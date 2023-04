Curitiba 330 anos

Curitiba está completando 330 anos. Acidade é conhecida por sua arquitetura arrojada, seus parques, qualidade de vida, ônibus biarticulados e pelo frio. Mas, mais do que isso. Para este aniversário da capital do Paraná, separei dicas para quem deseja conhecer os melhores lugares para visitar em Curitiba. São dicas tanto para turistas como para curitibanos, mesclando lugares tradicionais e novidades. Claro que, se estiver visitando a cidade, você pode (e deve) adicionar passeios já famosos, como o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer (o Museu do Olho).

Coma carne de onça

A carne de onça é um prato típico da culinária curitibana, que consiste em carne crua temperada servida sobre uma fatia de pão preto. A receita tradicional da carne de onça é feita com carne bovina crua e moída, temperada com sal, pimenta, cebola, cheiro-verde e mostarda, mas claro, há variações. A explicação para o nome, dizem, é que depois de comer essa carne crua e bem temperada você fica com um bafo de onça.

Café na Boca Maldita

A Boca Maldita é um famoso ponto de encontro e palco de manifestações políticas e culturais no calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba. O nome “Boca Maldita” surgiu pela tradição de reunir ali jornalistas, políticos, artistas e outras personalidades locais para conversar e discutir sobre diversos assuntos. Dizem que, em meio a essas conversas, muitas fofocas e intrigas ganhavam vida, e daí surgiu o nome “maldita”. Ao longo dos anos, a Boca Maldita se tornou um símbolo de liberdade de expressão e um espaço importante para manifestações populares.

Trajeto da Linha Turismo

A Linha Turismo é um ônibus de dois andares que passa por 26 pontos turísticos da cidade, com duração de 2h30 a 3h. Funciona assim: você compra o ticket e tem 24 horas para descer e subir em qualquer uma das paradas. É uma ótima opção para conhecer os principais cartões postais e pode ser complementada com pequenas caminhadas.

Novo Memorial Paranista

O Memorial Paranista é um novo espaço cultural situado em uma área de 6 mil metros quadrados dentro do Parque São Lourenço. O espaço foi cuidadosamente revitalizado com elementos de paisagismo, arquitetura típica do Paraná e fontes de água. No espaço, os visitantes podem apreciar obras do artista paranaense João Turin, que a partir da década de 20 se inspirou na flora e fauna da região para criar um estilo próprio da arte paranaense. O Memorial é um passeio que une cultura, turismo, meio ambiente e lazer.

Visite a Rua Chafic Cury

Após o roubo de uma das casas, moradores decidiram se unir para melhorar a segurança da Rua Chafic Cury, no bairro Vista Alegre. Uma das ideias foi transformar o local, criando um espaço coletivo de convivência e lazer, com mais pessoas circulando. Hoje, a Chafic Cury é uma rua charmosa e bem instagramável.

Coreto Digital no Passeio Público

O Coreto Digital é uma plataforma com uma grande tela curva de LED de 25 metros lineares localizada dentro do Passeio Público, um parque central da cidade. A programação é gratuita e conta com exibições de cinema, música, literatura, dança, teatro e outras formas de manifestação da arte.

Memorial Árabe…

Além dos ucranianos, outra comunidade muito forte em Curitiba é a dos povos árabes. O Memorial Árabe é um espaço cultural que tem como objetivo homenagear a cultura e a história desses povos no Brasil. O local é composto por uma construção que remete à arquitetura árabe e onde na parte interna funciona o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran, uma biblioteca pública com espaço para leitura.

Museu do Holocausto

Um dos mais novos da cidade, é um espaço dedicado à memória das vítimas do genocídio judeu durante a Segunda Guerra Mundial. O museu tem como objetivo lembrar os horrores deste período sombrio e conscientizar as pessoas sobre a importância de combater o preconceito e a intolerância. O museu conta com uma série de exposições permanentes e temporárias, com depoimentos em áudio, peças de roupas e outros artigos doados por outros museus no mundo e por pessoas que tiveram suas vidas ligadas ao holocausto. Todas as visitas devem ser agendadas no site oficial.

Galeria das 4 Estações

O Jardim Botânico é o principal cartão postal de Curitiba e uma visita obrigatória para 10 entre 10 turistas. A novidade lá é que há cerca de dois anos foi inaugurada a Galeria das Quatro Estações, uma nova estrutura metálica em forma de U, atrás da estufa principal da unidade de conservação. A galeria reproduz com cores e texturas os ciclos da natureza e conta com o Café Senac, onde você pode fazer uma pausa para um café e lanchinho.

Gibiteca

A Gibiteca de Curitiba é um espaço cultural que guarda mais 32 mil títulos de todos os gêneros de histórias em quadrinhos. Foi o primeiro do tipo no país e já recebeu grandes nomes da HQ brasileira como Laerte, Angeli, Glauco, Luiz Gê, Primaggio, Malavoglia & Garfunkel, entre outros, estiveram ali para trocar ideias com novos desenhistas.

Agrademos a colaboração dos curitibanos Cássio Ferreira, Felipe Lima e Thayná Pavarotti.