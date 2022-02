Confira roteiro na cidade de São Paulo para gastar pouco ou praticamente nada

O turbilhão que é a cidade de São Paulo pode dar um grande nó na cabeça dos turistas que visitam a capital paulista. Para quem chega a SP meio perdido, sem saber o que fazer, quais os melhores lugares para visitar ou os principais pontos turísticos de São Paulo, confira um post especial com dicas para curtir a cidade quase de graça! Algumas atrações são de graça em apenas um dia na semana, outras são 100% na faixa!

Independente da atração, fique atento aos horários especiais de funcionamento, à venda e retirada de ingressos online, e à obrigatoriedade de apresentação do passaporte da vacina durante a pandemia. Antes da visita, consulte os sites oficiais para saber as regras de cada um deles.

Principal avenida da cidade e um dos melhores pontos turísticos de SP, a Avenida Paulista é um bom resumo do turbilhão de diferentes culturas que formam a cidade. Se for a sua primeira vez em São Paulo, não se apresse em sair da Paulista. Caminhar sem rumo já é o suficiente para entrar no clima de uma das maiores cidades do mundo.

A Avenida Paulista concentra excelentes opções de museus e espaços destinados à cultura. O melhor de tudo é saber que alguns deles oferecem entrada gratuita para exposições, shows e até peças de teatro. Comece pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que oferece um dos melhores acervos de arte no Brasil. Depois visite espaços como o Instituto Moreira Sales da Paulista, o Itaú Cultural, o Centro Cultural Fiesp, a Japan House e a Casa das Rosas, onde um cafezinho em meio ao jardim é excelente pedida! Não perca também a chance de visitar a Livraria Cultura no Conjunto Nacional, uma das maiores do País. Ao caminhar, procure por alguns alguns famosos grafites, como a grandiosa imagem de Oscar Niemeyer feita por Eduardo Kobra.

BEM DO ALTO

Quem gosta de conhecer as cidades do mundo por novos ângulos não pode perder alguns mirantes gratuitos. O mais popular e acessível é o Mirante do SESC, localizado na Avenida Paulista. O visual é disputado e por lá vale aproveitar para um café, uma boa refeição e até uma taça de vinho diante da paisagem urbana.

Outra opção é o Edifício Itália, onde funciona o restaurante e bar Terraço Itália, um clássico do turismo em SP. A visita tem custo de R$ 30 e dá direito a um drink. Outros dois edifícios clássicos de SP, o Edifício Copan e o Edifício Martinelli, também oferecem visitas guiadas até o terraço. Outro espaço que vale a visita é o Farol Santander (antigo Banespão). Apesar de não ter acesso gratuito, o edifício tem linda vista, espaços com mobiliário antigo e um charmoso café para um intervalo nos passeios por São Paulo.

O Sampa Sky é um mirante que permite aos visitantes ver a cidade de São Paulo do alto em uma plataforma retrátil de vidro – Foto: Divulgação

Grande novidade, o SampaSky promete ser uma das principais atrações da cidade. O observatório está a 170 metros de altura e fica no 42º andar do Mirante do Vale, o prédio mais alto da capital paulista e um dos mais altos do Brasil.

Se a busca é por um lugar que alie bela paisagem a bons drinks e diversão, não deixe de conferir o Skye bar, no hotel Unique. Ele oferece um visual hiptonizante com a piscina e a cidade como pano de fundo. Na mesma linha, o Museu de Arte Contemporânea da USP tem um terraço gratuito com vista para o Ibirapuera gratuito, mas por lá também vale curtir alguns drinks no Bar Obelisco.

TOUR A PÉ

Tours a pé e guiados são uma ótima oportunidade de conhecer cidades do mundo com a ajuda de um local. E em São Paulo é possível fazer alguns desses tours gratuitamente. Eles funcionam no sistema “pague o quanto vale”, ou seja, você paga o quanto considera justo pelo serviço. Muitos dos tours são direcionados para estrangeiros, com guias que falam espanhol ou inglês. As principais rotas são pelo Centro Histórico, Vila Madalena e Avenida Paulista, onde estão alguns dos principais pontos turísticos em São Paulo.

MERCADO MUNICIPAL

O passeio pelo Mercado Municipal está entre os mais populares de São Paulo. A oferta de degustações é enorme. É a chance de comer aquele fruta esquisita que você não sabe o nome e de se deliciar com queijos, salames e outras maravilhas vendidas por lá.

