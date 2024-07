Com muita natureza, Espírito Santo tem opções para todos os gostos

Com clima tropical ameno, praias impressionantes, Mata Atlântica robusta e serras lindíssimas, o Espírito Santo é um Estado que oferece opções de turismo para todos os gostos. Algumas atrações são mais surpreendentes que outras, como a pedra que muda de cor.

Na região não faltam opções de lazer tranquilo ou de viagens cheias de aventura. A Viação Águia Branca compartilha dicas de lugares imperdíveis que os viajantes podem conhecer a uma pequena distância de ônibus de Vitória.

Para quem procura aventura

Outro local conhecido pela abundância de belezas naturais e por cachoeiras refrescantes é Alfredo Chaves, em especial a Cachoeira de Matilde, um dos destinos turísticos mais procurados da região serrana. Com 70 metros de altura, é considerada a maior em queda livre de todo o Espírito Santo e atrai muitos adeptos do trekking e do rapel.

Seguindo em direção ao norte, o viajante chega ao Parque Estadual Pedra Azul. O local abriga a famosa Pedra Azul, que muda de cor de acordo com o clima e a posição do sol. O local oferece diversas trilhas para caminhadas, cachoeiras, piscinas naturais e vistas panorâmicas incríveis. A cidade, também chamada Pedra Azul, é cercada por belas montanhas e vales, que podem ser explorados por meio de trilhas de bicicleta ou a pé.

Na divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, fica a Rampa do Monjolo, uma plataforma de voo livre localizada a 20 km do município de Baixo Guandu, conhecido internacionalmente por ser um dos melhores para a modalidade no mundo.

Para contemplar a natureza

Um dos principais monumentos naturais do Estado se chama Pontões Capixabas, formações rochosas com mais de 500 metros de altura que ocupam uma área gigantesca, dividida entre dois municípios: Pancas e Águia Branca. Parada obrigatória para os amantes de esportes como trekking, paraglider, escalada e trilhas.

A Reserva Natural Vale é uma área de preservação ambiental, que fica no município de Linhares. A reserva mantém mais de 22 mil hectares de floresta tropical, manguezais e restingas e é o lar de uma grande variedade de espécies de animais e plantas.

Para relaxar na praia

Linhares conta com algumas das praias mais bonitas do Espírito Santo, incluindo praias tranquilas e isoladas, como as de Povoação e de Comboios, esta última acessível apenas por barco. Quem curte locais mais agitados deve conferir a praia de Regência, um point de surf conhecido por ter ondas fortes e consistentes. A cidade abriga ainda uma comunidade de pescadores locais e uma unidade do projeto Tamar.

Com um visual exuberante composto por coqueiros e castanheiras que sombreiam parte da areia, Coqueiral é uma praia que fica no município de Aracruz. Local ´perfeito para descansar e relaxar com a família, tem águas calmas que formam diversas piscinas naturais. Localizada em Guarapari, a praia dos Padres está entre as mais famosas do Espírito Santo. Tranquila e remota, seu acesso é realizado por meio de uma plataforma de madeira um pouco escondida, mas fácil de atravessar.

Itaúnas é um vilarejo no norte do Estado, conhecido por suas belas praias, dunas e por sua vocação musical. A cidade é um destino para quem quer desfrutar de um ambiente descontraído e ter muito contato com a natureza. As dunas de Itaúnas são um dos principais atrativos do vilarejo, gigantescas e com coloração dourada, criando um contraste incrível com o mar azul. É possível caminhar ou fazer um passeio de buggy para explorar a região. Itaúnas também é famosa por seus festivais de música, em especial o Forró pé de serra, que ocorrem durante todo o ano.

Bem pertinho da capital, em Vila Velha, há o Convento da Penha, um santuário religioso construído no topo do Morro da Penha. A igreja oferece vistas deslumbrantes da cidade e da costa. Ainda na cidade, é possível aproveitar ainda a Ilha Pituã. Com praias paradisíacas e acesso apenas pelo mar, nadando a partir da praia de Itapoã ou de barco, o local é garantia de um dia relaxante apreciando a água salgada e o sol.

Fonte: Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros.