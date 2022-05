Como Miami está se preparando para a Fórmula 1

No próximo domingo, dia 8, acontecerá o Grande Prêmio da Fórmula 1 e a cidade se preparou com atrações exclusivas para os fãs de corrida, que acontece no próximo domingo, dia 8;dentre as opções, algumas são gratuitas e abertas ao público.

A instituição Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), elaborou um roteiro com atividades para fazer até o domingo, além de algumas opções de hotéis perto do autódromo.

No próximo domingo, dia 8, Miami vai receber a Fórmula 1, uma das modalidades de automobilismo mais populares do mundo. O evento ocorrerá nas dependências do Hard Rock Stadium, estádio oficial do time de futebol americano Miami Dolphins, e o autódromo Internacional de Miami foi construído na parte externa da arena, localizado na cidade Miami Gardens. Para quem está pensando em viajar para aproveitar o evento presencialmente, a instituição Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) indica opções de atividades e hotéis próximos ao local para melhores experiências.

Para os fãs de corrida, acontecerá, em Wynwood, o Racing Fan Fest, que é um festival gratuito e com programação diária voltada para corridas. Este evento contará com atividades interativas e jogos de alguns dos maiores nomes das corridas, apresentações ao vivo com convidados musicais e family zone com jogos interativos para toda a família.

O FTX off the Grid acontecerá no Lummus Park Miami Beach, sendo gratuito e aberto ao público. Ele combinará as emoções da F1 com a cultura diversificada de Miami Beach, fundindo o fascinante mundo do automobilismo com música, arte, moda e comida.

O Museum of Contemporary Art, localizado ao norte de Miami Beach, conta com exposições da arte contemporânea e suas influências históricas, reunindo diversos públicos e culturas.

Obras do Museum of Contemporary Art

O Oleta River State Park, maior parque urbano do estado, ideal para ciclistas, patinadores, remadores, pescadores e nadadores, conta com trilhas, mergulhos, espaço para piquenique, cabanas equipadas com ar-condicionado, acampamento para jovens e um parque infantil.

Oleta River State Park

pag 3 oleta – Foto:

Ao norte de Miami Beach, localizado a 23 minutos do autódromo internacional de Miami, está o Serena Hotel Aventura, Tapestry Collection by Hilton que oferece uma vivência luxuosa com uma área de entretenimento no telhado, piscina e restaurante com vista 360 de graus para a cidade, além do restaurante de inspiração hispano-mediterrâneo, Cielo Rooftop & Lounge.

Serena Hotel Aventura, Tapestry Collection by Hilton

Quem gosta de aproveitar uma vista para o mar tem o Acqualina Resort & Spa, também nomeado nº1 Melhor Resort nos EUA Continental pelo U.S. News and World Report (2022), como uma boa opção. Localizado em Sunny Isles Beach, o espaço aconchegante está a 30 minutos de onde acontece a corrida. Um paraíso à beira-mar, que traz o estilo de vida no Mediterrâneo com a Miami badalada.

Acqualina Resort & Spa

Inaugurado este ano, o Hotel Gabriel South Beach está localizado a 46 minutos do estádio para aqueles que desfrutam de uma vista para o mar. Incorporando a estética moderna de Miami com sotaques floridianos, é um elegante oásis à beira-mar, com quatro edifícios interligados com 132 quartos de hóspedes, três restaurantes e bares, uma piscina ao nível do chão e uma piscina com fundo de vidro e um terraço no terraço.

pag 3 aqualina – Foto:

The Gabriel South Beach Hotel

Localizado a 46 minutos do estádio, o Balfour Hotel oferece uma vista maravilhosa do mar. Inaugurado em 2021, sua localização é na famosa Ocean Drive, em South Beach. Uma propriedade com estilo Art-Deco, oferece aos visitantes uma mistura de design com estilo único e experiências incríveis durante sua estadia com beleza natural e arquitetônica.