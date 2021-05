Conheça alguns dos cruzeiros temáticos mais famosos do Brasil e do mundo

Cruzeiros temáticos já não são novidade no mundo do turismo, mas cada vez surgem mais opções

Viajar em um navio gigante, que mais se parece com uma cidade em alto mar, é uma grande experiência. Agora imagine se todos os passageiros estiverem ali pelo mesmo motivo, que pode ser um show, uma competição de poker, um encontro de motoqueiros, interessados em oficinas de fotografia ou tricô?

Os cruzeiros temáticos já não são novidade no mundo do turismo. Mas cada vez surgem mais opções, com temas ainda mais específicos, que vão do nudismo a expedições a lugares remotos. Conheça a seguir alguns dos maiores cruzeiros temáticos do Brasil e do mundo. Bruna Scirea_Melhores Destinos

Roberto Carlos – Foto: Pinterest / Divulgação

Cruzeiros temáticos no Brasil

No Brasil, os cruzeiros temáticos da MSC Cruzeiros e da Costa Cruzeiros costumam levar shows de um ou vários artistas para alto mar. Uma das viagens temáticas mais famosas, você já deve ter ouvido falar, é o cruzeiro do Roberto Carlos, que reúne fãs do Rei em navegações de quatro noites – numa delas, claro, o grande evento é a apresentação do artista. Da mesma forma, já ganhou fama o WS on Board, cruzeiro do Wesley Safadão na costa brasileira.

Outro cruzeiro temático brasileiro é o Dançando a Bordo, que em 2022 chega a sua 17ª edição em março de 2022 a bordo do novíssimo Costa Toscana. Na programação estão músicos, DJs e professores de dança. Boa pedida para bailar em alto mar!

Todos os anos também são fretados alguns navios das armadoras para eventos específicos, como festivais de grandes nomes do sertanejo universitário, rock, axé e outros estilos musicais. Só vale lembrar que os cruzeiros temáticos na costa brasileira costumam ser bem disputados. Então, vale a pena ficar de olho nos lançamentos com antecedência!

Cruzeiro do Wesley Safadão é uma das navegações temáticas no Brasil.

Cruzeiros da Disney – Foto: Divulgação

Cruzeiros da Disney

Famílias com crianças e adultos fãs do mundo da Disney têm opções de cruzeiros pela costa dos Estados Unidos, Caribe e até para destinos mais exóticos, como a Antártica e o arquipélago de Galápagos, no Equador. Além dos cruzeiros tradicionais da Disney, em que hóspedes encontram a bordo vários personagens, há ainda viagens ainda mais temáticas, como a de Halloween e os cruzeiros específicos para fãs de Star Wars e da Marvel, famoso estúdio de cinema norte-americano.

Harry Potter – Foto: Divulgação

Cruzeiro do Harry Potter

Seguindo na linha do mundo da imaginação, outro cruzeiro que enlouquece fãs é o do Harry Potter. O cruzeiro do bruxo mais aclamado do cinema percorre o Rio Tâmisa, na Inglaterra, ao longo de seis dias. E é pra lá de exclusivo: a embarcação Magna Carta tem capacidade para apenas oito passageiros em quatro quartos. Entre as paradas feitas durante o trajeto está Virginia Water, onde foram gravadas as cenas que simulam um lago próximo à escola de Hogwarts.

Lindblad Expeditions – Foto: Divulgação

Cruzeiros de expedição

Se o lema é aventura, o cruzeiro perfeito para você provavelmente será com a Lindblad Expeditions. Os destinos são os mais exóticos: Ártico, Antártica, Galápagos, Amazônia e Patagônia. A bordo dos navios, estão especialistas em vida marinha, fotógrafos da National Geographic e especialistas em biologia e geografia.

Os navios são inclusive equipados com câmeras subaquáticas e diferentes tipos de barcos para explorar as mais variadas regiões. Entre os passeios oferecidos pela Lindblad nos destinos visitados estão caminhadas por geleiras, snorkeling e mergulho em águas profundas. Para quem buscas expedições de aventuras em cantos remotos do mundo, certamente a Lindblad oferece o que há de melhor.

Cruzeiros de bem-estar

Os spas também invadiram os navios de cruzeiros – em todos as embarcações das maiores armadoras é possível encontrar um espaço dedicado à massagens e outras terapias. Mas há casos em que a coisa foi levada ainda mais a sério: há cruzeiros temáticos em que toda a experiência está voltada ao bem-estar e à saúde dos passageiros.

“Exploration, Transformation, Mindfulness” da Lindblad Expeditions é um deles. As atividades a bordo incluem power yoga, caminhadas guiadas, passeios de stand up paddle, caiaque, mergulho livre e até um acampamento em terra firme, no México. O fim do dia com massagem e meditação guiada também são uma opção para os passageiros ficarem pra lá de relaxados.

A Silversea também tem uma linha chamada Wellness Expedition, com aulas de bem-estar (incluindo ioga, pilates e hidroginástica), programas ginástica, tratamentos de spa gratuitos e menus super saudáveis – há, inclusive, e aconselhamento nutricional a bordo.

Cruzeiros para a melhor idade

E tem ainda opções voltadas para quem já agitou demais nessa vida e agora só quer saber de paz: são os cruzeiros voltados para pessoas com mais de 65 anos, que valorizam uma programação mais tranquila, em ambientes mais exclusivos e pouco barulhentos (como nem sempre são as viagens de cruzeiro).

Algumas das empresas que fazem roteiros voltados para a chamada “melhor idade” são a Viking Cruises e a Holland. A Viking Cruises é famosa por uma programação voltada ao conhecimento, tanto a bordo quanto nas excursões terrestres.

Os passageiros dos cruzeiros fluviais da Viking pela Europa podem ter aulas de culinária, história, fotografia e viver experiências únicas como caçar trufas na Provença (França), assistir a um espetáculo de balé no famoso teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia… e por aí vai!

A Holland é outra armadora com produtos exclusivos para este grupo de passageiros. O foco da companhia está em viagens aprofundadas, em que os passageiros podem deixar o navio, visitar as cidades e ter aulas sobre os destinos conhecidos. Para isso, a empresa conta com parcerias de grandes agentes de viagem e editoras, como a BBC Earth, o Lincoln Center e a Rolling Stone.