Encontro Sênior das Águas Quentes é oportunidade de turismo para a 3ª idade

Lazer e termalismo em uma programação especial para a 3ª idade é a proposta do Encontro Sênior das Águas Quentes, que estará em sua 7ª edição em 2023 acontecendo na capital mundial das águas termais Caldas Novas (GO). A programação inclui shows de Tony Angeli, Eliana Pittman e Angelo Máximo, além de palestras diversas, oficinas de Yoga e de dança, seções de massagem e hidroterapia nas piscinas de águas termais do hotel Thermas diRoma.

O evento está na sua 7ª edição, com sucesso e sendo esperado todos os anos por um público crescente. Estima-se que o VII Encontro Sênior das Águas Quentes reúna 600 participantes, um aumento de 15% em comparação com edição passada, segundo informações fornecidas pelo superintendente do Grupo diRoma, Aparecido Sparapani.

Divulgação Grupo diRoma – Cacau 3 Comunicação



Além da programação que se inicia pela manhã e se encerra com baile todas as noites, os participantes terão a experiência da hospedagem no Thermas diRoma, onde a infraestrutura conta com parque de piscinas termais, sauna, bar molhado, ampla área verde, restaurante com culinária diversa, quadras para esportes e outras atrações, as atividades do evento serão divididas entre o Salão Itália, dentro o hotel, e o Centro de Eventos e Convenções diRoma para maior conforto e aproveitamento dos participantes.

Evento: VII Encontro Sênior das Águas Quentes

Organização: diRoma Hotéis

Onde: Hotel Thermas diRoma e Centro de Eventos e Convenções diRoma, Caldas Novas, Goiás

Quando: Entre os dias 28 e 31 de agosto de 2023

Informações e reservas: www.diroma.com.br – 0800-648-9800/ (64) 3455-9393