Conheça uma das atrações mais descoladas de São Paulo

O homem morcego apareceu desenhado nas paredes deste beco na Vila Madalena na década de 1980 - Foto: Divulgação

O Beco do Batman, no coração da Vila Madalena, entre as ruas Medeiros de Albuquerque e Harmonia, é uma das principais atrações turísticas de São Paulo. Entre vielas e travessas, o local atrai paulistanos, turistas e muitos estrangeiros que buscam, na vida boêmia do bairro, se encantar com as cores do grafite e desenhos que se estendem por pequenas ruas, onde o trânsito só é permitido para pedestres.

Vale destacar que o Beco do Batman conta com uma curadoria e a cada mês ganha nova obra. Então, algumas artes que você verá nesta reportagem muitas vezes já pode não existir mais, pois elas são apagadas e um novo grafite é feito no local.

O homem morcego, que em 2019 completou 80 anos, apareceu desenhado nas paredes deste beco na Vila Madalena na década de 1980. O super-herói atraiu a atenção de estudantes de arte que começaram a colorir os muros da região com desenhos cubistas e psicodélicos.

Hoje o desenho original não é mais avistado no local já que o Beco está em constante mutação com novas pinturas sendo realizadas frequentemente. Os desenhos atuais são feitos por diversos artistas e não seguem nenhum padrão, mas o Batman, que dá o nome ao local, tem grande destaque.

Uma novidade é o Beco Expandido, uma experiência artística digital de realidade aumentada. Você aponta a câmera do celular para as obras selecionadas e elas ganham vida! Primeiro você deve baixar o APP, depois pode fazer fotos e vídeos. Sempre há surpresas e o grafite “deixa o muro” e tem vida própria. Atualmente são seis obras interativas no Beco do Batman.

Atrações

A principal atração no Beco é, claro, os murais de grafites que se espalham pelos muros, casas, bares, etc. Mas a região também abriga todos os fins de semana uma Feira de Artesanato, que se inicia por volta da 9h e vai até às 19h, sábados e domingos. Também rola aos fins de semana música ao vivo. Ao redor do famoso Beco há muitos bares, cafés, sorveterias e restaurantes, tanto na travessa ou nas Ruas Harmonia e Aspicuelta. A região também abriga várias lojas e galerias de arte. Dá para curtir uma tarde tranquilamente na zona do Beco do Batman e fazer muitas fotos!

O Beco é uma área pública e pode ser visitado a qualquer horário e dia da semana. Para quem quer tirar boas fotos e conhecer tranquilamente o local, o melhor é ir pelas manhãs durante os dias úteis da semana. Mas se você busca agito, a sua pedida é o fim de semana principalmente à tarde.

O local recebe muitos turistas e sempre está movimentado, mas, como em qualquer lugar de uma grande metrópole, não é bom dar bobeira. Cuidado com câmeras e celulares!