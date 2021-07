Conheça 5 piscinas incríveis na Ilha da Madeira

A Ilha da Madeira, destino português situado em meio ao Oceano Atlântico, é conhecida por sua natureza abundante e pelo clima ameno o ano todo. Além disso, possui uma grande oferta de piscinas, com borda infinita, aquecimento, espreguiçadeiras e serviço de bar, e algumas naturais com água do mar. Por isso, na hora de reservar um hotel para se hospedar no destino, escolha um que tenha uma piscina incrível para tornar suas férias ainda mais inesquecíveis.

Confira cinco piscinas incríveis para você conhecer na ilha:

Albatroz Beach & Yacht Club

Albatroz Beach & Yacht Club – Foto: Divulgação – Turismo da Madeira

Este hotel possui duas piscinas naturais de água salgada que ficam no nível do mar e têm acesso fácil ao oceano. Há também uma piscina grande de água doce e aquecida, com terraços e espreguiçadeiras, e uma jacuzzi ao lado. Todas essas instalações do hotel possuem vistas maravilhosas sobre o oceano Atlântico e as belas paisagens da região.

Belmond Reid’s Palace

Belmond Reid’s Palace – Foto: Divulgação – Turismo da Madeira

O hotel conta com uma área de piscinas ampla e confortável, com sofás, guarda-sóis e serviço de bar. No local também é servido o café da manhã. São três piscinas, sendo duas aquecidas e uma de água salgada, que fica cravada no penhasco e tem acesso direto ao mar por escada ou elevador. Todas possuem vista privilegiada do alto da colina sobre o Oceano Atlântico.

Les Suites Porto Bay

Les Suites Porto Bay – Foto: Divulgação – Turismo da Madeira

Localizado no alto de uma colina, este hotel oferece piscinas e jacuzzis com vista panorâmica que se perdem na linha do horizonte. São três piscinas, sendo uma de borda infinita, uma coberta e outra no exterior, que tem acesso ao mar; há também uma jacuzzi junto a cada piscina e uma quarta, situada no Cliff Bay – que dá acesso às piscinas e ao mar.

Castanheiro Boutique Hotel

Castanheiro Boutique Hotel – Foto: Divulgação – Turismo da Madeira

Este hotel único, com prédios do século 18, possui duas piscinas e uma jacuzzi com solário panorâmico. Uma das piscinas é coberta, enquanto a do exterior é aquecida e panorâmica, com uma vista soberba sobre a baía do Funchal. Além disso, junto às piscinas, espreguiçadeiras e guarda-sóis completam o conforto do local.

Piscinas naturais

Piscinas naturais – Foto: Divulgação – Turismo da Madeira

Além das piscinas dos hotéis, a Madeira possui algumas piscinas naturais e balneários, que oferecem infraestrutura para os visitantes aproveitarem o dia. As piscinas naturais de Porto Moniz são as mais famosas. Elas ficam encrustadas na rocha vulcânica pertinho do mar e suas águas são renovadas a cada onda que invade as piscinas. No local ainda há banheiro, bar, restaurante e espreguiçadeiras. Outras piscinas naturais que valem a pena conhecer são a do Seixal e a do Cachalote. Já os balneários são complexos de entretenimento com piscinas de água salgadas, que cobram ingresso para seu uso. Entre os mais conhecidos estão o Complexo Balnear do Lido, o Complexo Balnear da Ponta Gorda e o Complexo Balnear do Porto da Cruz.

Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Ilha da Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses.