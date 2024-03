Conheça três países que celebram a Páscoa para enriquecer a sua experiência cultural

Para o estudante prestes a embarcar em uma jornada incrível de intercâmbio neste ano ou no próximo, o período de março e meados de abril é marcado pela festividade da Páscoa, celebrada em diversas partes do mundo. Esse evento diversificado e rico pode agregar ainda mais à experiência intercultural.

A Páscoa surgiu sob influência de uma celebração judaica, chamada Pessach (festa da libertação), que acontece, aproximadamente, no mesmo período. No cristianismo, a Páscoa ocorre como lembrança da ressurreição de Jesus Cristo. Para os intercambistas, a celebração é uma oportunidade especial para explorar culturas de formas diferentes, mesmo fora do Brasil. Segundo a Pesquisa Selo Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio), o principal objetivo para a realização de um intercâmbio é “Poder realizar o sonho de conhecer países e culturas diferentes, com 45,1%” dos respondentes.

Fazer um intercâmbio é uma maneira de se enriquecer culturalmente, e ao participar das festas e conhecer os costumes locais, o estudante consegue se adaptar mais facilmente à rotina do país escolhido, além de conhecer outras pessoas e novas histórias de vida.

Os intercambistas partem cheios de sonhos e retornam com muitos relatos para contar aos seus familiares e amigos, incluindo as tradições de países que visitaram, como a Páscoa. Esta celebração é uma tradição simbólica. As práticas memoráveis desta data vão desde um simples almoço no Domingo de Ramos, com peixe, até a entrega de ovos de Páscoa e caças aos ovos, além de costumes únicos como o Egg Rolling, praticado no Reino Unido, onde ovos decorados são rolados morro abaixo. Para aqueles que se identificam profundamente com esta data, a oportunidade de celebrá-la em outro país pode ser uma experiência enriquecedora.

Alexandre Argenta, CEO da Belta cita três países que celebram a Páscoa e um pouco da tradição de cada uma delas para você, intercambista, aproveitar a festa memorável:

1- Reino Unido

Assim como no Brasil, as pessoas costumam trocar ovos de chocolate, especialmente entre amigos e familiares. Algumas pessoas no Reino Unido ainda participam da tradição de decorar ovos. Isso pode incluir pintar ovos ou fazer decorações de papel para adorná-los. Os pais escondem ovos de chocolate em suas casas ou jardins, e as crianças saem em busca deles. Muitas vezes, isso é organizado como um evento comunitário em parques ou espaços públicos.

2 – França

Na França não são os coelhos que trazem os ovos, bem diferente da tradição do Brasil, são os sinos que os trazem. O “jeudi saint”, ou seja, a quinta-feira santa, reza a lenda francesa que os sinos foram para a Roma e voltaram espalhando ovos pelo caminho. Além disso, cerca de 15 mil ovos são usados para preparar a tradicional omelete de Páscoa, um evento com muitas cores, incensos, música e até mesmo penitência.

3 – Nova Zelândia

Tradição comum é o “Hot Cross Bun”, um pão doce em forma de cruz que é consumido na Sexta-feira Santa e durante todo o fim de semana da Páscoa. Algumas padarias locais também oferecem versões com ingredientes como frutas secas ou chocolate. Muitas igrejas realizam serviços religiosos especiais para celebrar a Páscoa, com destaque para a “Good Friday” (Sexta-feira Santa) e o “Easter Sunday” (Domingo de Páscoa). Durante o fim de semana da Páscoa, também é comum participar de eventos comunitários, como feiras de rua e shows de música ao vivo.

Fonte: Belta, Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio