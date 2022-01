Confira a agenda do Parque Ibirapuera

Última semana para conferir a decoração natalina do Ibirapuera e Projeto Científico no Planetário são alguns dos destaques do período

Para quem começou o ano em busca de opções culturais ou de lazer na capital paulista, a Urbia, gestora do Parque Ibirapuera, acaba de anunciar a programação para até 9 de janeiro. Aberto diariamente, das 5h à 0h, o Parque segue todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo.

Confira a agenda abaixo:

Natal no Parque Ibirapuera

Esta é a última semana para conferir a decoração natalina do Ibirapuera. Inaugurada na primeira semana de dezembro de 2021, o Natal do Parque ressalta a importância da conservação ambiental e tem o intuito de ampliar o conhecimento dos frequentadores sobre a temática.

Inaugurada na primeira semana de dezembro de 2021, o Natal do Parque ressalta a importância da conservação ambiental – Foto: Divulgação

Com o mote “Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, até o dia 6 de janeiro de 2022, os visitantes do Parque poderão conferir um circuito formado por quatro árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago. Já a projeção holográfica da fonte do lago poderá ser vista em qualquer ponto da grande margem de 1,5 km. O objetivo é evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. Para complementar a decoração, diversas esculturas iluminadas e flutuantes, nos formatos de plantas aquáticas e borboletas, foram adicionadas ao lago.

Planetário Ibirapuera

O Planetário Ibirapuera vai exibir o espetáculo “Da Terra Ao Universo”, uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo que transmite, por meio de imagens e sons, o universo revelado pela ciência. Além de inundar a cúpula em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos. As sessões ocorrerão na sexta-feira, sábado e domingo (7,8 e 9 de janeiro), em três horários em cada dia: às 13h, às 15h e às 17h. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site.

Ainda na sexta-feira (7), às 19h, o Planetário exibirá “Planetas do Universo”, espetáculo que faz uma reflexão sobre as descobertas que mexem com a humanidade e que trazem à tona questões profundas dos seres humanos: será que estamos sozinhos no universo? Com duração de até 50 minutos, Planetas do Universo é gratuito e livre para todas as idades. Já no sábado (8), às 19h, o Planetário Ibirapuera apresentará “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, que destaca o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade.

No domingo (9), às 11h, a Urbia traz novamente o espetáculo infantil “Projeto Científico”. A atração tem 35 minutos de duração e, embora seja uma sessão infantil, é livre para todas as idades. A transmissão mostra a história de Neco e Silo, dois personagens pré-adolescentes habitantes do planeta Arconine, que acabam de ganhar um prêmio escolar por um projeto científico sobre o Sistema Solar. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com agendamento pelo mesmo site.

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo contra a Covid-19. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

Arte/Exposições no Parque

Museus: o Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto com entrada gratuita de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Com contribuição sugerida, o visitante poderá escolher se prefere entrar gratuitamente ou se quer colaborar com algum valor. Esse formato vai até 12 de dezembro de 2021 e os ingressos poderão ser adquiridos por agendamento via site do MAM. Já o Museu Afro Brasil abre das 11h às 16h (com permanência até às 17h) e a entrada custa R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). Para adquirir os ingressos é necessário acessar a página do Museu Afro Brasil.

Visita Guiada – IbiraTour

Para quem deseja conhecer a história e as curiosidades arquitetônicas por trás de um dos principais parques da capital paulista, a Urbia disponibiliza o IbiraTour, um circuito guiado realizado com apoio de carrinhos elétricos. Com duração de 45 minutos, os carrinhos têm capacidade para transportar até quatro pessoas por vez em um circuito sem pausas ou descidas durante o trajeto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O passeio custa R$ 30, com opções de pagamento em dinheiro, crédito e débito. O ponto de embarque e desembarque fica no Portão 4.

Centro de Visitantes

Para obter informações sobre a programação cultural do Ibirapuera, bem como as atividades esportivas e de lazer, basta comparecer ao Centro de Visitantes do Parque Ibirapuera. Com horário de funcionamento das 8h às 18h, o espaço fica localizado no térreo da Escola Municipal de Astrofísica, no salão de exposições temporárias, e conta com uma maquete com os principais pontos de interesse, painéis informativos e monitores prestando informações.

Alimentação

Vendedores autônomos de bebidas, água de coco, alimentos e brinquedos: atendimento das 5h às 23h.

Lanchonetes: Sabor Ibira e Madureira estão abertos das 7h às 20h.

Quiosques: Casa do Pão de Queijo, das 7h às 19h; Nutty Bavarian, das 7h30 às 20h; Oakberry, das 8h às 22h; Bacio di Latte e Pipoca no Parque, das 8h às 20h.

Restaurante: Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h.

Cafés: Pão Bienal, funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e de sexta a domingo, das 8h às 18h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.

Área Gastronômica iFood: sábados e domingos, das 9h às 18h.

Outros serviços

Quadras Poliesportivas: funcionam todos os dias, das 5h às 23h.

Estacionamento: Portão 7 funciona diariamente, das 6h às 20h, com saída de veículos até às 23h. Já o Portão 3 opera das 5h às 23h.

Posto de Atendimento em Primeiros Socorros: atendimento diário das 7h às 19h.

Banheiros: 1,2 e 3 abrem das 6h às 18h. Já os banheiros 5,6,7 e 8 abrem das 5h às 23h

Para mais informações acesse as redes sociais do Parque Ibirapuera. Instagram: @ibirapueraoficial. Facebook: Parque Ibirapuera.