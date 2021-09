Dicas de viagem para o Réveillon 2022

Com a incerteza da reabertura de fronteiras internacionais, pode ser uma boa ideia pensar em um local no Brasil para passar o ano novo

O Réveillon de 2022 será especial: muita gente ansiosa para ver o ano chegar ao fim! Brincadeiras à parte, quem planeja viajar no Ano Novo deve estar ciente de que as festas do fim de ano ainda podem ser um pouco diferentes dos anteriores. Mas com o avanço da vacinação no Brasil a boa notícia é que provavelmente teremos Réveillon neste ano, o que já é um alento. E muitos viajantes têm escolhido opções não tão triviais, com o objetivo de evitar aglomerações e curtir a virada do ano com segurança.

Viajar de carro para um destino próximo de sua cidade ou alugar uma casa, são uma tendência do momento e uma opção relativamente fácil, que pode oferecer uma ótima maneira de fugir da rotina aproveitando as festas de fim de ano.

Importante: Em razão da pandemia, lugares que costumavam ficar mais cheios no fim de ano devido às festas particulares podem estar bem mais vazios nesse 2021/2022. Com o avanço da vacinação as festas e eventos de maior porte podem voltar a ocorrer, mas por enquanto é importante ir acompanhando a flexibilização das medidas restritivas. Além disso, vale checar junto à prefeitura local as restrições do lugar que você pensa em viajar, já que isso também poderá variar até o fim do ano.

capa Gramado – Foto: pedroddf / Pixabay

Gramado, Rio Grande do Sul

Já bastante conhecido entre os brasileiros, Gramado é um destino em que você pode visitar várias vezes ao longo dos anos sem se cansar, porque sempre há alguma coisa diferente para fazer ou um novo restaurante para experimentar. O lugar é ótimo para viajar em casal, em família ou com crianças, já que tem atividades para pessoas de todas as idades! No fim de ano a cidade costuma sediar o Natal Luz, que esse ano deve voltar a ter shows, além da lindíssima decoração natalina.

Domingos Martins – Foto: Secult / ES

Domingos Martins, Espírito Santo

As montanhas capixabas são pouco conhecidas por viajantes que vivem fora do Espírito Santo, mas uma excelente opção para quem busca um destino tranquilo e com paisagens naturais. A região tem cachoeiras, montanhas, florestas e um clima ameno, ótimo para quem gosta de curtir um friozinho. Diferentes distritos e cidades de pequeno porte compõem a região das montanhas entre eles Domingos Martins, Matilde, Pedra Azul e Castelo. Colonizada por italianos e alemães, a área preserva um pouco da cultura desses países e se faz presente nas pequenas cidades através dos costumes, gastronomia e arquitetura. O fim de ano por lá é bem tranquilo, sem grandes festas, ideal para quem busca sossego.

Porto de Galinhas – Foto: Divulgação

Porto de Galinhas, Pernambuco

Não é preciso explicar muito: Porto de Galinhas é um dos melhores destinos de praia do Brasil! O distrito pertence ao município de Ipojuca, em Pernambuco, e tem a facilidade de estar a apenas 60 km do Aeroporto Internacional do Recife. Com as águas mornas, agradáveis em todo o ano, suas praias convidam para um mergulho e depois de curtir o mar do lugar não dá mais vontade de sair. Com piscinas naturais de uma beleza incontestável, Porto de Galinhas alia beleza e boa estrutura, mesmo em uma cidade pequena. A rede hoteleira da cidade é diversificada e tem de tudo um pouco: resorts para relaxar, hotéis moderninhos, pousadas mais simples… não faltam opções!

Maragogi – Foto: kadufernandiz / Pixabay

Maragogi, Alagoas

Maragogi é uma cidade pequena, a cerca de 120 km de Maceió, que reúne um lindo litoral e piscinas naturais de águas cristalinas. É um ótimo lugar para descansar, curtir bons dia de sol na beira do mar e se refrescar em uma água deliciosa. A cidade tem passeios de buggy, trechos de praias praticamente desertos e várias pousadas charmosas. Outras praias vizinhas como Japaratinga e a Praia dos Carneiros, podem ser uma boa alternativa para aproveitar o mar e relaxar no Nordeste.

