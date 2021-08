Com vacinação avançada, veja dicas para aproveitar os próximos 6 feriados prolongados

Apesar de aparente melhora na evolução dos casos no Brasil, ainda é de extrema importância seguir as medidas de segurança contra a Covid-19

Muitos sonhos de viagem foram adiados desde 2020. Agora, com o avanço da vacinação, redução de casos da Covid-19 e reabertura de diversos destinos, muita gente já começou a refazer os planos de botar o pé na estrada nos feriados de 2021. Se você está no grupo de quem está louco para viajar e, com segurança e seguindo os protocolos recomendados, pretende tirar alguns dias de folga, temos uma ótima notícia! O ano de 2021 ainda terá seis feriados prolongados para quem planeja o tão desejado embarque.

Se você ainda não se sente seguro para encarar uma viagem longa, mas ainda assim pretende descansar pertinho de casa, os próximos feriados de 2021 são a pedida certa para recarregar as energias antes de encarar o ano que vem. Sabemos que o momento ainda é de muito cuidado, por isso, vá com calma!

Para quem busca intenso contato com a natureza, alguns destinos de cachoeiras podem render a viagem dos sonhos – Foto: Divulgação

Os próximos feriados nacionais serão todos prolongados. E isso é um sonho para quem ficou tanto tempo sem viajar. É hora de começar a se organizar para aproveitar cada folguinha. Os feriados de 7 de Setembro, 12 de Outubro e 2 de Novembro renderão viagens de 4 dias para quem puder emendar a segunda-feira. Já o feriado de 15 de Novembro, Natal e o Ano Novo 2022 vão garantir uma folga de 3 dias para viajar.

Confira os feriados que ainda teremos em 2021:

7 de setembro – Terça-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro – Terça-feira – Nossa Sra Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro – Terça-feira – Finados (feriado nacional)

15 de novembro – Segunda-feira – Proclamação da República (feriado nacional)

24 de dezembro – Sexta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h) / 25 de dezembro – Sábado – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – Sexta-feira – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14h) / 01 de janeiro de 2022 – Sábado – Ano Novo 2022 – Confraternização Universal (feriado nacional)

Dicas para viajar nos feriados que ainda acontecerão em 2021:

As viagens em 2021 ainda não serão como antes da pandemia e é preciso estar atento aos protocolos e medidas de segurança para reduzir os riscos de contágio. Os destinos de natureza, com atrações ao ar-livre e sem aglomerações, seguem como as melhores pedidas para uma viagem nos feriados de 2021. Vale conferir algumas das melhores praias do Brasil, as melhores praias do nordeste e, claro, dicas de praias desertas para relaxar, ser feliz e não aglomerar.

Para quem viaja com crianças ou quer relaxar com muito conforto, uma boa opção pode ser um resort. Confira nossa lista dos melhores resorts do Brasil e dos melhores resorts all inclusive. Agora, se o seu sonho é voltar a viajar para o exterior, confira a lista de países para onde brasileiro pode viajar.

Dicas que ajudarão nas suas próximas viagens nos feriados que restam: