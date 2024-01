Ilha de Fernando de Noronha promove educação ambiental por meio da observação da vida selvagem - Foto: Divulgação

Quem é apaixonado por ecoturismo, precisa saber que o Brasil tem muito a oferecer nesse segmento. Não é à toa que o país foi eleito pela Forbes, em 2023, como um dos principais destinos de ecoturismo do mundo. Mas quais são os melhores lugares para se visitar no Brasil quando o assunto é ecoturismo? Para te ajudar a planejar sua próxima viagem, a PlanetaEXO, plataforma que conecta viajantes com experiências de viagem sustentáveis, selecionou os sete destinos que devem estar no radar dos aventureiros em 2024. Confira a seguir:

Amazônia (AM)

A maior floresta tropical do mundo é também um dos destinos mais fascinantes para quem quer fazer ecoturismo no Brasil. Na Amazônia você pode se hospedar em lodges sustentáveis, navegar pelos rios e igarapés, observar a fauna e a flora exuberantes e interagir com as comunidades ribeirinhas. Uma experiência única e inesquecível. A região desempenha um papel crucial no combate ao desmatamento e o ecoturismo pode ser uma ferramenta poderosa na conscientização sobre o meio ambiente, além de ajudar na proteção de comunidades indígenas e ribeirinhas.

Jalapão (TO)

Um dos destinos mais selvagens e preservados do Brasil, o Jalapão é uma região de cerrado que impressiona pela diversidade de paisagens. Lá você pode se aventurar por dunas douradas, fervedouros de água azul, cachoeiras e formações rochosas. O Jalapão também é conhecido pelo artesanato feito com capim dourado, uma planta típica da região. Com iniciativas voltadas para a conservação da biodiversidade, a região tem diferentes particularidades como manejo do capim dourado e a proteção de espécies ameaçadas como o pato-mergulhão.

Pantanal (MT/MS)

O maior pantanal do mundo é um santuário ecológico que abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem do planeta. No Pantanal você pode fazer safáris fotográficos, observar animais como onças-pintadas, jacarés e araras-azuis, pescar piranhas e admirar o pôr do sol mais bonito do Brasil. Somente a combinação entre o ecoturismo e as práticas agrícolas responsáveis formam uma combinação que preserva as tradições pantaneiras e possibilita a preservação de espécies ameaçadas, como as onças pintadas.

Vale do Pati (Chapada Diamantina)

Localizado na Chapada Diamantina, o Vale do Pati é um dos tesouros naturais do Brasil. Oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer paisagens espetaculares, fazer caminhadas pelas trilhas que revelam a biodiversidade única da região, enquanto realiza uma interação autêntica com a comunidade local. O ecoturismo desempenha um papel crucial na economia local, com turistas se hospedando e alimentando-se nas residências dos moradores e sendo a principal fonte de renda da região.

Bonito (MS)

Considerado um dos principais pólos de ecoturismo do Brasil, Bonito é um verdadeiro paraíso para quem gosta de mergulhar em águas cristalinas, observar a fauna e a flora aquática, fazer trilhas e contemplar cachoeiras. Além disso, tem uma forte política de preservação ambiental, que controla o número de visitantes e cobra taxas de conservação. Na vanguarda do ecoturismo brasileiro, Bonito é um exemplo da migração do turismo tradicional para a alternativa sustentável, com a implementação de um sistema eficaz de controle de visitação.

Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago de Fernando de Noronha é um patrimônio mundial da UNESCO que encanta os visitantes com suas praias paradisíacas e sua biodiversidade marinha. Quem gosta de aventura pode explorar as águas cristalinas e observar de perto golfinhos, tartarugas, tubarões e peixes coloridos. Fernando de Noronha é um destino imperdível para os amantes da natureza e da beleza.

Lençóis Maranhenses (MA)

Um dos destinos mais incríveis do Brasil, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses encanta os visitantes com sua beleza natural e singular. O parque abriga um ecossistema raro, formado por dunas de areia branca que se estendem por mais de 150 mil hectares e que, no período chuvoso, se transformam em lagoas de água doce, criando um contraste impressionante. Garante um turismo que atua como motor econômico para as comunidades locais, melhorando suas qualidades de vida por meio do incremento de renda. Impulsiona o artesanato local, com destaque para produtos feitos de fibra de buriti, como bolsas e chapéus, tornando-os lembranças significativas e apoiando a economia artesanal.