Confira cinco destinos para um mergulho na história brasileira, memória viva do passado do País

Quando o assunto é patrimônio histórico, o Brasil dispõe de um verdadeiro tesouro que mantém viva a memória de nosso passado. Para lembrar da importância de preservar e conhecer a história do nosso País, o Hurb apresenta cinco destinos turísticos para quem deseja conhecer mais da história e patrimônio brasileiro. A empresa de tecnologia lista os locais que não são apenas marcos do nosso passado, mas também destinos turísticos que promovem uma verdadeira viagem no tempo.

Em todo o Brasil, 23 locais, em 17 estados, já foram reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Independente da região, há sempre uma opção por perto para aqueles que desejam aproveitar o tempo livre para viajar para um destino que revela o passado brasileiro.

Paraty (RJ)

Cada esquina guarda um pedaço da história do ciclo do ouro. Suas ruas de pedra e arquitetura preservadas oferecem uma experiência única para quem deseja conhecer o Brasil colonial. Mas Paraty não é só história. É também um destino de belezas naturais que tornam essa viagem ainda mais especial. Em 2019, a cidade foi o primeiro local a se tornar patrimônio cultural e natural na América do Sul. Até então, apenas sítios arqueológicos eram reconhecidos de forma mista pelos dois aspectos.

Petrópolis (RJ)

Imagine caminhar pelos mesmos salões que outrora abrigaram a Família Imperial Brasileira. A cidade, carinhosamente chamada de Cidade Imperial, guarda o Museu Imperial, onde o legado de Dom Pedro 2º e sua família é mantido vivo em cada detalhe. A Cidade Imperial encanta com sua arquitetura e paisagens. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1964, o conjunto urbano-paisagístico da Avenida Köeler foi construído nos séculos 19 e 20 e se destaca pelo estado íntegro de seus aspectos. A área inclui todo o entorno do rio Quitandinha, se estendendo até a Praça Rui Barbosa.

Olinda (PE)

As ruas de paralelepípedo, ladeiras com casas coloniais e igrejas históricas são um verdadeiro convite para voltar no tempo. O centro histórico, protegido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), não é apenas um local de preservação, mas também um espaço onde a cultura pernambucana floresce em festividades. Declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982, Olinda foi a segunda cidade brasileira a receber o título. Entre os exemplos da arquitetura dos séculos 16 e 17, pautada na religião, o Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o Convento de Nossa Senhora das Neves, que integra o conjunto arquitetônico do Convento de São Francisco, são alguns dos destaques. Ao todo, o centro histórico da cidade compreende mais de 1,2 km², contemplando mais de 1500 imóveis de estilos arquitetônicos variados.

Salvador (BA)

Primeira capital do País, a cidade é um mosaico de culturas e tradições que se refletem em sua arquitetura, gastronomia e nas manifestações culturais afro-brasileiras. Em 1985, o centro histórico de Salvador foi designado, pela UNESCO, como Patrimônio Mundial. Para o IPHAN, a região é um exemplar significativo do urbanismo ultramarino português, transplantado para o Brasil. Dividida em dois planos – com o porto e o comércio na cidade baixa e residenciais e funções administrativas na cidade alta -, seus edifícios dos séculos 16 à 19 valorizam a arquitetura religiosa, civil e militar.

Ouro Preto (MG)

Suas ladeiras íngremes, igrejas barrocas e museus contam a saga do ciclo do ouro e da Inconfidência Mineira, movimento crucial na luta pela independência do Brasil. Em 1980, a cidade foi a primeira do País a receber o título de Patrimônio Mundial, conferido pela UNESCO. O sítio urbano pouco alterado desse destino – que se formou a partir de um sistema minerador, marcado pela interferência religiosa e governamental – não perdeu sua essência ao longo do tempo. Uma das obras-primas locais, a Igreja de São Francisco de Assis é uma dos marcos protegidos.

