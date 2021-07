Conheça um pouco mais sobre Fernando de Noronha

Muito frequentado por celebridades, Fernando de Noronha e sua atmosfera tornaram-se um sonho de consumo para muitas pessoas que gostam de contato com a natureza e um mergulho no mar. Com praias de um colorido estonteante, animais das mais variadas espécies vivendo livremente e um dos melhores picos de mergulho do País, a consequência não poderia ser outra senão uma ilha perfeita para turistar e relaxar.

Noronha é, conhecidamente um destino caro dentro do contexto brasileiro, mas cada vez mais pessoas tem conhecido o local devido às promoções de passagens aéreas.

Fernando de Noronha está localizada a cerca de 500 km da capital pernambucana, Recife. Atualmente voam para a ilha as companhias aéreas Azul e Gol, com voos que partem do Recife e Natal; portanto, se sua cidade inicial é qualquer outra cidade brasileira, você terá que fazer uma conexão em Pernambuco ou Rio Grande do Norte.

O turismo na ilha acontece o ano inteiro, porém, dependendo do seu propósito, há épocas melhores e piores para viajar. Para quem gosta de surf, janeiro é o mês ideal para pegar boas ondas. Já para quem prefere um mar bem tranquilo e com poucas ondas, tente viajar entre agosto e setembro. As chuvas acontecem principalmente no primeiro semestre, entre fevereiro e julho, mas o sol dá as caras o ano todo e muitas vezes as chuvas são passageiras.

Período de férias, feriados e a segunda quinzena de dezembro ao fim de janeiro são períodos de alta temporada em Noronha e de preços nas alturas. Se quiser economizar, evite viajar nessa época!

ANTES DE IR

Fernando de Noronha é uma área de proteção ambiental e para entrar na ilha é necessário pagar uma taxa. Essa taxa de preservação ambiental é paga de acordo com o número de dias que o turista permanece na ilha e custa R$ 79,20 (jun/2021) por dia, por pessoa. Deixo a dica de fazer o pagamento antecipado da taxa, para facilitar a entrada na ilha.

Além disso, para ingressar em determinadas áreas do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha – PARNAMAR – também é necessário ter um ingresso, que tem duração de 10 dias. Ele contempla o acesso a atividades como a trilha do Atalaia e Capim-Açu e praias como Sueste e Sancho.

Atualmente o ingresso custa R$ 126 para brasileiros que mostrem seu documento nacional; o valor para estrangeiros é de R$ 251. O ingresso pode ser comprado online ou na própria ilha e algumas atividades necessitam agendamento prévio – fique atento às regras de cada uma das atividades e atrações de Noronha.

Pousadas

Hospedagem em Noronha é um assunto que merece atenção. A ilha tem muitas pousadas, mas boa parte delas é simples e os preços não são convidativos.

Podemos dizer que as pousadas são divididas em basicamente três categorias – existem aquelas pousadas familiares – hospedagens pequenas cuidadas diretamente por moradores da ilha -, as pousadas de nível intermediário e as luxuosas. No geral, diárias em Noronha não são uma pechincha – por isso, não deixe para escolher seu hotel em cima da hora, principalmente se for viajar em um período de alta temporada.

Para quem procura um local sem preços exagerados para o contexto local, minhas sugestões são a Pousada da Maga, ou a Miragem – ambas são pequenas pousadas, têm ar condicionado e um bom atendimento. Para pousadas um pouco mais confortáveis, a Pousada da Germana e a Mar Aberto são boas alternativas.

Para quem prefere uma que seja mais luxuosa, sugiro a Pousada Morena, que tem um visual e piscinas espetaculares ou a antiga Solar dos Ventos, agora transformada em Nannai Fernando de Noronha, uma das poucas pousadas com vista para a Praia do Sueste.

O que fazer em Fernando de Noronha

As praias são as principais atrações de Noronha e como as fotos mostram são mesmo maravilhosas! Vale saber que elas fazem parte do Parque Nacional Marinho e necessitam de ingresso para que seu acesso seja feito.

As principais que você precisará de ingresso para visitar são o Sueste e Praia do Sancho, que é considerada uma das melhores praias do Brasil.

Praia do Cachorro

Localizada na Vila dos Remédios, é uma das poucas praias que conta com a estrutura de um comércio. A praia é pequena, com piscinas naturais que se formam durante a maré baixa e conta com mesinhas e guarda-sois para o cliente do bar na praia.

