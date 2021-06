Conheça hotéis criativos e inusitados espalhados pelo mundo

Por que ficar em hotéis comuns e sem graça quando há uma infinidade de acomodações criativas e inusitadas espalhadas por aí? Se você espera que sua próxima hospedagem seja ainda mais memorável, não deixe de conferir a nossa lista especial com os hotéis mais inusitados do mundo!

Spitbank Hotel – Foto: Amanda Retreats – Wikimedia

Spitbank Hotel (Portsmouth, Inglaterra)

Quando você chega (detalhe: de helicóptero), o Spitbank Fort faz lembrar um posto militar de um clássico jogo de estratégia como Red Alert ou Total Annihilation. Na verdade, quando foi construído em 1860, seu objetivo era militar: defender o porto de Portsmouth da Grã-Bretanha, que era então um dos portos mais ricos do mundo.

Hoje foi remodelado como um hotel de luxo com 9 suítes, 3 bares, 3 restaurantes e spa. Se hospede nele e aproveite ao máximo as práticas de pesca; as águas estão repletas de crustáceos, peixes e caranguejos, então há muito para interessar tanto os pescadores experientes quanto os iniciantes. Você também pode alugar caiaques no hotel e mergulhar nas águas do Canal da Mancha.

Hotel Eh’häusl – Foto: Pinterest

Hotel Eh’häusl (Amberg, Alemanha)

Com largura de apenas 2,5 metros, o Hotel Eh’häusl é considerado o menor hotel do mundo. Foi construído no século 18, quando casais precisavam de uma casa própria para se casar. Os noivos então o compravam para realizar o matrimônio e então o vendiam para o próximo casal logo em seguida! O local pode receber apenas duas pessoas ao mesmo tempo, oferecendo quarto com cama de casal, televisão, lareira, e até um mini spa com hidromassagem. Foi remodelado em 2008, quando ganhou o título do Guinness pela primeira vez como o menor hotel do mundo.

Bivacco Gervasutti – Foto: Pinterest

Bivacco Gervasutti (Vale de Aosta, Itália)

Um local popular para caminhadas, esqui e snowboard é o Mont Blanc na Itália, o pico mais alto da Europa, que é também o lar deste hotel cápsula. O Bivacco Gervasutti está literalmente pendurado na beira de um penhasco a 2.835 metros acima do nível do mar na geleira Frebouze – portanto não é um lugar para os fracos. Para chegar lá é preciso escalar uma subida desafiadora, mas as vistas são certamente inesquecíveis. A estrutura exclusiva inclui áreas de estar e jantar e dois dormitórios que podem acomodar até 12 pessoas, com energia solar e acesso à internet.

Bambuh Indah – Foto: Pinterest

Bambuh Indah (Bali, Indonésia)

O Bambu Indah consiste em 11 casas de madeira que foram construídas para Bali para criar um retiro sustentável entre os arrozais e jardins exuberantes. Cada casa tem seu próprio espaço único e está decorada com móveis antigos e arte feita localmente. Os bangalôs combinam artisticamente interiores de bambu com móveis de madeira de teca javanesa de época. Você pode curtir a vista panorâmica dos jardins, da montanha, da piscina ou dos campos de arroz a partir do terraço ao ar livre. As acomodações de luxo ecológicas dispõem de piscina ao ar livre e serviços de massagem, com internet wi-fi e estacionamento sem custo adicional.

La Balade – Foto: Divulgação

La Balade Des Gnomes (Heyd, Bélgica)

Já se perguntou como seria se esconder no cavalo de Tróia? No La Balade Des Gnomes você pode se hospedar em um! O hotel incomum tem 10 quartos malucos para incentivar a imaginação, entre eles um cavalo de madeira gigante. Na verdade, o lema por aqui é “tudo o que você pode imaginar é real”. O hotel fica na Bélgica, em uma pequena cidade do século 17 com ruas de paralelepípedos e lojas encantadoras. “La Balade des Gnomes” se traduz como “a caminhada dos Gnomos”.

STF Kolarbyn – Foto: Pinterest

STF Kolarbyn (Skinnskatteberg, Suécia)

O STF Kolarbyn oferece aos hóspedes cabanas de madeira com lareira nas profundezas de uma floresta sueca, sem eletricidade ou chuveiro, mas com uma bela natureza intocada ao seu redor. As instalações contam com uma sauna de madeira flutuante, e atividades como safáris de alces e castores e cursos de sobrevivência podem ser organizados. Os mais aventureiros podem fazer trilhas e dá também para alugar barcos no local.

Hotel Costa Verde – Foto: Hotel Costa Verde

Hotel Costa Verde – 727 Fuselage Home (Costa Rica)

Este hotel é um verdadeiro deleite para os amantes da aviação. Os donos do 727 Fuselage Home resgataram um Boeing original de 1965 de um cemitério de aeroporto e deram a ele uma nova vida como uma elegante suíte na Costa Rica. Pode não estar voando, mas as vistas ainda são de tirar o fôlego! A suíte tem dois quartos e, embora pareça que o avião fez um pouso forçado, por dentro há todo o luxo que se pode esperar deste hotel único e incomum. Como parte do resort, há piscinas e dois restaurantes que servem frutos do mar tradicionais.

Golden Crown – Foto: Pinterest

Golden Crown – Levin Iglut (Levi, Finlândia)

Imagine ver uma aurora boreal direto da sua cama… Os iglus do Golden Crown – Levin Iglut são feitos totalmente de vidro para que você possa assistir ao espetáculo no céu do quentinho do seu quarto sem congelar. A acomodação têm isolamento térmico e fica no topo da montanha Utsuvaara, na Finlândia. As camas têm ajuste eletrônico e oferecem uma vista perfeita da montanha. Os iglus apresentam uma vista desobstruída do céu do norte e, se tiver sorte, você pode admirar a aurora boreal ali de dentro do iglu.

Sun cruise resort – Foto: Pinterest

Sun Cruise Resort (Jeongdongjin, Coreia do Sul)

O Sun Cruise Resort oferece todo o luxo e conveniência de um cruzeiro de férias sem, bem, o cruzeiro em si. Atracado em um penhasco na Coreia, este navio de cruzeiro não o levará muito longe, mas promete surpreender com a estadia diferenciada.

Capsule 9 Hours Hotel – Foto: Pinterest

Capsule 9 Hours Hotel (Tóquio, Japão)

O 9 Hours Capsule no Japão pode ser o hotel mais eficiente do mundo. Os japoneses acreditam que tudo que você precisa em uma viagem de negócios são sete horas de sono, mais uma hora à noite e pela manhã para descansar. E essas nove horas que dão nome ao local é todo o tempo que você tem para aproveitar neste hotel cápsula futurista.

Giraffe Manor – Foto: Pinterest

Giraffe Manor (Nairóbi, Quênia)

Giraffe Manor vai muito além de uma hospedagem em meio à natureza. Esta propriedade de 1930 é o lar de girafas domesticadas que gostam de enfiar a cabeça pelas janelas do restaurante para ver o que você está fazendo, já de olho no seu café da manhã!

Icehotel – Foto: Pinterest

Icehotel (Jukkasjärvi, Suécia)

O que torna o Icehotel tão único é que ele é construído do zero todos os anos! A cada inverno, artistas e designers de todo o mundo são convidados a apresentar suas ideias para suítes de arte criativas inteiramente esculpidas em gelo. Não importa quantas vezes você visite este lugar, toda vez será diferente.