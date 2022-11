Destinos para turistas brasileiros que desejam fazer um mochilão

Antes de 2022 começar, a Booking.com entrevistou mais de 24 mil pessoas em 31 países, incluindo o Brasil, para descobrir quais seriam as tendências de viagens para o ano que iria chegar. Mas, tendo em vista o período de fronteiras fechadas e requerimentos rígidos devido à pandemia de COVID-19, quase três quartos (73%) dos entrevistados do país disseram que não tinham percebido o quanto as viagens eram importantes.

Agora, as restrições e exigências estão menores. No entanto, a situação econômica do mundo pode ter tornado algumas viagens mais difíceis, devido à alta do dólar e do euro. É nesse momento que alguns viajantes do Brasil podem optar pelo bom e velho “mochilão”, aquele estilo de viagem em que o turista combina diversos destinos próximos, empacota suas roupas em apenas uma mochila e sai para desbravar novos destinos. Então, tire a poeira da mochila que está guardada e venha conferir destinos imperdíveis para se aventurar nos países vizinhos.

Fonte: Booking.com

Cartagena das Índias, Colômbia

Localizada às margens do Mar do Caribe, é a capital da região de Bolívar. A cidade tem vários arquipélagos e ilhas ao seu redor, que são verdadeiros paraísos litorâneos. O turista desfruta de paisagens naturais que se misturam ao charme da arquitetura colonial e à agitação da vida noturna e a incrível gastronomia. Uma opção de passeio é ir conhecer alguns dos monumentos e marcos mais famosos da cidade enquanto prova tapas em bares e restaurantes ao longo do caminho. A melhor época para viajar para Cartagena é entre dezembro e abril, que é quando o turista poderá usufruir de um clima mais seco e preços de baixa temporada. Lá, o viajante pode ficar hospedado no Hostal Casa Mara, uma acomodação a 13 minutos a pé da praia.

Ilhas Galápagos, Equador

Descobertas em 1535 e inicialmente chamadas de “Ilhas Encantadas”, as Ilhas Galápagos são um paraíso na Terra. O local, que conta com 13 ilhas principais, 5 ilhas médias e 215 ilhéus e é casa para espécies marinhas e aves exóticas, foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade em 1978 pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Os períodos de maior movimentação são entre meados de junho e começo de setembro e da metade de dezembro até o início da segunda quinzena de janeiro. Para se hospedar, próximo à Praia La Estacion, Praia Los Alemanes e Baía Tortuga está o Acacia Galapagos Boutique Hotel.

Salar de Uyuni, Bolívia

O local possui mais de 10 mil km² e está a cerca de 3.500 metros de altitude. Embora a maioria dos viajantes evite períodos chuvosos para iniciar uma jornada, no Salar de Uyuni essa estação tem suas vantagens. É que quando chove, o Salar se transforma no maior espelho do mundo, com uma beleza indescritível. A melhor época, nesse caso, seria entre dezembro e março. Mas é preciso estar alerta: chegar ao Salar de Uyuni tem seus desafios e é importante que você possa ser guiado por pessoas e empresas de confiança. A fim de que a hospedagem seja tranquila e inesquecível, o turista pode optar pelo Luna Salada Hotel, um retiro isolado à beira do Salar de Uyuni, concebido quase que inteiramente em sal.

San Pedro de Atacama, Chile

Mistura culturas antigas e viajantes de todo o mundo em uma antiga aldeia com ruas de terra e casas de adobe – tijolos de terra crua, água e palha ou outras fibras naturais. É onde está localizado o Deserto do Atacama. Para quem visita, as atrações naturais do deserto mais seco e em maior altitude do mundo, como as Lagunas Altiplânicas, os Vales da Lua e da Morte, os Geyseres del Tatio, entre outros, são memoráveis. A Booking.com indica a acomodação Domos Los Abuelos, onde os hóspedes se hospedarão em cúpulas arredondadas projetadas para seguir o tom rústico que a localidade oferece.

Ushuaia, Argentina

Quando se trata da cidade de Ushuaia, que fica em um local que recebeu essa alcunha, o Fim do Mundo passa a ser um paraíso de gelo. A cidade turística argentina está no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul do continente. Descrita como uma cidade multicolorida pelo turismo local, Ushuaia tem a noite mais longa do inverno e o dia mais longo do verão da Argentina, além de ser um destino de neve para brasileiros. Localizado próximo à Baía Encerrada e ao Museu Yámana, o Pacífico Apartamentos oferece acomodações perfeitas para quem gosta de um pouco mais de privacidade.