Petrópolis, Rio de Janeiro

A cidade imperial é uma delícia para curtir dias de clima ameno e descobrir mais de perto um pouco da história do Brasil. Com bastante verde ao seu redor e atrações como o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont e a cervejaria Bohemia, Petrópolis e a região serrana do Rio são um convite ao sossego, sem deixar a desejar em infraestrutura. A cidade tem diversas opções de pousadas e hotéis, alguns mais próximos do centro urbano e outros um pouco mais afastados para quem prefere um lugar mais intimista. Para quem deseja ficar perto da natureza, pode ser uma forma diferente de passar o Réveillon, em um local sem badalação.

Ouro Preto, Minas Gerais

Localizada a apenas 100 km da capital Belo Horizonte, Ouro Preto é ótima pedida para um passeio de bate e volta e também para dias de intenso mergulho na história e arte do Brasil. A cidade respira o período colonial brasileiro e andar por suas ladeiras nos leva direto ao século 18, quando a corrida do ouro tomou força e a cidade se tornou uma das mais importantes do País. É um destino que os mineiros gostam de frequentar durante os feriados e embora não seja um destino tão popular para o ano novo pode ser uma boa ideia para quem deseja fazer algo diferente e curtir uma cidade charmosa.

São Miguel dos Milagres, Alagoas

A pequena São Miguel dos Milagres é uma das cidades que faz parte da Costa dos Corais, em Alagoas. Localizada à beira-mar e ideal para quem quer sossego, São Miguel é um destino pequeno, simples e bucólico. Com o apelido de Caribe Brasileiro, essa região tem lindas piscinas naturais formadas no período de maré baixa e pousadas cheias de charme. Geralmente, São Miguel dos Milagres é sem badalação, mas nos últimos anos a cidade tem tido uma grande festa de Réveillon, que esse ano não é certeza de ocorrer devido à pandemia.

Paraty – Foto: Florian Höfer / Wikipédia

Paraty, Rio de Janeiro

O colorido das janelas e portas dos casarões coloniais hipnotiza os viajantes que chegam a Paraty. Os tons fortes se juntam ao intenso verde da Mata Atlântica, que acompanha toda a cidade e emoldura o mar. Por dentro da serra, cachoeiras dão um toque ainda mais espetacular à encantadora Paraty. A cidade alia turismo histórico, paisagens naturais exuberantes, pousadas charmosas, excelente gastronomia e um intenso movimento cultural. É destino para quem deseja descansar, mas não necessariamente desplugar do mundo. Lugar cativante e que desperta paixões entre os viajantes. Deixe-se levar por esse maravilhoso roteiro pela Costa Verde do Rio de Janeiro.

Tiradentes – Foto: serginhopacheco / Pixabay

Tiradentes, Minas Gerais

Outra opção em Minas Gerais para quem quer apreciar as paisagens naturais desfrutando da deliciosa gastronomia mineira, Tiradentes é um lugar pacato, cercado pela natureza e com charmosas pousadas. Pode ser um bom destino para relaxar, reunir a família, descansar e começar o ano novo com o ânimo renovado! Cidades mineiras próximas como Lavras Novas, Santa Bárbara, Catas Altas, Mariana, e Congonhas são outras opções para incrementar seu itinerário!

Alter do Chão, Pará

Eleito um dos melhores destinos do Brasil com suas praias maravilhosas, Alter do Chão é uma vila paraense às margens do rio Tapajós, cercada pela floresta amazônica com lindas praias de água doce. Pode parecer um local inusitado para viajar, mas quem o visita garante que a experiência é inesquecível! A vila surpreende não apenas suas belezas naturais como também pela cultura dessa região tão bonita, autêntica e que evidencia um Brasil muito diferente do sul e sudeste, cheio de novos sabores e paisagens exuberantes.