Descubra os encantos de São Francisco do Sul, uma das cidades mais antigas do Brasil

São Francisco do Sul, carinhosamente apelidada de “São Chico”, é uma ilha situada no litoral de Santa Catarina e a terceira cidade mais antiga do Brasil. Fundada em 1504 e tombada como Patrimônio Histórico, a cidade é um exemplo notável de preservação cultural e arquitetônica. Com suas ruas estreitas, casarões históricos e paisagens deslumbrantes, São Francisco do Sul oferece uma combinação única de história e natureza, tornando-se um destino imperdível.

A melhor maneira de chegar na região é pelo Aeroporto de Joinville, que fica a menos de 60 km de São Chico, facilitando o acesso e garantindo uma viagem tranquila. A partir do aeroporto, é possível seguir de carro pela BR-101 e depois pela SC-280, um trajeto confortável que leva aproximadamente uma hora.

A segunda, mais encantadora, é navegando pela Baía da Babitonga a bordo do Barco Príncipe. Esse passeio oferece uma experiência inesquecível, passando por entre as 14 ilhas que compõem a baía, antes de desembarcar diretamente no coração do Centro Histórico de São Francisco do Sul. Durante o trajeto, os passageiros podem desfrutar de vistas espetaculares da região e até avistar golfinhos, dependendo da época do ano. O barco oferece uma atmosfera relaxante, com serviço de bordo, tornando a viagem não apenas uma forma de transporte, mas uma ótima experiência e contato com as belezas naturais São Chico. Ao chegar pelo mar, a vista das casas coloniais à beira da água já dá o tom da imersão cultural que o visitante está prestes a vivenciar.

Centro histórico de São Francisco do Sul

Para os apaixonados por história, o Centro Histórico de São Francisco do Sul é uma verdadeira viagem no tempo. A cidade, com mais de 150 casarões construídos entre os séculos 18 e 20, preserva a memória da colonização portuguesa em suas fachadas coloniais, ruas tranquilas e vistas para a Baía da Babitonga. Caminhar por essas ruas é reviver a história do Brasil em meio a uma atmosfera calma e acolhedora. O conjunto arquitetônico da cidade é um dos mais importantes do país, tornando a visita uma experiência única.

Dunas da Praia Grande

Se você gosta de atividades ao ar livre, as Dunas da Praia Grande são um convite à aventura. Com suas areias brancas e vegetação exuberante, esse é o cenário perfeito para quem deseja relaxar ou se divertir praticando esportes. As dunas, localizadas entre a Praia Grande e a Praia do Ervino, são um dos principais pontos turísticos da cidade e atraem muitos praticantes de sandboard, o famoso “surfe de areia”. É uma parada obrigatória para quem busca explorar a beleza natural de São Francisco do Sul.

Forte Marechal Luz

O Forte Marechal Luz está localizado na ponta de João Dias, na barra Norte de acesso a São Francisco do Sul. Fundado em 1909, o forte foi um importante ponto de defesa da costa brasileira e hoje é um dos principais pontos turísticos da região. A subida ao forte pode ser feita de carro até certo ponto, seguido por uma caminhada leve de aproximadamente 300 metros até o topo do morro. Lá, o visitante é recompensado com uma vista panorâmica incrível da Baía da Babitonga, um cenário perfeito para fotos. Além da paisagem, o forte abriga quatro canhões antigos e um pequeno museu que conta um pouco da história militar da região. A visitação é aberta ao público durante o ano todo, sete dias por semana, somente durante o dia, e custa uma pequena taxa de R$ 5,00.

