Conheça os detalhes da maior piscina de ondas do Brasil

O espelho d'água será um dos atrativos do Aquabeat, que está com as obras em andamento em um terreno às margens da rodovia MG-424, em São José da Lapa

Máquinas pesadas, caminhões e operários já começam a transformar a paisagem do local onde está sendo construído o maior parque aquático de Minas Gerais. Situado em São José da Lapa, região metropolitana de Belo Horizonte, às margens da rodovia MG-424, o Aquabeat será um resort, que contará com um complexo de entretenimento e lazer para toda a família, que poderá desfrutar, além da maior piscina de ondas do Brasil, de toboáguas radicais, áreas infantis, boliche profissional, tirolesa, quiosques, restaurantes, centro de compras e chalés para hospedagens.

Projeção aérea do que será a maior piscina de ondas do Brasil – Foto: Aqua Dreams Entretenimentos

Em breve, quem transitar pela MG-424, entre Confins e São José da Lapa, já poderá avistar no horizonte os toboáguas coloridos, o navio pirata e toda a estrutura do Aquabeat. A construção do complexo de entretenimento, que ocupa mais de 70 mil m², gera cerca de 400 empregos diretos e indiretos e, após a inauguração, prevista para dezembro de 2022, a cadeia de comércio e serviços da cidade se beneficiará do fluxo de pessoas na região.

De acordo com um dos sócios do empreendimento, Tassar Neto, Mais de 500 mil turistas por ano são esperados no parque aquático, que terá a capacidade de receber até 6 mil pessoas por dia e contará com um estacionamento para 1500 veículos. “O nosso objetivo é proporcionar experiências incríveis para toda a família, com conforto, segurança e comodidade. Estamos em um local de fácil acesso, tanto para quem vem de Belo Horizonte, que percorre apenas 28 km, quanto para quem está nas cidades do Vetor Norte e o Aeroporto de Confins, que são vizinhos do Aquabeat”, destaca o empresário.

As obras em andamento em um terreno às margens da rodovia MG-424, – Foto: Aqua Dreams Entretenimentos

Uma praia em São José da Lapa

Um dos atrativos que mais chama a atenção no Aquabeat é a piscina de ondas, que terá mais de 7 mil m². Após anunciar que será a maior estrutura do tipo já construída em todo o País, Tassar Neto revela outros detalhes interessantes sobre a nova praia dos mineiros. “As escavações já estão sendo finalizadas e pelas imagens aéreas já é possível observar a forma da piscina, que será dupla. O movimento da água fará a diversão da família, que não precisará mais pegar horas de estrada para pular as ondas”, brinca o empreendedor.

Na praia, as ondas são formadas por conta do vento, que causa uma perturbação em determinadas áreas e criam o movimento na água. Para trazer esse efeito para Minas Gerais, uma estrutura foi projetada nos moldes necessários à dimensão do espelho d’água do Aquabeat. “Por se tratar de uma piscina dupla, posicionamos equipamentos nos dois lados e, independente do local onde a pessoa esteja, ela poderá sentir a água se movimentando”, explica Tassar Neto.

A tecnologia da piscina de ondas do Aquabeat é empregada há pouco tempo no mundo. Nas estruturas mais antigas, uma barreira mecânica se movimentava para gerar as ondas, mas, em São José da Lapa, a estrutura será formada por dois pulmões com capacidade de 40 m³. Para comprimir o ar e inflar as bolsas, quatro motores de 200 cv de potência e quatro turbinas industriais farão parte da casa de máquinas

A praia da piscina de ondas terá mais de 1500 m² e, ao redor, o visitante poderá desfrutar de quiosques, restaurantes e cantar e dançar com bandas e grupos de dança que se apresentarão no palco construído para agitar os banhistas. Um bar molhado anexo ao local será o ponto de encontro de quem gosta de beber sem sair da água.

Outras atrações

O Aquabeat contará com sete toboáguas, sendo que em dois os banhistas descerão utilizando boias. E para quem preferir a calmaria, um rio lento vai promover o relaxamento das pessoas, que poderão flutuar para percorrer uma grande área do parque. Para as crianças, serão três áreas infantis, além de um Castelo das Princesas, que terá uma área seca, com personagens, brinquedos além de um restaurante tematizado.

Oportunidade

De acordo com Tassar Neto, o Aquabeat, além de um complexo de entretenimento e lazer, é também uma excelente oportunidade para investidores. Ele afirma que o empreendimento disponibilizou os primeiros títulos para os chamados sócios fundadores. “Neste primeiro momento, do lançamento das vendas, além de ser uma opção para famílias que procuram lazer e entretenimento, é também uma oportunidade para investidores, que podem adquirir as cotas remidas com desconto e negociar posteriormente”, finaliza o empresário.

E quem usufruir do título terá uma série de benefícios. Tassar Neto explica que o Sócio Remido Diamante poderá aproveitar a estrutura do Aquabeat ao máximo. “Além do direito de incluir seus filhos, integrantes da sua família e até mesmo seus amigos, o sócio Remido Diamante, terá o direito de usar as estruturas em tempo integral, nos dias do seu funcionamento, isenção de mensalidades, desconto de até 25% nas diárias dos Chalés, acesso exclusivo a área VIP sem custo adicional, dois ingressos mensais durante um ano para levar amigos, familiares ou até vender”, explica o empresário, que ainda destaca o acesso ao estacionamento privativo do parque aquático.