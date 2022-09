Conheça os lugares onde ‘House of the Dragon’ foi filmado

Série foi gravada na Inglaterra, Portugal e Espanha; então se pretende visitar esses países, talvez considere incluir no roteiro as cidades das locações

A série House of the Dragon (A Casa do Dragão) estreou com uma história derivada de Game of Thrones. Por isso, mantém a estética de fantasia medieval, com castelos e paisagens épicas que valem a pena ser vistos. Se você é fã da série original, da temática ou só tá curioso para saber quais foram as locações de House of the Dragon, a gente te mostra lugares belíssimos onde ocorreram as gravações. A temporada da HBO, com 10 episódios, teve filmagens na Inglaterra, Portugal e Espanha. Então se pretende visitar esses países, talvez considere incluir no roteiro as cidades das locações para se sentir, literalmente, em cenário de filme!

Cornualha, Inglaterra

Joakant_Pixabay – Foto:

Para começarmos com o roteiro cinematográfico, a bela região de Cornualha, no sudeste da Inglaterra, onde algumas cenas foram gravadas. Uma das atrações da região é o St Michael’s Mount (foto), que vai aparecer na série como cenário da casa Velaryon. Na vida real, o lugar é lar da família St Aubyn e de uma pequena comunidade. A ilha conta com uma igreja e um castelo medieval, com arquitetura do século 12. Os ingressos para visita podem ser comprados pela internet. Ah, e cuidado para não confundir a fortaleza com o Monte Saint-Michel, que também é belíssimo, mas fica na Normandia. Ainda nas proximidades está Holywell Beach, usada para algumas filmagens – já exibidas nas divulgações da série. Além dessas locações, um acampamento da nobre família da série vai se passar na praia e nas cavernas de Kynance Cove.

Monsanto, Portugal

Um pequeno vilarejo repleto de história bem no centro de Portugal, perto da fronteira da Espanha e a 200 quilômetros de Fátima. De acordo com o jornal Independent, a equipe de House of the Dragon filmou no Castelo de Monsanto, que é uma construção medieval feita com granito. Monsanto foi conquistado dos mouros por D. Afonso Henriques, o primeiro rei português, e doado aos Templários em 1165. Surpreendentemente autêntico, em 1938, o vilarejo foi eleito como “a vila mais portuguesa de Portugal”, onde as casinhas de granito são espremidas no morro por grandes rochedos e os carros são impedidos de passar.

Cáceres, Espanha

David G M_Pixabay – Foto:

A cerca de 150 quilômetros de Monsanto, mas já em terras espanholas, está a locação de outra parte da série, feita em Cáceres. Como reflexo da história da cidade medieval, Cáceres tem uma mistura de estilos na sua arquitetura, que vão desde palácios renascentistas até muralhas romanas. O lugar já tinha sido cenário de Game of Thrones e, agora, também aparece em House of the Dragon.

Trujillo, Espanha

Manuel Torres Garcia_Pixabay – Foto:

Aproveitando a localização, você ainda pode dar uma esticada no roteiro e conhecer mais uma cidade que foi cenário da série. A 46 quilômetros de distância de Cáceres, é possível visitar a cidade espanhola Trujillo. O lugar é considerado como uma das cidades mais bonitas da região da Estremadura. Trujillo conta com muita arquitetura dos séculos 15 e 16, um importante conjunto de igrejas, castelos e palacetes que ficam em volta da Plaza Mayor. Também é possível visitar o Castelo de Trujillo, que foi construído pelos árabes na segunda metade do século 9.

Peak District, Inglaterra

Com paisagens naturais encantadoras, a área inglesa do Peak District também foi escolhida para a narrativa da série. As imponentes ruínas do Castelo de Peveril ficam bem acima da vila de Castleton, no coração do Peak District de Derbyshire. O castelo é uma das primeiras fortalezas normandas da Inglaterra. A torre de menagem foi construída por Henrique 2 em 1176 e pode ser visitada após agendamento online, com ingresso de 7,80 libras por adulto. A região de Derbyshire é conhecida por suas belas paisagens. A equipe também passou por Mam Tor, uma montanha de 517 metros que você pode escalar perto de Castleton – no topo, é possível observar vistas incríveis!

Granada, Espanha

Outro cenário escolhido pela produção fica na província de Granada, no sul da Espanha. Segundo o jornal Ideal, a maioria das filmagens nessa região do país foi feita em La Calahorra e no período da noite. O lugar tem um dos primeiros castelos renascentistas italianos levantados fora da Itália, construído entre 1509 e 1512, chamado de Castelo de La Calahorra. Declarado Monumento Nacional, o castelo está agora em mãos particulares, mas pode ser acessado entrando em contato com o responsável.

Lloret de Mar, Espanha

Cenas de House of the Dragon também foram registradas na cidade litorânea Lloret de Mar, em Girona, na Espanha. O lugar tem paisagens encantadoras, com águas cristalinas, mas as gravações foram feitas especificamente nos Jardins de Santa Clotilde. A locação, que começou a ser construída em 1927, tem estilo renascentista italiano e vista para o mar. Os ingressos para adultos visitarem os jardins é de 6 euros e podem ser reservados pela internet.

House of the Dragon

House of the Dragon é a primeira série spin-off de Game of Thrones, baseada no livro de George R.R. Martin “Fogo & Sangue”. Ela se passa 200 de anos antes dos acontecimentos da série original e é exibida na HBO e HBO Max. A história apresenta a guerra civil entre a casa Targaryen, quando Rhaenyra e seu meio-irmão Aegon entram em disputa por acreditarem ter direito sobre o Trono de Ferro.

A HBO Max divulgou detalhes sobre a trama da série e ressaltou que a casa Targaryen tem como lema “fogo e sangue”. Desse modo, essa também foi a forma como ela conquistou Westeros, fazendo reis entregarem suas coroas ou deixando que morressem queimados. A lenda que envolve a narrativa aponta que os Targaryens tem o sangue do dragão. As três cabeças em seu brasão simbolizam o rei Aegon I e suas irmãs, Visenya e Rhaenys, que também eram suas esposas.