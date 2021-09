Do Sudeste ao Nordeste: roteiros passando por hotéis incríveis

Comemorado no dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo é um convite para celebrar o enorme potencial turístico do Brasil. O País é imenso e cheio de alternativas para quem prefere explorar as grandes cidades ou relaxar em belíssimas praias.

Para quem gosta de turistar em cidades grandes, São Paulo é uma boa opção. Mesmo sendo a cidade que não para, o local é um dos destinos para quem gosta de museus ou quer se aventurar um pouco mais pelo Mercado Municipal.

Em questão de hospedagem, temos um dos melhores hotéis do Brasil. Localizado na região do Panamby e coberto por uma imensidão verde do Parque Burle Marx, o Palácio Tangará oferece experiências incríveis para quem vive ou está viajando pela região. O hotel oferece apartamentos, sendo 59 suítes, todos com vistas para a vegetação exuberante do parque. As experiências gastronômicas são outro grande destaque. O chef francês renomado mundialmente, Jean-Georges Vongerichten, assina os menus dos restaurantes Tangará Jean-Georges e Pateo do Palácio.

Localizado em uma das regiões mais vibrantes e culturais de São Paulo, no bairro do Jardins, destaque para o Renaissance São Paulo Hotel, que oferece experiências surpreendentes, atraindo um público antenado, urbano e que busca se conectar com o destino. O restaurante Terraço Jardins oferece gastronomia brasileira com influências caipira e caiçara e é reconhecido por sua criatividade e diversidade. O Living Lounge Bar & Sushi é ideal para um happy-hour, saborear a alta gastronomia oriental ou para quem busca um bom lugar para conversar e brindar.

A cidade jordanense também ganha destaque como ponto turístico e não é só no inverno! Campos do Jordão conta com clima serrano e lindas cachoeiras para desfrutar nesse período. Parada obrigatória na cidade é na cervejaria Baden Baden. Na icônica fábrica da marca é possível fazer uma imersão no processo da fabricação e degustação das cervejas artesanais de Baden Baden, que apresenta 4 estilos diferentes: Baden Baden Cristal, estilo Pilsen; Baden Baden IPA; Baden Baden Golden e a Witbier.

Para quem prefere sair do agito paulista, destinos de praias podem ser um verdadeiro paraíso. Localizado na região de Búzios, na Praia da Ferradura, o Insólito Boutique Hotel & Spa é uma boa opção para quem gosta de curtir as areias cariocas. O local oferece experiências maravilhosas como passeios de barco, spa, piquenique a dois e jantar romântico. Além disso, o destino oferece uma gastronomia que valoriza os ingredientes locais, respeitando o tempo natural dos alimentos.

Carmel Cumbuco é uma escolha perfeita para quem gosta de praticar esportes náuticos como kitesurf – Foto: Divulgação

Ainda falando de praias, não poderíamos deixar de falar do Nordeste, local com as praias mais bonitas do Brasil. Situados nas melhores praias do Ceará, os resorts do Grupo Carmel são uma boa opção para quem quer curtir momentos inesquecíveis com quem ama.

Localizado na Praia do Cumbuco, a 25km de Fortaleza, o Carmel Cumbuco é uma escolha perfeita para quem gosta de praticar esportes náuticos como kitesurf. Porém, se você prefere algo mais sofisticado e privativo, estabelecido na Praia de Taíba, a 75km de Fortaleza, o Carmel Taíba une tudo o que há de melhor em um só lugar. Dividido em 5 vilas, o local é ideal para quem quer curtir um momento em família sem deixar de lado o conforto e a sofisticação. A praia de Taíba é excelente para a prática de surf, kitesurf, windsurf e sandboard.

Localizado a 40 minutos de Fortaleza, na praia do Barro Preto, em meio a uma sossegada vila de pescadores, o Carmel Charme é um refúgio exclusivo que combina um design moderno com uma estrutura acolhedora. O local oferece uma estrutura de hospedagem de luxo à beira-mar, em um cenário paradisíaco e propõe um conceito de conexão com a natureza, tendo como proposta o “luxo de pés descalços” em um ambiente sofisticado e privativo.

Falando em Fortaleza, não poderíamos nos esquecer do Beach Park. Localizado em Porto das Dunas, em Aquiraz, o local é uma ótima escolha para passeios em família. Com os resorts Wellness Beach Park Resort, Oceani Beach Park Hotel, Acqua Beach Park Resort e Suites Beach Park Resort, os locais são aconchegantes e atendem múltiplos visitantes. Ainda é possível se aventurar no parque aquático, eleito o melhor da América Latina (Tripadvisor 2020).

Outras atrações também estão disponíveis, como a Vila Azul do Mar, um espaço que proporciona uma experiência completa ao turista e ao público local com convivência e lazer na entrada do complexo. Com clima rústico e acolhedor, o Vila Azul do Mar é inspirado em uma vila de pescadores, onde é possível encontrar diversas lojas e opções para as crianças.

Seguindo rígidos protocolos sanitários exigidos e implantando medidas avançadas de biotecnologia, o complexo Beach Park é certificado pelos selos “Lazer Seguro”, emitido pela Secretaria de Saúde do Ceará (SESA); “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).