! Quando o assunto é atrativo natural, Belize oferece, por exemplo, um caleidoscópio de cores em vida marinha. Entre os destaques está o Great Blue Hole, um anel de coral que circunda um enorme sumidouro subaquático localizado nas águas rasas do Atol Lighthouse Reef, tido como um dos melhores locais de mergulho do mundo. Belize ainda reserva muitas outras possibilidades. Amantes de aves que o digam, pois são mais de 500 espécies residentes e migratórias. Ainda é possível se aventurar em meio a muito verde, e de quebra se refrescar em águas doces. No coração da Reserva Florestal Mountain Pine Ridge há piscinas naturais cercadas pela natureza e sua sinfonia de sons. Outro destaque são as cachoeiras, a exemplo da Big Rock Falls, nas exuberantes selvas do oeste de Belize. E, “escondida” ao sul do país, a Maya King Waterfall oferece um retiro isolado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Misteriosos locais maias

Antigos sítios arqueológicos maias não são exclusividade do México. Belize faz parte do que se pode chamar de Mundo Maia, abrangendo inclusive algumas das cidades maias mais bem preservadas e impressionantes da antiguidade. Entre os points mais icônicos estão Caracol e Altun Há. Bem como Xunantunich, que se tornou pioneiro no quesito sítios maias. As cavernas também merecem destaque, a exemplo da Barton Creek, Rio Frio ou Che Chem Há, Actun Tunichil Muknal (ATM) Cave. Fica a dica: é possível fazer uma imersão cultural única nas comunidades Q’eqchi’ ou Mopan. Essas aldeias proporcionam uma oportunidade autêntica para os viajantes se envolverem nas tradições ancestrais, como artesanato, cerimônias espirituais e culinária típica.

Riqueza cultural

Belize é uma mistura fascinante de etnias, incluindo descendentes de maias, garífunas, mestiços e crioulos. Diversidade que se reflete em suas tradições, música, dança, festivais e gastronomia. Com sua localização costeira, frutos do mar frescos são uma especialidade, desde caranguejos e camarões até peixes exóticos. A influência cultural diversificada se manifesta na variedade de pratos, a exemplo da culinária garífuna, que inclui iguarias como o Hudut (um ensopado de peixe em leito de coco servido com bolinhos de banana verde).

Mix de atividades

Belize oferece uma gama de atividades ao ar livre, desde a emocionante experiência de montanhismo até aventuras aquáticas nas águas claras do mar do Caribe. Os aventureiros podem explorar os desafios das montanhas e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes. Para uma perspectiva aquática, além do mergulho claro, a canoagem pode ser revigorante, e um ótimo meio de explorar manguezais e rios serenos, enquanto através da vela é possível navegar e relaxar em meio a águas azuis e cristalinas. Já os entusiastas da pescaria encontram abundante vida marinha que proporciona uma experiência incrível de pesca esportiva.

Fonte: Belize Tourism Board