GRAFITES

A arte em São Paulo não está restrita às paredes dos museus. Os grafites estão por toda a parte, mas há um local onde a concentração deles é maior. O bairro da Vila Madalena é um deleite para quem curte os traços coloridos e intensos dos artistas de rua. Um cantinho em especial, chamado de Beco do Batman, reúne dezenas de trabalho e rende belos cliques. Andando pelo bairro é possível ver trabalhos icônicos também de artista como Eduardo Kobra. A região também é boa pedida para compras descoladas nos antiquários e brechós.

PINACOTECA

A Pinacoteca do Estado de São Paulo está entre os melhores espaços destinados à arte na cidade. O prédio do século 19, todo em tijolo aparente, merece a visita independente das obras de arte em exposição. Mas é claro que a grande riqueza cultural da Pinacoteca está mesmo no interior, onde são expostas obras de artistas como Portinari e Anita Malfatti. Para visitar a Pinacoteca, prefira chegar de metrô na Estação da Luz, outra linda obra arquitetônica de SP. Na região da Pinacoteca é possível visitar também o Museu de Arte Sacra; o sensacional Museu Catavento, excelente pedida para as famílias; e ainda o lindíssimo Museu da Língua Portuguesa.

PARQUE IBIRAPUERA

Quintal predileto dos paulistanos, o Parque Ibirapuera encanta pela ampla área verde, espaços bem cuidados e grande número de atrações gratuitas. Além de poder curtir o parque para correr, pedalar, andar de skate ou fazer um piquenique, o visitante ainda tem como opção vários centros culturais. Destaque para o Museu de Arte Moderna (MAM), o surpreendente Museu Afro Brasil, a Fundação Bienal, e o Auditório Ibirapuera, que constantemente tem programação gratuita e a preços populares. Vale ainda visitar o Planetário Prof. Aristóteles Orsini e a Oca do Ibirapuera, que recebe feiras e eventos temporários.

JARDIM BOTÂNICO

Não deixe de conhecer outros parques quando estiver procurando o que fazer em São Paulo. O Jardim Botânico é especialmente interessante pela variedade de jardins e belos espaços para passeio. É possível até andar em meio à mata atlântica e visitar a nascente do Riacho do Ipiranga. Outras boas pedidas são o Parque Villa Lobos, com ótimos espaços para a prática de esportes e uma maravilhosa biblioteca cheia de atividades; o Parque da Água Branca, repleto de bichos soltos; o Parque da Independência; o Parque da Aclimação; o Parque Buenos Aires, repleto de esculturas ao ar livre e o Horto Florestal, que forma boa dupla com o Parque da Cantareira.

PATEO DO COLLEGIO

O edifício do Pateo do Collegio marca o ponto onde nasceu a cidade de São Paulo. No início, era apenas uma casa de pau a pique onde se reuniam jesuítas em busca da catequização dos povos indígenas. Ninguém poderia imaginar que aquela simples construção daria início, em 1554, à maior cidade do Brasil. No local do antigo prédio, que já teve várias funções, hoje está instalado o complexo formado pela Igreja São José de Anchieta, Museu Anchieta, Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, Biblioteca Padre Antônio Vieira e o Café do Pateo. O espaço é destinado não só à realização de missas, mas também a eventos culturais.

SESC POMPEIA

O espaço do SESC Pompeia vai muito além de um centro cultural. O lugar recebe artistas e público interessado em viver a arte a todo momento. É um centro para bater papo, trocar experiências, tomar um café, ver exposições, participar de performances ao vivo, ouvir boa música, ver peças de teatro e, pra quem estiver com mais tempo, até fazer algumas oficinas. Coladinhos um no outro e localizados no Centro de São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e o Museu da Bovespa são uma boa pedida para visita dupla.

LOJINHAS DA LIBERDADE

Como não enlouquecer diante das lojas cheias de cacarecos maravilhosos e compras absolutamente imperdíveis do bairro da Liberdade? Para ver a Liberdade ainda mais animada, dê preferência aos dias de sábado e não deixe de entrar em um dos karaokês do bairro.

THEATRO MUNICIPAL

O Theatro Municipal e a Sala São Paulo oferecem constantemente apresentações gratuitas para o grande público. Quando estiver com viagem marcada para a cidade, não deixe de conferir a programação das duas casas

Fonte: www.melhoresdestinos.com.br