Embarque no cruzeiro Disney

Festas de aniversário, filmes com a família, contos de ninar: todo mundo tem alguma memória com personagens da Disney. Cientes dessa habilidade, a marca investe em atrações que proporcionem uma imersão no mundo dos sonhos. E não à toa, seu mais recente lançamento tem “desejo” no nome: o Disney Wish – quinto cruzeiro da Disney Cruise Line (DCL) -, leva o encantamento para o alto-mar, em roteiros de três ou quatro noites que saem da Flórida rumo ao Caribe.

Cinderela é a inspiração para o salão principal, o Grand Hall. Ali, como em todos os outros ambientes do cruzeiro, cada detalhe importa: do lustre aos ratinhos escondidos na barra do vestido da estátua da princesa. A magia começa assim que os navegantes embarcam e ganham uma varinha mágica para acionar as luzes do salão com os dizeres “wishes do come true” (sonhos se tornam realidade). Para recepcioná-los, uma seleção de princesas e seus respectivos príncipes: Tiana, Rapunzel e, claro, Cinderela.

“O Disney Wish foi pensado para que cada área tivesse um tema explorado de uma forma imersiva e usamos a tecnologia para isso”, explica Maisa Aguiar, porta-voz da Disney para o Brasil. A sensação é de estar em uma história com caminhos que levam para outros mundos da Disney, Pixar, Star Wars e Marvel. “Nós trouxemos as histórias dos nossos personagens favoritos de uma maneira única”, diz Angel Sarria, diretor de vendas e marketing para a América Latina. São tantos detalhes e tantas atrações para ver que é preciso ter algo em mente: não vai dar tempo de tudo. Por isso, o planejamento é essencial.

O que fazer no navio?

Comece baixando o app Disney Cruise Line Navigator para saber tudo o que vai acontecer a bordo. Além das atividades já vinculadas com a sua reserva, você pode acrescentar outras, como fotos com os personagens, para que tudo apareça em uma agenda única.

Algo que não precisa de horário marcado é o Aqua Mouse, a primeira atração aquática dos cruzeiros Disney, que coloca o visitante dentro de uma história animada de Mickey e Minnie. Os 323 metros de tobogã circulam na parte externa do navio e são acessíveis para pessoas com deficiência.

De acordo com os criadores, os espaços dos adultos são projetados para trazer à tona a criança de cada um de um modo elegante. Não tão lúdico quanto os infantis, mas o suficiente para que cada um se sinta dentro de uma história. É o caso do Star Wars Hyperspace Lounge, bar que simula uma nave espacial, com efeitos sonoros e tela de LED com imagens siderais.

À noite, a pedida são os espetáculos. O Disney Seas: the Adventure traz o Pateta descobrindo o fundo do mar com personagens da Pixar e da Disney. Há ainda musicais de A Pequena Sereia e Aladdin. No segundo dia, a Noite dos Piratas é uma festa temática, com show, fogos de artifício e participação da Capitã Redd e Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. Os passageiros vestem sua melhor fantasia de pirata para entrar no clima.

Aqua Mouse

Star Wars Hyperspace Lounge

Marvel Super Hero Academy

Crianças com idade de 3 a 12 anos são convidadas a entrar em ação e trenar ao lado de alguns de seus super-heróis Marvel favoritos, incluindo Spider-Man, Black Panther, Ant-Man e The Wasp!

O que comer

Há três restaurantes principais para o jantar: o 1923, que celebra o ano em que o Walt Disney Animation Studios foi fundado na Califórnia; Marvel, o primeiro com interações de heróis; e Arendelle, que conta com um espetáculo dos personagens de Frozen

Tudo é pensado para cada um desses universos: menu, copos, decoração. O nome Wish também traduz a realização das vontades do passageiro. No meu caso, como sou vegetariana, o garçom Munir se certificou de que eu recebesse refeições sem carne – mesmo que elas não estivessem no cardápio ou fossem de um restaurante diferente do que eu estava. O fato de ele ser do Brasil não foi coincidência. Isso é planejado, para que cada hóspede se sinta em casa.

Durante o dia, há petiscos variados (como burritos, churrasco e sorvete) perto da piscina. Se quiser uma refeição, o Marceline Market funciona em estilo self-service, com dez estações com clássicos americanos e especialidades internacionais.

Pandemia

Segundo Sarria, não existe relação entre os lançamentos da DCL e a pandemia. No entanto, a expectativa para o mercado de cruzeiros é alta com a diminuição dos casos de covid-19. O setor foi um dos mais afetados, e o lançamento de um novo navio depois de dez anos envia uma mensagem positiva para o mercado. Além disso, a empresa promete inaugurar outros dois navios, em 2024 e 2025.

Apesar do cenário positivo, a pandemia não acabou. Por isso, os navegantes devem apresentar um teste negativo de covid-19 antes do embarque, bem como comprovante de vacinação. O uso da máscara não é obrigatório, mas todos os funcionários a utilizam. O distanciamento social é incentivado – inclusive, não é permitido abraçar os personagens na hora das fotos.

O que você precisa saber antes de viajar

O navio

Com 343 m e 144 mil toneladas brutas, o Disney Wish é o maior da DCL. Tem capacidade para 4 mil passageiros e 1.254 cabines, 70% delas com varanda.

Preço

Numa simulação fora de feriados, encontramos preços a partir de US$ 1.771 para o casal no roteiro de três noites. Há também a opção de quatro noites, por a partir de US$ 2.251. Inclui refeições e shows e atrações temáticas. Você pode fazer a simulação para sua família em disneycruise.disney.go.com.

Paradas

O cruzeiro parte de Cabo Canaveral, a uma hora de Orlando. São duas paradas: em Nassau, capital das Bahamas, e em Castaway Cay, a ilha privada da Disney.

O que levar

Além de traje de banho para a praia e piscina, um remedinho para enjoo. Fantasias são bem-vindas – e um casaco para o ar condicionado do navio.

*A repórter viajou a convite da Disney Cruise