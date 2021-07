Confira detalhes do famoso passeio do Trem do Vinho da Serra Gaúcha

Duração do percurso, valor dos ingressos, como fazer as reservas, os horários do trem e muito mais!

O passeio de Maria Fumaça é um dos favoritos de quem vai a Gramado, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos e outros destinos da Serra Gaúcha. Além de ser uma volta ao passado, o chamado Trem do Vinho é uma grande festa sobre trilhos. Não faltam música, dança, comes e bebes ao longo do caminho.

O roteiro do Maria Fumaça na Serra Gaúcha é um trecho de 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, região conhecida pelos vinhos, queijos e outras delícias, verdadeiros legados deixados pelos imigrantes italianos. Ao longo do percurso, os vagões viram palco para apresentações artísticas (de música, teatro e dança), que ficam ainda mais animadas após algumas provas de vinhos, espumantes e sucos de uva oferecidos nas estações em que a Maria Fumaça passa.

Os assentos são para duas pessoas e, acima de cada um deles, existe um suporte muito prático para o copinho plástico recebido no embarque – Foto: Divulgação

Também é possível fazer o passeio saindo de Gramado e Canela. Há diversas agências de turismo que vendem pacotes completos que incluem o transporte de ida e volta para Bento Gonçalves (cerca de duas horas cada trecho), o ingresso para o passeio de Maria Fumaça, além de outras atrações – dependendo do roteiro escolhido. É sem dúvida a opção mais simples e fácil de aproveitar sem se preocupar com nada.

No entanto, se você estiver com carro próprio ou alugado e preferir fazer tudo por conta própria, reduzindo o tempo de passeio ou visitando apenas o que realmente lhe interessa, basta garantir os bilhetes do trem por telefone ou pelo site da operadora e pegar a estrada até Bento (cerca de 120 km).

Duração do passeio

O passeio de Maria Fumaça é operado exclusivamente pela empresa Giordani Turismo e dura aproximadamente duas horas (somando a viagem de trem, de 1h30min, e o regresso/ida de ônibus, de mais 30 minutos). O embarque pode ser realizado em Bento Gonçalves, tendo com destino final a estação férrea do município de Carlos Barbosa – dali, os ônibus partem com os passageiros de volta para Bento.

Fazer o passeio de trem no sentido contrário também é possível. Os ônibus da operadora levam os turistas de Bento até Carlos Barbosa – de onde a locomotiva parte novamente em direção a Bento Gonçalves. Após o percurso completo, os turistas podem ainda assistir a uma peça de teatro de cerca de 40 minutos no Parque Temático Epopeia Italiana. Se a ideia for fazer a Maria Fumaça e também assistir à apresentação cênica, reserve umas quatro horas do seu dia.

PARQUE TEMÁTICO EPOPEIA ITALIANA: os ônibus levam o pessoal até a frente do parque, onde há uma apresentação cênica de 40 minutos – Foto: Sergio Azevedo

Quanto custa o passeio de Maria Fumaça

O passeio de Maria Fumaça, com direito a entrada no Parque da Epopeia Italiana, custa a partir de R$ 178 por pessoa – sendo o menor valor nos meses entre fevereiro e junho e entre agosto e outubro. Crianças de até cinco anos não pagam – e devem fazer o percurso de trem no colo dos pais (dependendo da disponibilidade de assentos).

Os ingressos do Maria Fumaça devem ser reservados com antecedência pelo telefone (54) 3455-2788. Na alta temporada (inverno), dificilmente se consegue lugares nos vagões de última hora. Este é um passeio que exige planejamento.

O pacote mais básico inclui, além do passeio de trem Maria Fumaça, o Trem do Vinho, também a entrada ao Parque Temático Epopeia Italiana, que fica ao lado da estação de Bento Gonçalves e oferece aos visitantes um espetáculo passando por diferentes cenários por meios dos quais é contada a história de um jovem casal italiano que migrou para o Brasil no fim do século 19 com o ideal de uma vida mais próspera.

Para quem está em Gramado e não alugou carro, o mais indicado é reservar o pacote completo com transporte, ingresso para a Maria Fumaça e passeios extras.

Horário do trem

Todos os passeios com a Maria Fumaça partem da estação de Bento Gonçalves – de onde sai o trem ou os ônibus em direção a Carlos Barbosa, dependendo do sentido do percurso que você desejar fazer com a locomotiva. Durante a pandemia, os passeios estão saindo de uma a quatro vezes ao dia, dependendo da demanda. Nas últimas consultas (25/05/2021), somente passeios às 16h.

Não importa a escolha da viagem, você terá de estar em Bento Gonçalves para iniciar o passeio de Maria Fumaça – Foto: Divulgação

Como é o passeio de Maria Fumaça

A estação de Bento Gonçalves já é bem animada. Um músico cantava e dedilhava o hit do rei “Como é grande o meu amor por você”, que soava em bom tom por todo o ambiente. Enquanto isso, centenas de pessoas aguardavam a hora do embarque, já com copinhos de plástico em mãos – um indicativo de que o passeio seria bem regado. As provas de vinhos e sucos já começaram ali mesmo, antes de o sino tocar e o trem partir.

Dito isso, já vem a primeira dica, válida tanto para quem pretende encher várias vezes o copinho, quanto para os que preferem mais tranquilidade e menos muvuca: chegue cedo. Entre duas, uma: ou você beberá mais ou poderá se preparar para o embarque com mais calma (pegar os tickets, ir ao banheiro, localizar o seu vagão etc).

Cada vagão conta com um funcionário que, munido de um microfone, passa todo o percurso anunciando as atrações que irão se apresentar, chamando atenção para vistas bonitas ao longo do trajeto e, claro, contando um pouco da história da região e da própria Maria Fumaça.

Fonte: www.melhoresdestinos.com.br