Conheça 5 países inusitados para um intercâmbio

Ao pensar em intercâmbio, logo vem em mente países com a língua inglesa como oficial, e é muito comum ouvirmos falar em Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália como destinos mais cotados por aqueles que desejam viver experiências no exterior e aprender, seja um novo idioma ou até mesmo fazer disciplinas de um curso superior.

Por conta da pandemia que ocasionou o fechamento de fronteiras ou até mesmo pela vontade de inovar e conhecer países novos com as oportunidades de um intercambista, Eduardo Heidemann, diretor da TravelMate , agência de intercâmbios associada à Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) listou 5 destinos diferentes para planejar a próxima viagem no exterior.

“Existem vários destinos além da América do Norte e do Reino Unido que são tão incríveis quanto, e que até mesmo podem ser mais acessíveis e mesmo assim trazer oportunidades únicas para os que desejam saber como é ser um intercambista”, comentou Heidemann.

Emirados Árabes

Emirados Árabes, mais especificamente a cidade de Dubai, é um destino luxuoso e muito procurado para turismo, mas pouco se pensa nele para estudo e trabalho.

Apesar de ser sinônimo de riqueza e ostentação, a moeda de lá (o Dirham) possui um valor praticamente estável, custando cerca de R$ 1,39. Além disso, o local possui programas acessíveis , e permite que o intercambista brasileiro trabalhe em áreas de atendimento ao público enquanto estuda uma nova língua (inglês ou árabe). Atualmente, as fronteiras do País estão abertas para brasileiros.

Pelo sucesso do K-Pop, as ruas de Seul estão cada vez mais abrigando intercambistas – Foto: Ethan Brooke – Pexels

Coreia do Sul

A Coreia do Sul é referência em tecnologia e inovação, além de ser o lugar de onde saem os ídolos do K-pop, um novo gênero musical originado lá. Por esses motivos, o destino vem sendo muito procurado e, por isso, está em constante crescimento.

Seul é uma grande metrópole agitada, o que pode atrair viajantes com hábitos noturnos. Mas o país também atrai aqueles que preferem a natureza, principalmente pelo seu litoral e campos de flores.

O intercambista que desejar ir à Coreia, desenvolverá seu conhecimento em coreano, o idioma oficial do lugar. A moeda mais aceita é o won sul-coreano (R$ 1,00 equivale a $ 219 na moeda de lá) e o fuso horário é de 12 horas à frente do horário de Brasília.

África do Sul

A África do Sul também pode ser uma opção para aqueles que desejam um destino barato e interessante. Geralmente os estudantes se deslocam para lá a fim de estudar um novo idioma.

O País é repleto de diversidade, e isso já é perceptível na quantidade de línguas faladas por lá, são onze, incluindo o inglês. Além disso, devido à localização e clima, os amantes da natureza e dos esportes ao ar livre são os que mais se encantam pelo lugar. Devido às savanas, várias espécies de mamíferos são encontradas no território, além de acolher também muitos animais e plantas endêmicas.

O fuso horário da África do Sul é 5 horas à frente do horário de Brasília. A moeda oficial do país é o Rand Sul-Africano que custa R$ 0,37 e o local possui três capitais (Cidade do Cabo, Bloemfontein e Pretória) devido à segregação dos negros.

O México é um destino completo que atrai a todos os tipos de perfis – Foto: Alex Azabache – Pexels

México

Se o seu foco é aprender espanhol em um local próximo, interessante e acessível, escolha o México. O País abrange todos os perfis, desde os interessados em história até os que preferem uma vida noturna, em bares e restaurantes.

No rico território mexicano é onde se encontram templos, pirâmides, praias e centros urbanos moderno, por isso, um intercâmbio para lá é completo, abrangendo o turismo e o aprendizado.

O peso mexicano custa R$ 0,25 e o custo de vida por lá é parecido com o que se gasta na cidade de São Paulo. Os intercâmbios são os mais variados, podendo ser para negócios, estudos ou só turismo.

A Escócia é ótima para aqueles que curtem histórias medievais, além de possuir paisagens lindas – Foto: Pixabay

Escócia

Apesar de fazer parte do Reino Unido, a Escócia não é uma localidade tão procurada quando o assunto é estudar ou trabalhar no exterior, mas é um bom destino para aqueles que gostam de locais românticos e cultura medieval e celta.

O País é conhecido pelo uísque, gaita de foles e kilt (a famosa saia xadrez masculina) e é regado por culturas e tradições. O idioma mais falado por lá é o inglês, e a moeda é a Libra Esterlina, aproximadamente R$ 7,16. O custo de vida é alto, mas vale a pena para os que querem fazer um curso de idiomas, se aprofundar nas tradições escocesas e até mesmo procurar o monstro do Lago Ness.