Praia do Meio

Também pertinho da vila, fica entre a Praia do Cachorro e a Praia da Conceição. De tamanho mediano, ideal para quem quer relaxar sem encontrar muita gente.

Praia da Conceição – Foto: Thiago Japyassu / Pexels

Praia da Conceição

Extensa, a Conceição é uma das mais badaladas de Noronha para assistir ao pôr do sol. O mar aqui costuma ter ondas grandes e é um dos poucos pontos da ilha que conta com a presença dos guarda-vidas. Entre a Conceição e a Praia do Meio, fica o Bar do Meio, um espaço muito legal para almoçar ou beber algo no fim de tarde.

Praia do Sancho – Foto: Adobe Stock

Praia do Sancho

Considerada uma das mais bonitas do Brasil, a Praia do Sancho é um passeio imperdível em Fernando de Noronha. Ela está localizada em meio a um enorme paredão de pedras e seu acesso se dá pelo mar ou por uma escadaria criada no meio de uma fenda na pedra. O acesso realmente não é dos mais simples, mas a praia é deliciosa e compensa a descida! Lá do alto estão alguns mirantes, que levam a observar a própria Praia do Sancho e a vizinha Baía dos Porcos e o Morro Dois Irmãos, também símbolos da beleza de Noronha. No trecho de areia oposto ao acesso da praia, no meio da mata, costuma formar-se uma pequena cachoeira no período de chuvas e na mesma direção, às vezes, é possível observar tubarões no mar.

Baía dos Porcos

Pequena gigante, assim é a linda Baía dos Porcos. Uma praia formada no meio do paredão de pedras, cercada por verde e por piscinas naturais acessíveis durante a maré baixa. O local tem águas esverdeadas que costumam ser visitadas por tartarugas e um visual lindo para o Morro dois Irmãos.

Baía dos Golfinhos – Foto: Wikimedia Commons

Baía dos Golfinhos

Ela não é bem uma praia, mas não poderia faltar nessa lista. A baía dos Golfinhos é uma região de Noronha que muitos golfinhos costumam frequentar todos os dias. O local não pode ser visitado e não está aberto para banho, mas do alto do paredão de pedras existente na beira do mar há um mirante de onde se pode observá-lo. O acesso à pequena trilha do Mirante dos Golfinhos é feito no mesmo lugar que se visita a Praia do Sancho, então aproveite para conhecer os dois conjuntamente.

Praia do Porto

Como o próprio nome já diz, a Praia do Porto é onde se criou o porto de embarcações do arquipélago. Com tantas praias bonitas na região, talvez o Porto não chame tanta atenção a princípio, mas o que muita gente não sabe é que seu segredo está embaixo da água! É um dos melhores lugares do arquipélago para praticar snorkeling e fazer um batismo! A área tem um naufrágio, é constantemente frequentada por tartarugas, arraias e diversas outras espécies marinhas! Se estiver com tempo, vá nadando entre a Praia do Porto e a Praia do Cachorro, o passeio pode render paisagens lindíssimas!

Baía do Sueste

Excelente para a prática de snorkeling, o Sueste é uma das praias mais procuradas de Noronha! É uma praia com boa estrutura, cujo acesso é monitorado e que geralmente tem poucas ondas. O melhor do Sueste é que nela é possível observar tartarugas, tubarões e outros peixes de diferentes espécies que muitas vezes frequentam o local para se alimentarem.

Praia do Leão

Praia com um visual incrível e um mar bastante azul. É uma praia grande, geralmente vazia e um pouco traiçoeira, pois tem ondas fortes. Muitas tartarugas desovam nessa praia, por isso, na época certa, há atividades noturnas junto aos biólogos do Projeto Tamar para observar a desova dessas tartarugas e abertura de ninhos.

Cacimba do Padre – Foto: Wikimedia Commons

Cacimba do Padre

A praia da Cacimba do Padre é uma das praias em Fernando de Noronha mais procuradas para o surf. É uma praia bem extensa, que tem uma das principais atrações da ilha: O Morro Dois Irmãos. É através dessa praia que se dá o acesso à Baía dos Porcos, portanto vale muito a pena visitar as duas praias no mesmo passeio!

Fonte: www.melhoresdestinos.com.br