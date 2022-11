Dicas para viajar no réveillon

Todos os anos, no dia 31 de dezembro, bilhões de pessoas se reúnem para comemorar com amigos e familiares em grande estilo. “Curtir a virada de ano em um destino turístico pode ser uma experiência surpreendente. Nesta época, muitos locais oferecem shows, festas privadas e queimas de fogo grandiosas”, diz Silvio Sallowicz, CEO da Duo & Ecco, referência em viagens de incentivo, eventos e campanhas para o setor corporativo.

5 dicas para a viagem de ano-novo

Pense na celebração dos sonhos

Há um mundo inteiro de comemorações de Ano Novo esperando para serem vividas. “Antes de decidir o destino, é preciso levar em consideração algumas coisas”, diz Sallowicz. “Em termos de clima, você está procurando um paraíso de inverno ou uma fuga tropical? Você busca, algo romântico, selvagem, discreto, elegante ou familiar? Sua festa de Ano Novo perfeita inclui dança e música, ou jantar e conversa?”, conclui. Após estas definições, é hora de decidir o destino.

Decida o destino

Depois de ter uma ideia geral do tipo de celebração que você está procurando, é hora de começar a pesquisar destinos e eventos específicos no Brasil ou pelo mundo. “Existem as opções mais clássicas, como o famoso réveillon na Times Square, em Nova York, ou Trancoso, na Bahia, que é um hot spot de réveillon no Brasil”, indica Sallowicz. “Ainda no nosso país, um dos locais que tem sido bastante procurado nos últimos anos é Barra Grande, litoral do Piauí”, completa. Segundo Silvio, Alter do Chão, uma pacata aldeia de pescadores no Pará, é uma excelente escolha para quem quer curtir a virada do ano longe do tumulto das grandes festas e com economia. É lá que ficam as praias de água doce mais bonitas do Brasil e do mundo. Não à toa, a região é conhecida como Caribe Brasileiro. “No mais, destinos exóticos como Marrocos, Tailândia, Indonésia e Egito estão sempre em alta”, diz o especialista.

Aposte nos cruzeiros

Segundo Sallowicz, os cruzeiros da costa brasileira são ótimas opções para quem busca uma viagem incrível com preços mais acessíveis. “O custo-benefício é ótimo, já que os navios operam em sistema all inclusive e não há gastos com passagem e deslocamentos para outras cidades”, diz ele. “Os cruzeiros também possibilitam que o viajante conheça algumas cidades durante o trajeto e é possível curtir uma queima de fogos com vista de tirar o fôlego, já que no réveillon o navio fica ancorado para que os passageiros possam assistir ao show pirotécnico com vista privilegiada”, completa.

Planeje com antecedência

O ideal é que as passagens sejam compradas até o início de novembro, ou seja, com dois meses de antecedência, para se conseguir os melhores preços”, indica Sallowicz. Vale também fazer bastante pesquisa em torno das passagens, hotéis, pousadas e passeios turísticos. “Quanto mais pesquisa, aumentam as chances de se conseguir bons negócios por preços justos. Mas é importante lembrar que final de ano é alta temporada e não dá para ter a ilusão de encontrar preços muito atraentes”, completa.

De olho nos pacotes promocionais

Os pacotes especiais de fim de ano costumam ser vantajosos, pois garantem uma viagem completa com aéreos, hospedagem, traslados e passeios a um valor atraente e o viajante fica livre de preocupações”, destaca Sallowicz. “Conforme dezembro vai se aproximando, é comum encontrar estes pacotes nas agências de viagens e o bacana é que existem opções para família, casais jovens aventureiros ou em clima mais romântico, grupo de amigos baladeiros, público da terceira idade, ou seja, eles atendem aos mais diversos perfis”, conclui.