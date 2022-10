Punta Cana e Cancun estão entre os locais mais procurados por brasileiros no exterior

Buenos Aires (Argentina), Cancun (México), Santiago (Chile), Bariloche (Argentina) e Punta Cana (República Dominicana) são os destinos internacionais mais procurados por brasileiros no segundo semestre de 2022. É o que aponta o ranking da Decolar divulgado em setembro. Entre os locais listados, dois se destacam pelas praias banhadas pelo Mar do Caribe.

Segundo Leonel Reyes, diretor corporativo da RCD Hotels na América Latina, uma das redes hoteleiras do México e da República Dominicana, o interesse se dá não só pela beleza natural desses locais, mas também pelo forte desenvolvimento da indústria turística nesses destinos.

“Mesmo com um litoral com quase 7,5 mil quilômetros de extensão como o do Brasil sendo uma opção natural, percebemos que a excelente estrutura turística oferecida em Cancun e Punta Cana são fatores que atraem os brasileiros”, explica Reyes. Por conta dessa estrutura, associada a atrações imperdíveis, o especialista listou os principais passeios para quem deseja conhecer as cidades sem abrir mão de conforto e comodidade. Confira:

Cancun

Banhada pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico, Cancún possui praias, que chamam a atenção pelo tom azulado da água, como as praias Delfines, Caracol, Tortugas e Chac-Mool. “Para quem se hospeda na Zona Hotelera, a Delfines e a Ballenas são algumas das mais próximas, com longas faixas de areia branca propícias para aproveitar o sol e as ondas”, ressalta Reyes.

Na Zona Hotelera, é possível encontrar também opções de hospedagens com atrações que agregam valor aos cenários naturais de Cancun. O Hard Rock Hotel Cancun, por exemplo, tem quartos com vista para o mar, piscinas e fica perto do Aquaworld, espaço especializado para esportes aquáticos.

Os arredores de Cancún também são conhecidos por abrigar as ruínas maias. Nas proximidades, existem sítios arqueológicos de antigas cidades, como as Ruínas de Tulum, de Cobá, de Ek Balam e o Chichén Itzá, que possui a Pirâmide de Kukulcán, considerada uma das sete novas maravilhas do mundo.

Punta Cana

Punta Cana, também banhada pelo Mar do Caribe, abriga a Praia de Macao e a praia de Bávaro (cercada por recifes de corais) Outra atração imperdível é velejar para Isla Saona, cenário onde foram gravadas algumas cenas do famoso filme Lagoa Azul. A região também é buscada para atividades de aventura, como windsurfe, caiaque, vela e tirolesa.

Para quem gosta de mergulho, a Isla Catalina, que fica próxima da região, é uma opção. Punta Cana também abriga cenotes (cavidades naturais) de águas cristalinas, como o exótico Ojos Indígenas. A região tem ainda a Dolphin Explorer, que permite a experiência de nadar com os golfinhos em piscinas naturais. Para quem gosta ainda de atividades na água aliados à adrenalina, o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana possui um parque aquático com 26 tobogãs de diferentes níveis. Há opções para crianças, adolescentes e adultos.

Já os fãs de jogos e diversão noturna encontram também encontram no hotel uma das principais atrações da região. O cassino do Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana foi indicado este ano de como um dos melhores do Caribe, conforme o World Travel Awards, da Tripadvisor. O ambiente se destaca por ter 25 mesas de jogos, incluindo pôker, e 340 máquinas em um espaço de quase 4,5 mil metros quadrados”, indica Reyes.