Dê um tempo do agito dos parques temáticos e mergulhe na diversidade natural da Flórida Central

Prepare-se para que suas próximas férias sejam inesquecíveis enquanto se aventura pela Flórida Central. Tendo a região, situada no coração do Estado Ensolarado, como base você estará a apenas uma hora de carro de Orlando, perto das principais atrações, mas longe das multidões.

Desfrute de uma paisagem diversificada, onde cada curva revela um novo ecossistema para explorar. Com uma ampla variedade de lagos, parques municipais e estaduais, a Flórida Central é vital para a conservação da flora e fauna do Estado e oferece uma infinidade de atividades ao ar livre para toda a família aproveitar em meio a natureza.

A beleza natural ilimitada da Flórida Central está à sua espera. Explore refúgios para plantas e animais exóticos, não encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Os belos parques na região oferecem uma ampla variedade de oportunidades exclusivas para aproveitar. Por lá é possível, por exemplo, em apenas alguns quilômetros, ir de um pântano de água doce às margens de um lago a um habitat de matagal semelhante a um deserto com cactos.

Com 554 lagos de água doce e 25.000 hectares de parques recreativos, a região oferece locais para caminhadas, observação de pássaros, pesca, remo, passeios ecológicos de aerobarco e emocionantes esportes aquáticos, como wakeboard e esqui aquático. Além dos mais de 480 quilômetros de trilhas que cativam por sua beleza natural, os parques e reservas merecem destaque no roteiro de quem gosta de aproveitar ao ar livre junto a natureza.

É o caso da reserva Circle B Bar em Lakeland, um dos principais spots naturais do Condado de Polk para caminhadas, observação de pássaros e ciclismo. Por lá, além de contemplar o nascer do sol sobre o Lago Hancock e observar crocodilos, bem como ver as célebres águias americanas, é possível fazer trilhas que cortam trechos da flora da Flórida. A reserva é, com louvor, considerada pela publicação USA Today um dos 50 melhores locais para ver a vida selvagem nos Estados Unidos.

E não importa a estação, o parque estadual Colt Creek, também em Lakeland, oferece atividades como caminhadas, canoagem, ciclismo, cavalgadas, pesca e muito mais para os entusiastas de uma boa aventura ao livre. Situado no coração da área Green Swamp Wilderness (característicos lagos de cipreste que só podem ser encontrados na região central da Flórida), tem 19 quilômetros de trilhas marcadas em meio a florestas de pinheiros. Abriga três sistemas de riachos, três lagos artificiais e uma variada flora e fauna.

Entre os residentes nativos estão tartarugas Gopher, águias, veados de cauda branca, lontras, crocodilos, linces e muitos pássaros e borboletas. Os lagos são uma ótima opção para os pescadores. Já para quem é mais aventureiro, canoas e caiaques estão disponíveis para aluguel na estação do guarda florestal. Também há vários tipos de experiências de acampamento. Além de uma variedade de programas educacionais, incluindo caminhadas guiadas e eventos especiais.

Já o parque estadual Lake Kissimmee, localizado ao longo das margens dos lagos Rosalie, Tiger e Kissimmee, é um dos favoritos entre os amantes da natureza. São mais de 200 espécies de pássaros e 12 ambientes únicos. Entre as belezas da flora local estão orquídeas borboletas e campos de lótus. Com 21 quilômetros de trilhas para caminhada, também conta com 6 quilômetros destinados a trilhas equestres. E, por falar em cavalos… Apesar de no momento estar indisponível, por lá há um acampamento da era vaqueira de 1876, onde a herança cowboy da Flórida ganha vida.

Os visitantes podem ainda desfrutar de passeios de barco, canoagem e pesca nos lagos. Ou quem sabe desfrutar dos espaços disponíveis para um agradável piquenique. O parque conta com áreas de acampamento completas. Os céus escuros tornam a observação das estrelas uma atividade noturna popular para os campistas.

Entre outros locais para não deixar de fora do radar, na hora de explorar a Flórida Central, estão, Mosaic Peace River Park, Se7en Wetlands, Lake Wales Ridge, Floodplain Swamps, Wet Prairie e Scrubby Flatwoods. Fica a dica: as trilhas podem ser arenosas ou úmidas, portanto, use tênis para caminhada. E, claro, não se esqueça de se hidratar, bem como levar protetor solar, chapéu e repelente.

