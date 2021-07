Dicas para economizar e planejar uma viagem para o pós-vacina

Confira formas de alterar a rotina e conseguir guardar mais dinheiro no fim do mês para aproveitar assim que possível

Desde que a pandemia de coronavírus chegou muitos planos precisaram ser cancelados ou adiados, entre eles o de viajar. Até quem tinha pensado em conhecer alguma cidade ou Estado dentro do País precisou repensar o passeio, já que o momento é delicado e a saúde precisa estar em primeiro lugar.

Sendo assim, pensando no bem-estar dos seus passageiros, a ClickBus, plataforma em venda online de passagens rodoviárias, listou seis dicas de como aproveitar este período de isolamento para se planejar e aproveitar para juntar dinheiro para viagens futuras.

Para quem quer guardar dinheiro, gaste apenas com o que for necessário e evite excessos no seu orçamento – Foto: Pinterest

Defina um valor de gastos mensais: Planejamento é tudo. Se em um mês os gastos ficam em torno de R$ 2 mil e no outro R$ 4 mil, se torna difícil saber qual o valor mínimo que pode ser usado por mês e quanto é possível economizar. Sendo assim, o ideal é listar os gastos fixos mensais e perceber quanto fica “livre” para ser poupado. Por exemplo, aluguel, condomínio, estudos, mercado, contas da casa, tudo isso precisa ser pago mensalmente e deve ficar fixado na planilha. O que sobrar dessas pendências pode ser poupado para a viagem.

Defina o destino e inicie o planejamento: O segundo passo é escolher para onde será a próxima viagem, quantos dias de duração e em qual época do ano será, já que em alta temporada os custos de hospedagem, passagem e, por vezes, até alimentação podem ficar mais altos. Também é preciso determinar qual o seu estilo de viagem, sozinho ou acompanhado? Quais serão os passeios realizados? Com tudo definido, é possível ter um valor aproximado de quanto será necessário poupar para o destino em questão.

Necessário, somente o necessário: Quem é dos anos 1990 com certeza já escutou esse mantra. E essa é uma das melhores dicas para quem quer guardar dinheiro, gaste apenas com o que for necessário e evite excessos no seu orçamento. Em tempos de pandemia e com as regras de isolamento social, alguns dos gastos já foram automaticamente suspensos, entre eles bares, festas, combustível ou transporte para visitas a parentes e amigos. Use essa folga no seu orçamento para se planejar.

Analise se uma compra é mesmo necessária: Assim como a avaliação feita quanto às despesas, pensar antes de comprar algo é parte importante das dicas de como conseguir juntar dinheiro para viajar. Para ter certeza ou descartar uma compra, perguntas como “é possível pagar isso à vista?”, “esse produto é necessário nesse momento ou dá para esperar?”, “essa compra é mais importante do que a viagem?” podem ajudar na hora de tomar a decisão.

Convide pessoas para a viagem: Viajar com uma companhia além de ser divertido é uma chance de curtir com os amigos após tanto tempo sem nenhum programa juntos. Se você gostar de companhia, um quarto para mais de uma pessoa pode custar menos do que pagar pela acomodação sozinho.

Use o ônibus como transporte: Por fim, mas não menos importante, uma dica que pode ser essencial no caso de quem quer saber o caminho de como juntar dinheiro para viajar, é optar pelo ônibus para se locomover até o local ou entre os destinos. Com essa opção, além de economizar, é possível conhecer mais de 4 mil destinos em todo o Brasil com conforto e segurança.

Com essas dicas em prática fica fácil de se organizar e fazer o planejamento correto para quando essa fase de pandemia passar poder aproveitar as belezas que o Brasil oferece.